فروشگاه پلی‌اسیتشن در اروپا به‌تازگی لیست بزرگ تخفیفات تابستانه خود را اعلام کرده است که شامل عناوین محبوب زیادی برای کاربران پلی‌اسیتشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌استیشن ویتا است. لیست تخفیفات بزرگ تابستانه فروشگاه پلی‌اسیتشن در اروپا تا تاریخ شانزدهم آگوست ادامه خواهد داشت.

برخی از بزرگ‌ترین نام‌هایی که در بین بازی‌های فروشگاه پلی‌استیشن که برای این حراجی در نظر گرفته شده‌اند، شامل Grand Theft Auto V و Battlefield 1 می‌شود که هر کدام با قیمت ۲۴٫۹۹ پوند برای کاربران در نظر گرفته شده‌اند. همچنین The Last Guardian و Titanfall 2 نیز هر کدام به قیمت ۱۵٫۹۹ پوند در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند. از دیگر بازی‌های شاخص این حراجی می‌توان به Bloodborne: Game of the Year Edition اشاره داشت که با قیمت ۲۴٫۹۹ پوند برای کاربران در دسترس قرار گرفته است. همچنین برخی از عناوین محبوب Assassin’s Creed نیز در این حراجی نخفیف خورده‌اند که با برخی از محتواهای NBA 2K17 همراه شده‌اند و علاوه‌بر این‌ها هم طیف گسترده‌ای از عناوین پلی‌اسیتشن وی آر نیز با تحفیفات ویژه برای کاربران آماده شده‌اند.

در قسمت زیر می‌توانید برخی از این عناوین تخفیف خورده را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با مراجعه به این آدرس لیست کامل عناوین تخفیف خورده برای پلی‌اسیتشن ۳ و ۴ و همینطور پلی‌اسیتشن ویتا برای کاربران فروشگاه پلی‌استیشن در اروپا را مشاهده بفرمایید.

عناوین پلی‌استیش ۴

Grand Theft Auto V: پوند ۲۴٫۹۹

EA SPORTS FIFA 17: پوند ۱۵٫۹۹

Ratchet & Clank: پوند ۱۱٫۹۹

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands : پوند ۳۴٫۹۹

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Deluxe Edition: پوند ۳۹٫۹۹

DiRT 4: پوند ۳۴٫۹۹

Battlefield 1: پوند ۲۴٫۹۹

Battlefield 1 Deluxe Edition: پوند ۲۹٫۹۹

Battlefield 1 Ultimate Edition: پوند ۵۹٫۹۹

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration: پوند ۱۹٫۹۹

Tekken 7: پوند ۳۴٫۹۹

The Last Guardian: پوند ۱۵٫۹۹

Titanfall 2: پوند ۱۵٫۹۹

Bloodborne: پوند ۱۵٫۹۹

Bloodborne: Game of the Year Edition: پوند ۲۴٫۹۹

Mortal Kombat X: پوند ۱۱٫۹۹

DOOM: پوند ۱۱٫۹۹

Fallout 4: پوند ۱۵٫۹۹

بسته‌های الحاقی

Dragon Age: Inquisition – Trespasser: پوند ۳٫۹۹

پلی‌استیشن وی آر

Job Simulator: پوند ۱۴٫۹۹

Thumper: پوند ۹٫۴۹

منبع متن: gamefa