در ژوئن سال گذشته، کیسی هادسون، مدیر کل سابق کمپانی بایوور (BioWare)، یک استودیوی مستقل جدید با نام Humanoid Studios ایجاد کرد. این استودیو نوید نوآوری و هنر را با یک اثر کاملا جدید داد. اکنون جزئیات جدیدی در مورد بازی منتشر شده است.



هادسون در ابتدا در سال ۲۰۰۰ میلادی به بایوور پیوست و در آن جا به ساخت مجموعه‌ی مس افکت پرداخت و هر سه‌گانه‌ی اصلی آن را کارگردانی کرد. او همچنین در ساخت بازی‌های دیگری مانند Baldur’s Gate 2، Star Wars: Knights of the Old Republic، Neverwinter Nights و Jade Empire مشارکت داشت. او در سال ۲۰۱۴ این شرکت را ترک کرد، اما در سال ۲۰۱۷ به عنوان مدیر کل بازگشت و در نهایت در اواخر سال ۲۰۲۰ آن را ترک و استودیوی مستقل و جدیدی را با جاه‌طلبی‌های زیاد تاسیس کرد. از طرفی سرپرستی تیم توسعه‌ی مس افکت نیز پس از خروج هادسون بر عهده‌ی مایک گمبل قرار گرفت. او بیش از یک دهه است که در بایوور فعالیت دارد و در تولید نسخه‌های دوم و سوم سری و نسخه‌ی آندرومدا حضور تاثیرگذاری داشته است.



حال پس از مدت‌ها سکوت خبری، وب‌سایت رسمی استودیو اخیرا به‌روزرسانی شده و اعلام کرده که اولین پروژه‌ی آن‌ها قرار است یک بازی چند پلتفرمی AAA با تمرکز بر داستان و روایت شخصیت‌محور در یک دنیای علمی‌تخیلی کاملا جدید باشد. با توجه به توضیحات داده شده، به نظر می‌رسد که این بازی شباهت‌های زیادی با سری مس افکت خواهد داشت که البته دور از انتظار نیست.

هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد زمان عرضه‌ی اولین بازی Humanoid Studios و یا این که برای چه پلتفرم‌هایی عرضه می‌شود وجود ندارد، اما واضح است که این اثر هنوز در مراحل اولیه‌ی تولید است. بنابراین به احتمال زیاد زمان زیادی طول خواهد کشید تا جزئیات دقیق‌تری در مورد آن بدست آوریم. البته با توجه به سابقه‌ی درخشان هادسون در ساخت بازی‌های علمی‌تخیلی انتظار می‌رود که با بازی جذابی روبرو شویم. در ادامه می‌توانید تصاویر هنری منتشر شده از آن را مشاهده کنید.



منبع: Gematsu

نوشته ببینید: تصاویر بازی علمی‌تخیلی جدید کارگردان سه‌گانه‌ی مس افکت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala