استودیوی Undead Labs این روزها به سختی مشغول توسعه جدیدترین بازی خود است. State of Decay 2 یکی از عناوین انحصاری مایکروسافت است که می‌خواهد در سال ۲۰۱۸ منتشر شود. حال توسعه‌دهندگان صحبت‌های تازه‌ای درباره ویژگی‌های بخش چندنفره کرده‌اند.

یکی از برترین عناوین انحصاری مایکروسافت State of Decay بود که توانست بیش از ۴.۵ میلیون نسخه به فروش برساند. حال نسخه دوم بازی قرار است ویژگی‌های مختلفی به فرمول موفق آن اضافه کند. یکی مهم‌ترین ویژگی‌های بازی اضافه شدن بخش Co-Op چندنفره است. در State of Decay 2 شما می‌توانید به کمک دوستان‌ خودتان بروید. تا به‌حال استودیوی Undead Labs توضیحات زیادی درباره بخش چندنفره State of Decay 2 ارائه نداده بود و اینطور از بازی برداشت می‌شد که قرار است شاهد یک بازی کاملا آنلاین باشیم. اما کارگردان بازی State of Decay 2 این مسئله را به خوبی روشن کرده و توضیحاتی کاملی در این‌باره ارائه داد.

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرده این است که شما می‌توانید State of Decay 2 را به‌صورت کاملا آفلاین و بدون ارتباط اینترنت تجربه کنید. بازی نیازی ندارد که شما همیشه آنلاین باشید و تنها در صورتی که بخواهید بخش Co-Op چند نفره آن را تجربه کنید، نیازمند اتصال به ایکس‌باکس لایو هستید. دومین نکته مهم درباره بخش چندنفره بازی این است که در State of Decay 2 شما نمی‌توانید از ابتدا با دوستان خود پایگاه بسازید و بایکدیگر در یک دنیای مشترک به تجربه بازی بپردازید بلکه هر بازی‌باز دنیای مخصوص خود، پایگاه مخصوص و جامعه خود را دارد. بخش Co-Op بازی State of Decay 2 به شما اجازه آن را می‌دهد که به دنیای دوستان خود سفر کنید و به آن‌ها در موقعیت‌های دشوار کمک کنید. همچنین درخواست کمک از افراد دیگر نیز وجود دارد به این صورت در موقعیت‌های دشوار با منورانداز خود، منوری روشن می‌کنید و افراد دیگری که آنلاین هستند آن را می‌بینند و می‌توانند به کمک شما بیایند، یا شما به کمک دیگران بروید. در State of Decay 2 سعی شده تجربه با دوستان مفرح باشد. به این صورت که هرکس پایگاه مخصوص خودش را دارد اما برای مثال اگر برای حمله به فروشگاهی پر از زامبی نیازمند کمک هستید، می‌توانید دوستان خود را همراه کنید و با کمک آن‌ها محل موردنظر را تسخیر کنید.

در دیگر اخبار State of Decay 2 شاهد انتشار پیش‌نمایشی از بازی در E3 2017 بودیم. همچنین در وبلاگ رسمی این استودیو، آمده است که سه نقشه در زمان عرضه‌ی State Of Decay 2 در دسترس بازیکنان قرار خواهد داشت. در ادامه ذکر شده است که «هر کدام از این نقشه‌ها، تقریباً برابر نسخه‌ی اصلی این بازی» خواهد بود. این استودیو در ادامه به توضیح این موضوع پرداخت که چرا بازی State Of Decay 2 به جای یک نقشه، سه نقشه دارد. دلیل اصلی این تصمیم این است که استودیوی «Undead Labs» تمایلی ندارد که بازیکنان با تجربه‌ی این بازی به حس «دژاوو» دست یابند، همچنین آن‌ها می‌خواهند که در ادامه به گسترش جهان این عنوان بپردازند و مناطق بیشتری را در آینده در دسترس قرار دهند.

همچنین State of Decay 2 از شخصیت پردازی عمیقی بهره می‌برد.

State of Decay 2 قرار است اوایل سال میلادی ۲۰۱۸ به صورت انحصاری برای کنسول ایکس‌باکس وان و مایکروسافت ویندوز ۱۰ منتشر شود.

منبع متن: gamefa