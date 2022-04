به تازگی کارگردان خلاقیت بازی یعنی ژان فرانسوا دوگاس بیان کرده است:

بازی Guardians of the Galaxy بی‌نقص نیست اما می‌تواند بهتر باشد. با این حال آیا یک تجربه‌ی عالی ارائه نمی‌دهد؟ آیا شبیه بازی‌های دیگری که امسال یا سال گذشته بازی کرده‌اید، بوده است؟ آیا ارزش زمان شما را دارد؟ من صادقانه می‌گویم که بازی ارزش تجربه کردن را دارد. تیم سازنده هر کاری که لازم و ممکن بوده برای موفقیت Guardians of the Galaxy در بازار انجام داده، اما ممکن است کافی نبوده باشد.