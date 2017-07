عناوین قدرتمند بسیاری در سال آینده برای پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهند شد. درحال حاضر صحبت در مورد کنسول‌های میان‌نسلی جدید، بسیار زود است! آقای جیم رایان (Jim Ryan) مدیر بخش بازاریابی و فروش پلی‌استیشن و همچنین مدیرعامل شعبه اروپا بخش سرگرمی‌های شرکت سونی، طی مراسم E3 امسال با رسانه‌های بسیاری مصاحبه داشت. یکی از این […]

عناوین قدرتمند بسیاری در سال آینده برای پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهند شد. درحال حاضر صحبت در مورد کنسول‌های میان‌نسلی جدید، بسیار زود است!

آقای جیم رایان (Jim Ryan) مدیر بخش بازاریابی و فروش پلی‌استیشن و همچنین مدیرعامل شعبه اروپا بخش سرگرمی‌های شرکت سونی، طی مراسم E3 امسال با رسانه‌های بسیاری مصاحبه داشت. یکی از این مصاحبه‌ها با مجله EDGE بود که هم‌اکنون متن آن در دسترس قرار گرفته، و قرار است تا در شماره ۳۰۹ مجله که در ماه سپتامبر عرضه می‌شود به چاب برسد.

طی این مصاحبه از آقای رایان در مورد علت عدم معرفی عنوان AAA جدید انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ در مراسم E3 سوال شد. ایشان اذعان کردند که عناوین بزرگی تاکنون برای پلی‌استیشن ۴ عرضه و یا قرار است در آینده عرضه شوند، همچنین ایشان اضافه نمودند که لیست عناوین در نظر گرفته شده برای سال ۲۰۱۸ بسیار قدرتمند هستند.

من متوجه منظورتان هستم. احتمالا در مورد عناوین سال جاری‌مان بدرستی شفاف‌سازی نشده. ما امسال عنوان Horizon Zero Dawn را داشتیم، که بعنوان یک IP جدید موفقیت بزرگی را برای ما کسب نمود. قطعا شما نیز در جریان موفقیت‌های Horizon Zero Dawn هستید. در ادامه ما عناوین Uncharted: The Lost Legacy و Gran Turismo Sport را خواهیم داشت، که هر دوی آن‌ها عناوین انحصاری پلی‌استیشن هستند که توسط استودیوهای ما در سال جاری منتشر خواهند شد. بنظر من امسال عناوین بسیار خوبی را داشته باشیم. و فکر می‌کنم اکثر عناوینی که در مراسم E3 امسال مشاهده نمودید که قرار است در سال ۲۰۱۸ عرضه شوند، بسیار قدرتمند باشند.

تا به اینجای کار می‌دانیم عناوین the Shadow of the Colossus remake، God of War، Spider-Man و Detroit: Become Human همگی برای عرضه در سال آینده برنامه‌ریزی شده‌اند. از طرفی عنوان Days Gone هنوز بازه انتشار دقیقی برایش مشخص نشده است!

همچنین آقای رایان در مورد احتمال عرضه مجدد کنسول‌های میان‌نسلی (به مانند: پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس) در آینده صحبت نمود. بنظر می‌رسد او احتمال چنین اتفاقی را می‌دهد، اما چیزی را تائید ننمود.

سوال بسیار جالبی پرسیدید. عرضه پیاپی گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف با مشخصات سخت‌افزاری گوناگون جای بحثی ندارد. بعلاوه چرخه ۱۳ ساله کنسول پلی‌استیشن ۲ چیزیست که قریب به یقین دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اما به همان اندازه، یک پلتفرم متعلق به یک اکوسیستم است، و اگر یک پلتفرم قرار باشد به موفقیت برسد شما باید امکانات لازم را برای تولیدگنندگان محتوای آن پلتفرم فراهم نمائید. و چه دوست داشته باشید یا خیر، این مسائل راه و روش کسب و کار است. ما کنسولی بروزرسانی شده برای سیستم پایه خود عرضه نمودیم، مایکروسافت هم همینطور. همچنین سرویس‌هایی که برروی هر پلتفرم وجود دارند، بعنوان مثال: پلی‌استیشن NOW چیزیست که در آینده فراگیرتر خواهند شد. بنظر من تنها شش ماه از عرضه پلی‌استیشن ۴ پرو گذشته و هنوز زود است که شما به دنبال پاسخ سوال خود باشید. از طرفی ایکس‌باکس وان ایکس همچنان منتشر نشده. مطمئن نیستم که در آینده مجدد شاهد عرضه کنسول‌های بروزرسانی شده برای نسل ۸ باشیم.

در آخر فقط باید صبر کرد و تنها زمان است که مشخص می‌کند آیا مجددا شاهد ارائه کنسول‌های میان‌نسلی دیگری خواهیم بود یا خیر…

منبع متن: gamefa