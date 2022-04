این آمار مربوط به فروش بازی Scarlet Nexus در تمامی پلتفرم‌ها و در سرتاسر جهان است. در این آمار هم فروش فیزیکی بازی‌ و هم فروش دیجیتالی آن حساب شده است. اینکه تعداد بازیکنانی که این اثر را تجربه‌ کرده‌اند تقریباً ۱ میلیون بیشتر از تعداد فروش آن است، چندان عجیب نیست اما در رابطه با این بازی تأثیر ایکس‌باکس گیم‌پس به‌وضوح مشهود است. چندین ماه پس از عرضه‌ی اولیه‌ی بازی Scarlet Nexus، این اثر برای سرویس اشتراکی معروف مایکروسافت منتشر شد و همین موضوع قطعاً در افزایش تعداد مخاطبان بازی تأثیرگذار بوده است. حتی حساب رسمی بازی در توییتر هم به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده که بازیکنانی که این اثر را از طریق گیم‌پس در ایکس‌باکس و کامپیوتر به تجربه‌ی این بازی پرداخته‌اند، در آمار گفته‌شده محاسبه شده‌اند.

شرکت باندای نامکو به مناسبت رسیدن تعداد بازیکنان این اثر به ۲ میلیون نفر و فروش ۱ میلیون نسخه‌ای آن، یک طراحی هنری ویژه‌ منتشر کرده است که می‌توانید آن را در پایین مشاهده کنید. توسعه‌دهندگان اسکارلت نکسوس همچنین از بازیکنان تشکر کرده‌اند که در این مدت به تجربه‌ی بازی‌ آن‌ها پرداخته‌اند.

علاوه بر این، نسخه‌ی دمو داستانی (Story Demo) بازی Scarlet Nexus اکنون در دسترس بازیکنان قرار گرفته است. این دمو به بازیکنان اجازه می‌دهد تا بخش کوچکی از داستان را تجربه کنند. برخلاف نسخه‌ی دمو قبلی، پیشرفت‌های شما از این نسخه‌ی دمو می‌تواند به بازی اصلی منتقل شود. بازیکنان می‌توانند در این نسخه‌ی نمایشی در نقش دو قهرمان بازی یعنی Kasane Randall و Yuito Sumeragi به تجربه‌ی این اثر بپردازند.

چندی پیش یک همکاری بین دیگر بازی نقش‌آفرینی ژاپنی معروف و پرطرفدار سال قبل باندای نامکو یعنی بازی A Tales of Arise و بازی Scarlet Nexus انجام شد. در نتیجه‌ی این همکاری، بازیکنان می‌توانند بعضی از آیتم‌های مختلف ظاهری بازی A Tales of Arise را در این اثر تجربه کنند. از شناخته‌شده‌ترین آیتم‌ها می‌توان به ماسک آهنی شکسته‌ی آلفِن (شخصیت اصلی بازی A Tales of Arise) و شمشیر شعله‌ور (Blazing Sword) او اشاره کرد. علاوه بر این، به خاطر این همکاری بازیکنان می‌توانند به موسیقی مبارزات جدیدترین بازی سری تِیلز در بازی اسکارلت نِکسوس دسترسی پیدا کنند.

معرفی بازی نوروزی: Tales of Arise

بازی اسکارلت نکسوس در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوترهای شخصی عرضه شده است. همان‌طور که گفته‌ شد، نسخه‌ی دمو داستانی بازی هم در حال حاضر قابل دانلود است.

