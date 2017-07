وبسایت رسمی سری بازی‌های Gears of War در جدیدترین اقدام خود، اعلام کرده است که کامیک‌های جدیدی از سری Gears of War در راه است که برای انتشار در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی شده‌اند. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. این کامیک‌های جدید بر اساس اتفاقات به وقوع پیوسته در بازی Gears of Wars 4، […]

این کامیک‌های جدید بر اساس اتفاقات به وقوع پیوسته در بازی Gears of Wars 4، به گسترش دنیای این سری عناوین محبوب خواهند پرداخت. Kurtis Wiebe، نویسنده‌ی سری کامیک‌های Rat Queens، با شرکت “IDW Publishing” که یکی از معروف‌ترین ناشرهای کتاب‌های مصور است، در انتشار کامیک‌های Gears of Wars همکاری خواهد کرد.

Kurtis Wiebe درباره‌ی فرصت به دست آمده برای کار برروی کامیک‌های سری Gears of War، اظهار کرده است:

خیلی خوشحال هستم که در این اقتباس با شرکت IDW همکاری خواهم داشت. با انتشار بازی Gears of War 4، خاطرات طرفداران از این سری، زنده شد. گذشته از ریتم و اکشن بازی که برای طرفداران کاملا آشنا بود، بازی دست به تغییری بزرگ زده بود و با خلق نسل جدیدی از قهرمانان، مانند JD، Kait و Del تجربه‌ی جدیدی را برای طرفداران خلق کرده بود. این دقیقا همان تجربه‌ای است که من هم می‌خواهم برای خوانندگان کامیک‌ها خلق کنم. تجربه‌ای آشنا، اما تازه و متفاوت. در کامیک‌های جدید Gears of War به مکان‌های جدیدی می‌رویم و با اتفاقات تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم.

در ضمن شرکت IDW قصد دارد تا به همراه سری جدید کامیک‌های Gears of War، کاتالوگی از همه‌ی کامیک‌های قدیمی این سری، منتشر کند. اولین نسخه از این کامیک‌ها در ماه ژانویه‌ی ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد.

بازی Gears of War 4 هم‌اکنون برروی دو پلتفرم ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی، در دسترس است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی نسخه‌ی ایکس باکس وان ایکس بازی Gears of War 4 به لینک۱ و لینک۲ مراجعه فرمایید.

منبع متن: gamefa