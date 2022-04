Streets of Rage برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ برای کنسول سگا جنسیس منتشر شد و نسخه‌های دوم و سوم آن به ترتیب در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ عرضه شدند. چهارمین نسخه از این سری در سال ۲۰۲۰ یعنی ۲۶ سال پس از سومین بازی برای پلتفرم‌های مختلف در دسترس قرار گرفت و توانست به خوبی حس و حال بازی‌های قبلی را به طرفداران این سری منتقل کند. این سری بازی‌های beat ’em up، روایتگر داستان مبارزه‌ی پلیس‌های سابق با گروه‌های جنایتکار هستند.

شرکت dj2 Entertainment، به عنوان سازنده‌ی سری فیلم‌های Sonic the Hedgehog از کمپانی سگا، این فیلم را نیز تولید خواهد کرد. dj2 اخیرا قراردادی عظیم با آمازون امضا کرده است، اما هنوز هیچ صحبتی در مورد اینکه آیا فیلم پیشنهادی شورش در شهر برای سرویس آمازون پرایم ساخته خواهد شد یا برای در پخش در سینماها برنامه‌ریزی شده، وجود ندارد. همچنین گفته شده که Escape Artists، استودیوی سازنده‌ی سری The Equalizer نیز برای تولید این فیلم اعلام آمادگی کرده است.



با توجه به اقتباس‌های سینمایی اخیری که از بازی‌های مختلف منتشر شده است، به فیلم شورش در شهر نیز نباید امید چندان زیادی داشت اما وجود کولستاد می‌تواند طرفداران را اندکی امیدوار کند. اگر او بتواند کاری که با سری جان ویک و فیلم Nobody انجام داده را دوباره تکرار کند، قطعا شاهد اقتباسی به همان اندازه اکشن و هیجان‌انگیز خواهیم بود. البته کولستاد علاوه‌بر اقتباس شورش در شهر، در ساخت نسخه‌های لایو اکشن سری‌های اکشن اسپلینتر سل، هیتمن و Just Cause دخیل است و اخیرا به‌عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی در سریال فالکون و سرباز زمستان محصول دیزنی پلاس نیز فعالیت داشته است. از طرفی چهارمین فیلم از سری جان ویک با نویسندگی او برای اکران در ماه مارس ۲۰۲۳ نظر گرفته شده است.



گفتنی است که کمپانی dj2 با انتشار فیلم موفق Sonic the Hedgehog 2 در اوایل ماه جاری و قراردادی که جهت ساخت اقتباسی سینمایی و تلویزیونی بر اساس بازی محبوب و مستقل It Takes Two بسته، به دنبال فعالیت بیشتر در این عرصه است. این شرکت همچنین روی پروژه‌هایی شامل فیلم توم ریدر، Disco Elysium و Life Is Strange کار می‌کند که فعلا اطلاعات زیادی از آن‌ها در دسترس نیست.

