تماشا کنید: تریلر جدید Middle-earth: Shadow of War با رونمایی از Shelob

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dsogaming، به تازگی شرکت Warner Bros تریلری از عنوان Middle-earth: Shadow of War منتشر کرده است که عنکبوت عظیم الجثه سری The Lord of the Rings یعنی Shelob را به نمایش می‌گذارد.

Shelob در عنوان Shadow of War، این قابلیت را دارد که به شکل یک زن درآید و همواره تلاش می‌کند که Talion را گول بزند. عنوان Middle-earth: Shadow of War در تاریخ 10 اکتبر (18 مهر) منتشر می‌شود. در ادامه، شما را به دیدن این تریلر دعوت می‌نماییم و خوشحال می‌شویم که دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame