عناوین نقش آفرینی آنلاین گسترده به سرعت در میان گیمرها طرفدار پیدا کردند. این بازی‌ها فرهنگ مخصوص خود را داشته و جامعه خاصی را دارند. از طرفی مشکلات زیادی هم در زمینه روانی برای کاربران ایجاد می‌کنند. در حقیقت بازی‌های نقش آفرینی آنلاین گسترده مثل دنیای وارکرفت (World of Warcraft) به شدت اعتیاد آور هستند. با این حال اگر مدیریت بشوند، بسیار مفرح و جذاب هستند. دلیل اینکه این لیست دارای ۱۵ مورد است، این است که برخی از عناوین موجود بسیار روی این سبک تأثیرگذار بودند. اگر شما دوست دارید تا در یک دنیای مجازی غرق بشوید، با لیست بهترین عناوین سبک نقش آفرینی آنلاین گسترده با ما همراه باشید.

این نکته همچنان لازم به ذکر است که اگر تصمیم به امتحان این عناوین گرفتید بسیار مراقب باشید. به دلیل اینکه به راحتی شما را درگیر کرده و باعث اعتیاد شما خواهند شد.

۱۵. گیلد وارز (Guild Wars)

تهیه‌‌کننده: NCSoft / سازنده: ArenaNet

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی مبارزات انجمن از همان ابتدا توانست طرفداران زیادی را جذب کند. رقیب مستقیم آن نیز بازی دنیای وارکرفت بود. در مقایسه با رقبا، بازی مبارزات انجمن از لحاظ گرافیکی واقعی‌تر بود. به همین دلیل افرادی که از ظاهر کارتونی دنیای وارکرفت خوششان نمی‌آمد به سمت این بازی رفتند.

مبارزات انجمن برای تجربه گروهی ساخته شده است. به همین دلیل به تنهایی نمی‌شد در آن پیش رفت. البته به صورت گروهی یکی از بهترین عناوین سبک نقش آفرینی آنلاین گسترده است. اولین بازی از این مجموعه از نظر ابعاد حتی نزدیک دنباله‌هایش نیست. با اینحال زمینه را برای پیشرفت و ساخت عناوین دیگر فراهم کرد.

۱۴. ترا (TERA)

تهیه‌‌کننده: Nexon / سازنده: Bluehole Studios

سال انتشار: ۲۰۱۱

این بازی کره‌ای حدود ۱۰ سال است که جریان دارد. با وجود این سابقه قصدی برای آرام‌شدن نیز ندارد. ترا یک بازی فانتزی نقش آفرینی آنلاین گسترده است که تمرکز زیادی روی مبارزات دارد. در اصل در این عنوان تلاش شده تا مبارزات شدید و هیجان انگیز باشند.

ترا بیش از ۲۸ میلیون کاربر دارد. همینطور اینکه تنوع آیتم‌ها به همراه سیستم طراحی قوی و گیم‌پلی روان باعث شد این بازی طرفداران خود را در این مدت حفظ کند.

۱۳. پلنت‌ساید ۲ (Planetside 2)

تهیه‌‌کننده: Daybreak Game Company / سازنده: Rogue Planet Games

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلنت ساید با چیزی که شما از یک عنوان نقش آفرینی آنلاین گسترده انتظار دارید، تفاوت دارد. با اینحال یکی از عناوین قوی در این سبک بوده و مکانیک خاصی دارد. هدف بازی این است که شما در یک جنگ بسیار بزرگ برای تسلط روی سیاره آئوراکسیس (Auraxis) شرکت کنید.

نکته جالب اینجاست که این بازی دارای رکورد گینس برای تعداد بازیکنان همزمان در یک جنگ است. تعداد کاربران همزمان نیز ۱۱۵۸ نفر در یک مبارزه بود. به طور کلی عنوانی مثل پلنت ساید ۲ وجود ندارد. حتی با وجود اینکه این بازی روزهای اوج خود را گذرانده، بازهم ارزش تجربه را دارد.

۱۲. بیابان سیاه آنلاین (Black Desert Online)

تهیه‌‌کننده: Pearl Abyss / سازنده: Pearl Abyss

سال انتشار: ۲۰۱۵

یکی دیگر از عناوین نقش آفرینی آنلاین گسترده‌ی کره‌ای بیابان سیاه است. این بازی به طور ناگهانی ظهور کرد و توانست توجه افراد زیادی را به خود جلب کند. گرافیک عالی به همراه داستان خوب و سیستم مبارزات قوی باعث شد تا بیابان سیاه کیفیت بالایی داشته باشد.

بیابان سیاه دارای یکی از بهترین سیستم‌های طراحی کاراکتر در سبک نقش آفرینی گسترده آنلاین است. به همین دلیل برای گیمرها جذابیت زیادی دارد که هیچ دو کرکتر مشابه هم نیستند. در میان کلاس‌های بسیاری وجود داشته و عناوین متفاوتی برای کسب کردن وجود دارند. نکته جالب حضور حیوانات اهلی است که به شما کمک خواهند کرد! همینطور اینکه این بازی روی سرویس گیم‌پس (Game Pass) مایکروسافت به صورت رایگان وجود دارد.

۱۱. استار ترک آنلاین (Star Trek Online)

تهیه‌‌کننده: Perfect World Entertainment / سازنده: Cryptic Studios

سال انتشار: ۲۰۱۰

طرفداران استار ترک قطعاً از این بازی لذت خواهند برد. با اینحال دنیای این مجموعه باعث می‌شود تا پتانسیل زیادی برای ساخت یک عنوان نقش آفرینی داشته باشد. شما در این بازی مسئول یک استارفلیت (Starfleet) هستید. به همین دلیل است که بازی جذاب است.

در ابتدای عرضه منتقدان اصلاً از استار ترک آنلاین راضی نبودند. با اینحال در طول زمان با دریافت به روزرسانی‌های متعدد توانست تا حد خوبی مشکلات را برطرف کند. این بازی بدون نقص نیست ولی همچنان بسیار لذت بخش است. همینطور اینکه طرفداران استار ترک قطعاً از تک تک لحظات خود در این بازی لذت خواهند برد.

۱۰. اورکوئست (EverQuest)

تهیه‌‌کننده: Sony Online Entertainment / سازنده: Verant Interactive

سال انتشار: ۱۹۹۹

اورکوئست از عناوین اولیه سبک نقش آفرینی آنلاین گسترده است. با اینحال همچنان بازیکنان بسیاری دارد. در سال ۲۰۱۲ این بازی به صورت رایگان در آمد. با اینحال این رایگان شدن به معنای محدود شدن کاربران از کل محتوای بازی بود.

با اینحال اورکوئست یکی از تأثیرگذارترین عناوین در این سبک بود. عناوینی مثل دنیای وارکرفت بدون اثر اورکوئست قطعاً متفاوت می‌شدند. نکته جالب این بازی اول شخص بودن آن است. این حالت باعث می‌شود تا مبارزات در اورکوئست بسیار جذاب بوده و شما را درگیر کند.

۹. بریدگی (Rift)

تهیه‌‌کننده: Trion Worlds / سازنده: Trion Worlds

سال انتشار: ۲۰۱۱

بازی بردیگی یک عنوان عادی نقش آفرینی آنلاین گسترده‌ است. چیزی مشابه به بازی دنیای وارکرفت. مانند دنیای وارکرفت، بریدگی نیز از سیستم اشتراکی بهره می‌برد. البته حالت رایگان هم برای این بازی وجود داشته که محتوای محدودتری نسبت به نسخه دیگر دارد.

نکته اینجاست که چرا باید بریدگی را به دنیای وارکرفت ترجیح داد؟ بریدگی تمام تلاش خود را کرده است تا یک عنوان متفاوت با دنیای وارکرفت باشد. مخصوصاً اینکه از دیدگاه بسیاری از بازیکنان، این بازی دارای عمق بیشتری نسبت به دنیای واکرفت است. به هرحال هر دو عنوان بسیار با کیفیت بوده و ارزش تجربه را دارند.

۸. ارباب حلقه‌ها آنلاین: سایه‌ی آنگمار (Lord of The Rings Online: Shadows of Angmar)

تهیه‌‌کننده: Daybreak Game Company[ / سازنده: Standing Stone Games

سال انتشار: ۲۰۰۷

بعد از رایگان شدن، بازی ارباب حلقه‌ها به شدت رشد کرد. البته در حال حاضر بازیکنان کمتری نسبت به دوران اوج خود دارد. این بازی در دنیای زمین میانه (Middle Earth) قرار دارد. البته این موضوع از یک بازی ارباب حلقه‌ها انتظار می‌رود. در اصل یک بازی نقش آفرینی آنلاین گسترده با زمینه ارباب حلقه‌ها است.

با اینحال این بازی شما را به گشت و گذار و جست و جو ترغیب می‌کند. اگر شما از بازی جنگ ستارگان: جمهوری قدیمی (Star Wars: The Old Republic) لذت برده باشید، قطعاً از این مورد نیز لذت خواهید برد. اگر طرفدار مجموعه ارباب حلقه‌ها باشید، قطعاً از تجربه این بازی پشیمان نخواهید شد.

۷. مبارزات انجمن ۲ (Guild Wars 2)

تهیه‌‌کننده: NCSoft / سازنده: ArenaNet

سال انتشار: ۲۰۱۲

بازی مبارزات انجمن ۲ یک عنوان نقش آفرینی گسترده آنلاین ساده نیست. در اصل به جای اینکه از مکانیسم مأموریتی استفاده کند، بر اساس سیستم رویدادی (Event) کار می‌کند. چارچوب کلی مبارزات انجمن ۲ چیز جدیدی نیست. نکته اینجاست که این بازی برای اولین بار این کار را انجام داد. همینطور اینکه بسیار خوب از پس آن بر آمد.

به همین علت بسته‌های الحاقی این بازی باعث شدند محتوای اصلی بازی نیز پیشرفت زیادی داشته باشد. بازی مبارزات انجمن ۲ در سال ۲۰۱۲ عرضه شد. با اینحال سیستم اشتراکی ندارد. به همین علت برای بسیاری از افراد جذاب است.

۶. ایو آنلاین (EVE Online)

تهیه‌‌کننده: CCP Games / سازنده: CCP Games

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی ایو آنلاین از زمان عرضه به روزرسانی‌های بسیاری دریافت کرده است. به همین علت تغییر زیادی نسبت به قبل داشته است. به همین دلیل بسیاری از منتقدان نظر بهتری نسبت به زمان عرضه به آن دارند. حتی تعداد بازیکنان آن نیز افزایش زیادی داشته است.

تعداد کمی از سازندگان هستند که تصمیم به ساخت یک عنوان نقش آفرینی گسترده آنلاین با حالت فضایی می‌گیرند. به دلیل اینکه این فرمول معمولاً جواب نمی‌دهد. با اینحال اینطور که به نظر می‌رسد، برای ایو خوب جواب داده است. در زمینه مبارزه، این بازی چندان قوی نیست. با اینحال به دلیل محتوای بسیار زیاد ارزش تجربه را دارد.

۵. رون‌اسکیپ (Runescape)

تهیه‌‌کننده: Jagex / سازنده: Jagex

سال انتشار: ۲۰۰۱

بای رون‌اسکیپ در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. نکته مهم این بازی رایگان بودن آن بود. همین عامل باعث شد که حتی بعد از گذشت ۲۰ سال همچنان محبوب باشد. ران‌اسکیپ حداقل ۵۰ هزار کاربر در هر زمانی دارد. از لحاظ گیم‌پلی نیز این بازی یک نقش آفرینی آنلاین گسترده عادی است. محتوای چندان متفاوتی ندارد. بهش مهم این بازی قسمت بازیکن علیه بازیکن (PVP) است. جایی که مهارت بازیکنان به چالش کشیده می‌شود.

در سال ۲۰۱۳ یک نسخه جدید از این بازی به نام رون‌اسکیپ ۳ منتشر شد. نکته جالب اینجاست که پرطرفدارترین نسخه این بازی، همان نسخه اولیه است. از لحاظ گرافیک این بازی تا حد زیادی ناامید کننده است. با این حال گیم‌پلی آن بامزه و جذاب است.

۴. جنگ ستارگان: جمهوری قدیم (Star Wars: The Old Republic)

تهیه‌‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Bioware

سال انتشار: ۲۰۱۱

این بازی از لحاظ بودجه، رتبه سوم را در تاریخ عناوین ساخته شده دارد! البته پس از تجربه آن متوجه خواهید شد که تمام این هزینه درست و به جا بوده است. عنصر نقش آفرینی در این بازی به شدت تقویت شده و همینطور اینکه بسیار گسترده است. اینکه شما چه کلاسی را انتخاب می‌کنید کاملاً به خودتان بستگی دارد. با این حال هر کاراکتر ویژگی و داستان مخصوص خودش را دارد.

این موضوع لازم به ذکر است که این بازی دنباله جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیم ۲ (Star Wars: Knights of the Old Republic 2) نیست. البته افراد زیادی منتظر این موضوع بودند! نکته جالب هم اینجاست که این بازی همچنان طرفداران بسیار زیادی دارد. بازی جنگ ستارگان: جمهوری قدیمی یک عنوان نقش آفرینی گسترده آنلاین بسیار خوب است که داستان قوی‌ای را توضیح می‌دهد.

۳. فاینال فانتزی ۱۴ آنلاین (Final Fantasy XIV: A Realm Reborn)

تهیه‌‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال انتشار: ۲۰۱۴

فاینال فانتزی ۱۴ با هر عنوان دیگر این مجموعه تفاوت دارد. این بازی‌ها همگی در سبک نقش آفرینی بودند اما هیچکدام به گستردگی شماره ۱۴ نبودند. با اینحال تبدیل شدن به یک عنوان نقش آفرینی آنلاین گسترده بسیار سخت است. در زمان عرضه فاینال فانتزی ۱۴ یک فاجعه بود. بعد از مدتی اسکوئر اینکس (Square Enix) تصمیم گرفت تا این بازی را دوباره عرضه کند.

شروع این بازی نسبتاً طولانی است. پس از اتمام این بخش شما وارد دنیای فاینال فانتزی ۱۴ شده و باید مأموریت‌های مختلف را انجام دهید. دنیای این عنوان نیز به شدت جذاب است. تنوع شخصیت‌ها و کلاس‌ها در این بازی به شدت زیاد است به همین دلیل است که در حال حاضر نیز طرفداران بسیار زیادی دارد.

۲. الدر اسکرولز آنلاین (Elder Scrolls Online)

تهیه‌‌کننده: / سازنده:

سال انتشار:

عناوین الدر اسکرولز همگی توسط بتسدا ساخته می‌شوند. با اینحال الدر اسکرولز آنلاین توسط بخش آنلاین شرکت زنی‌مکس (ZeniMax) ساخته شد. با وجود اینکه این شرکت تجربه چندانی در ساخت بازی ندارد، به شدت خوب کار کرده است. در اصل الدر اسکرولز آنلاین یکی از بهترین عناوین نقش آفرینی آنلاین گسترده تاریخ است.

یکی از نکات جالب هم این است که این بازی اصالت الدر اسکرولز بودن خود را حفظ کرده است. البته پیشنهاد ما به شما این است که این بازی را روی کامپیوتر تجربه کنید. با اینحال نسخه کنسول هم بسیار خوب است. شاید در ابتدای کار از سیاهچال‌ها (Dungeon) خسته شوید. با اینحال پس از گذشت از این مرحله به قسمت خوب ماجرا و دنیای گسترده این بازی خواهید رسید.

۱. دنیای وارکرفت (World of Warcraft)

تهیه‌‌کننده: Blizzard Entertainment / سازنده: Blizzard Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۴

بهترین عنوان نقش آفرینی آنلاین گسترده، قطعاً دنیای وارکرفت است. این بازی از همان زمان عرضه توانست شوک زیادی به دنیای گیمینگ وارد کند. اوج آن هم در سال ۲۰۱۰ با حدود ۱۲ میلیون بازیکن بود. محتوایی که در این مدت برای دنیای وارکرفت عرضه شده باعث شده تا همچنان بهترین عنوان در این سبک باشد.

در دنیای وارکرفت بازیکنان می‌توانند که چه دسته‌ای را انتخاب کنند. البته دقت کنید که به جز گروه پاندارنز (Pandarens) اگر شما یک فرقه را انتخاب کنید دیگر نمی‌توانید آن را تغییر دهید. حال وارد دنیای وارکرفت شده و به انجام مأموریت‌های مختلف و ارتقاء دادن خود باشید. با وجود اینکه از لحاظ گرافیکی این بازی چندان پیشرفته نیز اما به طور قطع بهترین عنوان ساخته شده در سبک نقش آفرینی آنلاین گسترده است.

