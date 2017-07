تاریخ انتشار نسخه فیزیکی بازی Overwatch: Game of the Year Edition اعلام شد

چندی پیش، تاریخ انتشار نسخه فیزیکی بازی Overwatch: Game of the Year Edition به صورت رسمی اعلام شد. همان طور که اطلاع دارید، بازی مشهور و موفق Overwatch، دارای یک نسخه به اصتلاح، بازی سال است که با نام Overwatch: Game of the Year Edition در بین کاربران شناخته می‌شود. این عنوان که قبل تر […]

چندی پیش، تاریخ انتشار نسخه فیزیکی بازی Overwatch: Game of the Year Edition به صورت رسمی اعلام شد.

همان طور که اطلاع دارید، بازی مشهور و موفق Overwatch، دارای یک نسخه به اصتلاح، بازی سال است که با نام Overwatch: Game of the Year Edition در بین کاربران شناخته می‌شود. این عنوان که قبل تر به صورت دیجیتالی در دسترس بازیکنان قرار گرفت، حال مراحل انتشار نسخه فیزیکی را طی می‌کند.

استودیو بلیزارد، سازنده این بازی، به صورت رسمی تاریخ انتشار نسخه فیزکی بازی Overwatch: Game of the Year Edition را اعلام نمود. طبق گفته سازندگان، این نسخه فیزیکی در تاریخ ۲۸ جولای ، مصادف با ۶ مرداد ماه، یعنی تقریبا یک هفته دیگر، برای پلتفرم‌های مقصد خود عرضه خواهد شد.

خریداران این نسخه از بازی، می‌توانند به ۱۰ جعبه آیتم ها یا همان لوت باکس‌ها (Loot Box)، و تعدادی طرح یا اسکین جدید برای قهرمان‌های Reaper, Bastion, Pharah, و Tracer ، به صورت رایگان دسترسی پیدا کنند.

مزایای این نسخه از بازی فقط به خود این عنوان محدود نمی‌شود و شما می‌توانید از این مزایا در دیگر عناوین استودیو بلیزارد بهره مند شوید. به عنوان مثال ، آیتم Mercy’s Wings در بازی Diablo III، یک حیوان اهلی در بازی World of Warcraft، شخصیت Tracer در عنوان Heroes of the Storm و کارت هایی که پوسته و طرح بازی Overwatch را دارند در بازی Hearthstone، برای شما قابل دسترسی خواهد بود.

منبع متن: gamefa