با اینکه هنوز اعلامیه‌ی رسمی آن منتشر نشده است، اما ناشر بازی به سهامداران خود اعلام کرده که این بازسازی برای پلتفرم‌های ذکر شده و سرویس گوگل استیدیا در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) با قیمت ۲۴.۹۹ دلار در دسترس قرار خواهد گرفت. گفتنی است که The House of the Dead: Remake از جوی‌کان‌های نینتندو سوییچ و موشن کنترل برای شبیه‌سازی تجربه‌ی بازی روی دستگاه‌های آرکید استفاده می‌کند، بنابراین باید دید که چگونه روی پلتفرم‌های دیگر قرار است اجرا شود. البته گفته شده که در نسخه‌ی بازسازی شده قابلیتی وجود دارد که امکان استفاده از کنترلرهای معمولی را فراهم می‌کند. با این حال باید دید این که این ویژگی در عمل چگونه خواهد بود.



خانه‌ی مردگان یک بازی آرکید تیراندازی و ترسناک است که توسط سگا در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. این اولین بازی از این مجموعه است و در آن بازیکنان نقش مامور توماس روگان و جی را در تلاش برای مبارزه با محصولات آزمایش‌های خطرناک و غیرانسانی دکتر کورین، دانشمندی دیوانه، بر عهده می‌گیرند. خانه‌ی مردگان همراه با رزیدنت اویل، با محبوبیت بازی‌های ویدیویی زامبی‌ محور و همچنین محبوبیت مجدد زامبی‌ها در فرهنگ عامه‌ از اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی به بعد، از مجموعه‌هایی بودند که منجر به افزایش علاقه‌ی مردم به فیلم‌های زامبی محور در دهه ۲۰۰۰ شدند. House of the Dead همچنین با معرفی زامبی‌هایی که سریع بودند و در فیلم‌های زامبی محور و بازی‌های ویدیویی دهه‌ی ۲۰۰۰ تا حد زیادی محبوب شدند، شناخته می‌شود.

گفتنی است که بازسازی خانه‌ی مردگان طبق گزارش‌ها روی موتور بازی‌سازی یونیتی توسعه داده است. موتوری که این استودیو در گذشته برای بازسازی بازی کلاسیک Panzer Dragoon از آن استفاده کرده است. این بازسازی تنها یک ارتقای گرافیکی ساده نیست و شامل چندین پایان مختلف، قابلیت پشتیبانی از دو بازیکن به صورت لوکال و اچیومنت‌های مختلف می‌شود. از طرفی حالت محبوب فتو مود و یک بخش جدید که در آن بازیکنان با انبوهی از زامبی‌ها درگیر می‌شوند نیز وجود دارد. در نهایت علاوه بر سلاح‌های جدید، بخشی با نام گالری در بازی گنجانده شده که در آن می‌توانید نگاهی به دشمنان عادی و باس‌های مختلف داشته باشید.



منبع: Gematsu

نوشته تاریخ انتشار بازسازی بازی خانه‌ی مردگان برای کنسول‌ها و کامپیوتر مشخص شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala