نیل دراکمن با انتشار تصویری از موشن کپچر The Last of Us: Part 2 به سکانس اکشن بازی اشاره دارد

شاید زمان بسیار زیادی باقی مانده تا قادر به تجربه The Last of Us: Part 2 باشیم یا شاید به این زودی‌ها قرار نیست اطلاعات مهمی از آن منتشر شود چراکه Naughty Dog فعلا برروی عرضه Uncharted: The Lost Legacy تمرکز دارد اما تا آن موقع باید به هر نوع جزئیات کوچکی رضایت بدهیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، نیل دراکمن، کارگردان نسخه اول و همچنین The Last of Us: Part 2، اخیرا تصویر جالبی را در حساب توئیتر خود به اشتراک گذاشته است. این تصویر "جسی گراف" را در حال ضبط یک صحنه نشان می‌دهد که قصد دارد با پرش به شخصی ضربه بزند.

این موضوع همچنین به وجود صحنه‌های اکشن جالب در بازی اشاره دارد اما نمی‌دانیم که او می‌خواهد با لگد زدن به چه کسی آسیب وارد کند. احتمالا هدف وی Ellie باشد! شاید همین‌طور است اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از شخصیت مونث دیگری در این عنوان نداریم.

هنوز هیچ تاریخ انتشاری برای عرضه The Last of Us Part 2 اعلام نشده اما احتمالا در اواخر سال جاری طی رویداد PSX اخبار جدیدی از سوی Naughty Dog منتشر می‌شوند.

شما در رابطه با این صحنه چه حدسی می‌زنید؟ دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame