طبق اعلام رسمی شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، بازی‌های فیفا ۲۲، «نفرین خدایان مرده» (Curse of the Dead Gods) و «قبیله‌های میدگارد» (Tribes of Midgard) سه بازی رایگان ماه مه هستند که از تاریخ ۳ مه به این سرویس اشتراکی خواهند آمد.

در میان این بازی‌ها، فیفا ۲۲ نامی است که نیاز به معرفی ندارد. این بازی شبیه‌ساز فوتبال یکی از معروف‌ترین بازی‌های ورزشی جهان است و فیفا ۲۲ را می‌توان از بهترین نسخه‌های سال‌های اخیر این بازی در نظر گرفت. اگرچه این بازی‌های ورزشی که هر سال عرضه می‌شوند، عمر یک‌ساله‌ای دارند و در همین مقیاس از عرضه‌ی فیفا ۲۲ هم زمان نسبتاً زیادی سپری شده اما همچنان وجود این بازی در سرویس پلی‌استیشن پلاس می‌تواند برای افرادی که تاکنون آن را خریداری نکرده‌اند، گزینه‌ی بسیار جالبی باشد. هم نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و هم نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی برای دارندگان پلاس رایگان خواهد شد. برای یک ویژگی اضافی، دارندگان می‌توانند یک کارت ویژه برای بخش آلتیمیت تیم را تصاحب کنند که دارای ۱۱ بازیکن و یک اسطوره فوتبال است.

بازی دوم یعنی Tribes of Midgard یک بازی اکشن نقش‌آفرینی با زاویه‌ی دید ایزومتریک (از بالا به پایین) است. این بازی به‌گونه‌ای طراحی شده که تجربه‌ی آن‌ به‌صورت کوآپ در کنار دوستان لذت‌بخش خواهد بود. Tribes of Midgard دارای یک دنیای خطرناک پر از دشمنان اسرارآمیز غول‌پیکر است. داستان کلی به راگناروک، یکی از مهم‌ترین رویدادهای اساطیر نورس، مربوط می‌شود. اگرچه Tribes of Midgard دارای عناصر بازی‌های ژانر بقا و روگ‌مانند است اما از بسیاری از بازی‌های دیگر در این سبک‌ها قابل‌دسترس‌تر است. نسخه پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ این بازی برای پلی‌استیشن پلاس رایگان خواهد بود.

بازی Curse of the Dead Gods یک بازی اکشن روگ‌مانند ایزومتریک دیگر است که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. بازی Curse of the Dead Gods در معبدی خطرناک مملو از دشمنان با چالش فراوان جریان دارد. به لطف سیستم نفرین و همچنین انواع مختلف سلاح، این بازی تنوع زیادی را در نبردهای سریع خود ارائه می‌دهد و تجربه‌ی هیجان‌انگیزی را برای طرفداران ژانر روگ‌مانند رقم می‌زند.

این آخرین ماهی است که پلی‌استیشن پلاس به شکل فعلی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از ماه ژوئن قرار است این سرویس اشتراکی به سه سطح مختلف با ویژگی‌های متفاوت تبدیل شود. سطح اول همانند پلی‌استیشن پلاس فعلی است اما سطح دوم قرار است این سرویس را با PS NOW‌ ترکیب کند و سطح سوم علاوه بر ویژگی‌های قبلی به شما دسترسی تجربه‌ی بازی‌های کلاسیک پلی‌استیشن و همچنین نسخه‌ی آزمایشی بازی‌های تراز اول را می‌دهد.

منبع: Gamespot

نوشته فیفا ۲۲ رایگان می‌شود؛ بازی‌های ماه آینده‌ی پلی‌استیشن پلاس مشخص شدند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala