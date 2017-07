شرکت بازی‌سازی Nihon Falcom که به خاطر ساخت عناوین نقش آفرینی ژاپنی مشهور است، در گذشته چند عدد از بازی های خود را برای پلتفرم رایانه های شخصی و از راه استیم منتشر کرده است اما به نظر می‌رسد که این شرکت مایل است همه بازی های خود را برای شبکه استیم عرضه کند. در مصاحبه […]

شرکت بازی‌سازی Nihon Falcom که به خاطر ساخت عناوین نقش آفرینی ژاپنی مشهور است، در گذشته چند عدد از بازی های خود را برای پلتفرم رایانه های شخصی و از راه استیم منتشر کرده است اما به نظر می‌رسد که این شرکت مایل است همه بازی های خود را برای شبکه استیم عرضه کند.



در مصاحبه اخیری که با رئیس شرکت Nihon Falcom، آقای توشیهیرو کوندو (Toshihiro Kondo) انجام شده است، ایشان در مورد علاقه شرکت به انتشار بازی‌هایش برروی شبکه استیم توضیح دادند. زمانی که از ایشان پرسیده شد که آیا باز هم بازی های خود را برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر می‌کنید، کوندو پاسخ داد:

ما هیچ تردیدی برای انتشار باز‌ی‌های خود برروی استیم نداریم اما با این حال، ما کارمندان زیادی نداریم و برای انتشار بازی روی پلتفرم رایانه های شخصی به صورت عمده باید برروی کمک همکارانمان حساب کنیم. زمانی که ما در ابتدا قصد عرضه بازی‌هایمان را برروی شبکه استیم داشتیم، مطمئن نبودیم که آیا بازی‌بازان این شبکه دوست دارند بازی‌های قدیمی تر ما را تجربه کنند یا خیر. با این حال، ما بازی‌ها را برروی استیم منتشر کردیم که و نتایج بسیار مثبتی نیز گرفتیم؛ حتی بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم. ما دوست داریم که همه بازی‌های انتشاری‌مان برروی شبکه استیم نیز عرضه شود.

Nihon Falcom با شرکت هایی مانند Aksys Games همکاری می‌کند که بازی Tokyo Xanadu eX+ را برای استیم پورت کرد. همچنین XSEED Games هم از همکاران آن‌ها به حساب می‌آید که قرار است Trials of Cold Steel و Trials of Cold Steel II را برای شبکه استیم در سال آینده منتشر کند. جالب است زمانی که می‌بینیم بازی های این شرکت با استقبال راضی کننده ای برروی شبکه استیم مواجه می‌شوند.

Nihon Falcom توسعه دهنده ای است که برای علاقه مندان به بازی‌های نقش آفرینی ژاپنی، نیازی به توضیح و معرفی ندارد. با محبوبیت بازی هایی مانند The Legend of Heroes و سری Ys، آن ها علاوه بر کنسول های پلی‌استیشن، راه خود را به پلتفرم رایانه های شخصی نیز باز کردند اما به نظر می‌رسد که کنسول نینتندو سوییچ، هدف بعدی Falcom باشد. در مصاحبه ای قدیمی با آقای توشیهیرو کوندو (Toshihiro Kondo)

ایشان در مورد علاقه شرکت به انتشار بازی‌هایش برروی کنسول نینتندو سوییچ صحبت کرده اند. آقای کوندو حرف های خود را با تعریف از سوییچ آغاز می‌کنند:

نینتندو سوییچ، کاملا یک «ماشین نینتندویی» است و این موضوع بسیار خوب است.

پس از این، آقای کوندو در مورد علاقه شرکت برای انتشار بازی ها برروی کنسول نینتندو سوییچ صحبت می‌کند:

بله. اگر فرصتی پیش بیاید، من قطعا دوست دارم تا بازی‌های Falcom را برروی نینتندو سوییچ بیاورم.

باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا برنامه های شرکت Falcom در رابطه با نینتندو و جدید ترین کنسول این شرکت، چگونه پیش خواهد رفت. عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III که پروژه در دست ساخت استودیوی Falcom است، در تاریخ ۲۸ سپتامبر سال جاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. فعلا تنها نسخه ژاپنی بازی در دست توسعه قرار دارد و خبری از نسخه غربی یا نسخه رایانه های شخصی در دست نیست.

منبع متن: gamefa