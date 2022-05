این بازی تیراندازی سوم شخص که با المان‌های سایبرپانکی خود در آینده‌ای دیستوپیایی جریان دارد، قصد دارد این ژانر را از طریق تمرکز روی المان‌های روایت و داستان‌سرایی تکامل دهد. نیل بلومکمپ، کارگردان فیلم‌هایی نظیر District 9 و Chappie، در روند ساخت بازی دخیل خواهد بود و ریچارد کی. مورگان به عنوان نویسنده‌ی داستان انتخاب شده است. ریچارد مورگان نویسنده‌ای انگلیسی است که کتاب‌های زیادی در ژانر علمی‌تخیلی و فانتزی نوشته است. او همچنین در گذشته داستان بازی کرایسیس ۲ را به تحریر در آورده است. از طرفی الیویر هنریوت که در گذشته روی ساخت بازی‌هایی از سری فارکرای و اساسینز کرید فعالیت داشته است، نقش کارگردان اجرایی را در زمینه‌ی روایت برعهده گرفته و به طور خاص از کیفیت داستان اطمینان حاصل می‌کند.



در بازی Off The Grid، طبق اعلام سازنده ۱۵۰ بازیکن در مبارزات بازیکن در مقابل بازیکن و همچنین ماموریت‌های داستانی PvE با استفاده از نقشه‌های مشابهی که بازیکنان دیگر در آن قرار دارند، با یکدیگر برای بقا خواهند جنگید. بازیکنان با هر تصمیمی که مستقیما بر گیم‌پلی همه‌ی بازیکنان تأثیر می‌گذارد، این آزادی را دارند که نحوه‌ی روایت داستان را کنترل کنند. هسته‌ی اصلی بازی و ساختار روایت عمیق آن، روش منحصربه‌فردی است که در آن بازیکنان می‌توانند آیتم‌های درون بازی را بسازند، شخصی‌سازی کرده و با دیگر بازیکنان معامله کنند. در Off The Grid، مواردی مانند قهرمان و شرور داستان چندان اهمیتی ندارد زیرا بازیکنان برای زنده ماندن از جنگ‌های مخفیانه‌ی شرکت‌های آینده، باید با همه مبارزه کنند.



نیل بلومکمپ در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی گفت:

با Off The Grid، جاه‌طلبی ما نه تنها ایجاد بتل رویال ۲.۰ با افزودن المان‌های عمیق و جدید در گیم‌پلی، بلکه ساختن دنیایی در حال تکامل است که طراحی شده تا زندگی و شخصیت مستقل خود را داشته باشد و هر بار که بازیکنی دوباره به بازی بازمی‌گردد، به روش‌های غیرمنتظره‌ای تغییر کند. با رویکردی نوآورانه در سبک بتل رویال و ارائه‌ی روایتی عمیق، به هر عنصر بازی هدفی خاص داده شده و به بازیکنان این امکان را می‌دهیم تا به طور مکرر از دنیای Off The Grid که همیشه چیز جدیدی برای یافتن و کاوش ارائه می‌دهد، بازدید کنند.

بازی Off The Grid با موتور بازی‌سازی آنریل انجین ۵ در دست توسعه است و در سال ۲۰۲۳ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در ادامه می‎‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازی بتل رویال و داستان‌محور Off The Grid معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala