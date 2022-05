پس از بازی‌های Wii Sports و Wii Sports Resort، این سومین بازی بزرگ این مجموعه از نظر فروش در هفته‌ی اول در بریتانیا است. این دو بازی در زمان عرضه تقریبا مشابه یکدیگر فروخته شدند. با این حال Nintendo Switch Sports کمتر از نیمی از آنچه آن بازی‌ها در هفته‌ی اول انتشار خود فروخته‌اند، فروش داشته است. از طرفی آخرین بازی این مجموعه به طور قابل توجهی بهتر از نسخه‌ی قبل خود یعنی Wii Sports Club عمل کرده است. این بازی که در سال ۲۰۱۴ تنها به صورت فیزیکی عرضه شد، نتوانست به ۴۰ جایگاه برتر جدول دست پیدا کند و تنها به رتبه‌ی ۱۳ در نمودار پرفروش‌ترین بازی‌های Wii U در آن زمان رسید.



در مقایسه با سایر بازی‌های اخیر در سبک مشابه، Nintendo Switch Sports بیش از دو برابر مایو پارتی سوپراستارز، تقریبا هشت برابر Just Dance 2022 و همچنین بیش از شش برابر آنچه Ring Fit Adventure در هفته‌ی اول خود فروخته، فروش کرده است. البته گفتنی است که فروش هفته‌ی اول معیار خوبی برای بررسی موفقیت این بازی‌ها نیست. همه‌ی بازی‌های ذکر شده در هفته‌ی اول فروش چندان زیادی نداشتند، اما در ادامه رشد پیدا کردند. در واقع به نظر می‌رسد که مخاطبین این بازی‌ها معمولا عجله‌ای برای تجربه‌ی آن‌ها در روزهای ابتدایی عرضه ندارند. در نتیجه، موفقیت Nintendo Switch Sports به نحوه‌ی عملکرد آن در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده بستگی دارد.



با موفقیت بازی ورزشی جدید نینتندو، بازی Lego Star Wars: The Skywalker Saga با کاهش فروش ۲۵ درصدی باید به رتبه‌ی دوم بسنده کند. این بازی جدید کمپانی برادران وارنر سه هفته‌ی متوالی در جایگاه اول قرار گرفته بود. همچنین با افزایش موجودی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ در بازار، گرن توریسمو ۷ پس از افزایش فروش ۱۵۲ درصدی، به جایگاه سوم و هورایزن فوربیدن وست پس از ۵۲ درصد افزایش فروش، به جایگاه چهارم راه یافته است. بازی Kirby and the Forgotten Land نیز پس از افزایش فروش ۳۱ درصدی دوباره به جمع برترین بازی‌های هفته بازگشته و در نهایت بازی Cricket 22: Official Game of The Ashes پس از عرضه روی کنسول نینتندو سوییچ در رتبه‌ی ۲۶ قرار دارد.

در ادامه می‌توانید ۱۰ بازی برتر را در هفته‌ی منتهی به ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) مشاهده کنید.

بازی جایگاه فعلی جایگاه قبلی Nintendo Switch Sports ۱ – Star Wars: The Skywalker Saga ۲ ۱ گرن توریسمو ۷ ۳ ۱۱ هورایزن فوربیدن وست ۴ ۷ Pokémon Legends: Arceus ۵ ۳ ماریو کارت ۸ دلوکس ۶ ۴ الدن رینگ ۷ ۶ Grand Theft Auto 5 ۸ ۸ Kirby and the Forgotten Land ۹ ۱۲ Animal Crossing: New Horizons ۱۰ ۱۰

