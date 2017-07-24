بنابر گزارش پردیسگیم و به نقل از VG247، بازیکنان این هفته میتوانند به تجربه دسترسی زودهنگام بازی Fortnite بپردازند. این نخستین پروژهای است که استودیو Epic بعد از سریبازی Gears Of War شروع کرده و حدود 6 سال زمان برده است.
اگر دارنده کنسول PS4 هستید و از انجام بازی NiOh لذت بردید، این هفته قادر به دریافت اولین بسته الحاقی آن به نام Defiant Honor خواهید بود.
در ادامه اگر از طرفداران بازیهای کارتی و سری Fable یا هردو هستید، پیشنهاد خوبی برایتان داریم چرا که میتوانید به خریداری بازی Fable Fortune برای پلتفرمهای PC و Xbox One لحظات شاد و مهیجی را به ارمغان بیاورید.
این پایان کار نیست و علاقهمندان به دو عنوان مستقل Bastion و Transistor در هفته جاری قادر به انجام بازی هم سبک Pyre هستند.
شما پردیسیها در زیر میتوانید شاهد لیست بازیهایی که در 7 روز آینده برای تمامی پلتفرمها منتشر خواهد شد، باشید.
بازیهایی که در 3 مرداد 96 منتشر خواهند شد:
- Fortnite Paid Early Access (Mac, PC, PS4, Xbox One
- Nioh Defiant Honor DLC (PS4
- Pyre (PC, PS4
- A Healer Only Lives Twice (PS4
- Active Soccer 2 DX (PS4, Vita, with cross-buy
- Aven Colony (PC, PS4, Xbox One
- Circuit Breakers (PS4
- Citadel: Forged with Fire (PC, Xbox One
- Fable Fortune (PC, Xbox One
- Fate/EXTELLA: The Umbral Star (PC, Switch
- Heroes of the Seven Seas (PSVR
- Infinite Minigolf (PSVR
- Lost Grimoires: Stolen Kingdom (PS4
- Polara (Vita
- Pressure Overdrive (PS4
- Smashbox Arena (PSVR
- Super Cloudbuilt (PC, PS4, Xbox One
- Tiny Trax (PSVR
- Unbox: Newbie’s Adventure (PS4
- Theseus (PS4
- Vostok Inc. (PS4
- Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (PC
- Dr Kawashima’s Devilish Brain Training: Can You Stay Focused? (3DS
- Leaving Lyndow (PS4
- Rome: Total War – Alexander (iOS
- Qbic’s Paint (Switch
- New 2DS XL console launch
- Miitopia (3DS)
- Hey Pikmin (3DS
- Rugby League Live 4 (PS4
- Collar X Malice (Vita
- Constructor (PS4
- It’s Spring Again (Vita
- Namco Museum (Switch
- Ultra Hyperball (Switch
- Sundered (PC, PS4
منبع متن: pardisgame