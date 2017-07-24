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لیست بازی‌هایی که در 7 روز آینده منتشر خواهند شد

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Fortnite

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، بازیکنان این هفته می‌توانند به تجربه دسترسی زودهنگام بازی Fortnite بپردازند. این نخستین پروژه‌ای است که استودیو Epic بعد از سری‌بازی Gears Of War شروع کرده و حدود 6 سال زمان برده است.

اگر دارنده کنسول PS4 هستید و از انجام بازی NiOh لذت بردید، این هفته قادر به دریافت اولین بسته الحاقی آن به نام Defiant Honor خواهید بود. 

در ادامه اگر از طرفداران بازی‌های کارتی و سری Fable یا هردو هستید، پیشنهاد خوبی برایتان داریم چرا که می‌توانید به خریداری بازی Fable Fortune برای پلتفرم‌های PC و Xbox One لحظات شاد و مهیجی را به ارمغان بیاورید.

این پایان کار نیست و علاقه‌مندان به دو عنوان مستقل Bastion و Transistor در هفته جاری قادر به انجام بازی هم سبک Pyre هستند.

شما پردیسی‌ها در زیر می‌توانید شاهد لیست بازی‌هایی که در 7 روز آینده برای تمامی پلتفرم‌ها منتشر خواهد شد، باشید.

بازی‌هایی که در 3 مرداد 96 منتشر خواهند شد:

  • Fortnite Paid Early Access (Mac, PC, PS4, Xbox One
  • Nioh Defiant Honor DLC (PS4
  • Pyre (PC, PS4
  • A Healer Only Lives Twice (PS4
  • Active Soccer 2 DX (PS4, Vita, with cross-buy
  • Aven Colony (PC, PS4, Xbox One
  • Circuit Breakers (PS4
  • Citadel: Forged with Fire (PC, Xbox One
  • Fable Fortune (PC, Xbox One
  • Fate/EXTELLA: The Umbral Star (PC, Switch
  • Heroes of the Seven Seas (PSVR
  • Infinite Minigolf (PSVR
  • Lost Grimoires: Stolen Kingdom (PS4
  • Polara (Vita
  • Pressure Overdrive (PS4
  • Smashbox Arena (PSVR
  • Super Cloudbuilt (PC, PS4, Xbox One
  • Tiny Trax (PSVR
  • Unbox: Newbie’s Adventure (PS4
بازی‌هایی که در 4 مرداد 96 منتشر خواهند شد:
  • Theseus (PS4
  • Vostok Inc. (PS4
بازی‌هایی که در 5 مرداد 96 منتشر خواهند شد:
  • Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (PC
  • Dr Kawashima’s Devilish Brain Training: Can You Stay Focused? (3DS
  • Leaving Lyndow (PS4
  • Rome: Total War – Alexander (iOS
  • Qbic’s Paint (Switch
بازی‌هایی که در 6 مرداد 96 منتشر خواهند شد:
  • New 2DS XL console launch
  • Miitopia (3DS)
  • Hey Pikmin (3DS
  • Rugby League Live 4 (PS4
  • Collar X Malice (Vita
  • Constructor (PS4
  • It’s Spring Again (Vita
  • Namco Museum (Switch
  • Ultra Hyperball (Switch
  • Sundered (PC, PS4


منبع متن: pardisgame

دوشنبه, 02 مرداد 1396
اکبری
بازدید: 17
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