تصویر جدیدی از مراحل ضبط حرکات The Last of Us Part II منتشر شد

در جدیدترین تصویر منتشر شده از بازی The Last of Us Part II، شاهد ضربه‌ی نینجایی Jessie Graff هستیم! در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

همانطور که می‌دانید، چند وقتی است که هیچ خبر قابل توجهی از عنوان مورد انتظار The Last of Us منتشر نشده است. دلیل این موضوع را می‌توان تمرکز کامل سازندگان برروی عنوان Uncharted 4: The Lost Legacy دانست، اما مطمئنا همه‌ی بازی‌دوستان، منتظر اخبار جدیدی از این بازی هستند. مانند همین خبری که به تازگی از بازی منتشر شده است.

Neil Druckmann که کارگردانی نسخه‌ی اول بازی The Last of Us را بر عهده داشت و حالا کارگردانی قسمت دوم این بازی را نیز انجام خواهد داد، تصویر جالبی را در حساب توییتر خود آپلود کرده است. این تصویر که مربوط به مراحل ضبط حرکات این بازی است، بدلکار معروف، Jessie Graff را به تصویر می‌کشد که در وسط هوا در حال اجرای ضربه‌ی مرگبار نینجایی است! این تصویر می‌تواند نشانه‌هایی از وجود صحنه‌های اکشن برق‌آسا در بازی را داشته باشد. هنوز مشخص نیست که او، این بدلکاری را برای کدام شخصیت بازی انجام می‌دهد، اما بعید به نظر می‌رسد که Ellie، شخصیت اصلی بازی، توانایی انجام چنین حرکتی را داشته باشد. ضمن اینکه ما هنوز اطلاعی از سایر شخصیت‌های مونث این بازی نداریم. پس فعلا برای حدس و گمان درباره‌ی این موضوع، کمی زود است.

نیل دراکمن ضمن قرار دادن این تصویر در زیر آن بیان کرده است:

در حال استفاده از مزایای داشتن یک نینجای واقعی در گروه هستیم. Jessie Graff جادویی است.

هنوز تاریخ دقیقی برای انتشار The Last of Us Part II به عنوان یکی از مورد انتظارترین انحصاری‌های کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نشده است، اما انتظار می‌رود تا در طول سال جاری، اطلاعات بیشتری از این بازی منتشر شود. می‌توان در مراسم PSX، انتظار اطلاعات بیشتر و حتی نمایشی از این بازی را داشت. باید منتظر ماند و دید که آیا قسمت دوم این بازی، همانند قسمت اول آن، توانایی درو کردن تمام جوایز ممکن را خواهد داشت و یا خیر.

منبع متن: gamefa