بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، بازی Splatoon 2 در اولین هفته عرضه نتوانست پیروز نبردی نفسگیر با Crash Bandicoot N. Sane Trilogy شود. طبق آخرین گزارش ارائه داده شده از سوی گروه تحقیقاتی Chart Track، در حال حاضر این نسخه سه‌گانه بازسازی شده با عنوان The Last of Us Remastered که هردو انحصاری کنسول PS4 بوده‌اند با سه بار قرار گرفتن در جایگاه نخست پرفروش‌ترین‌های بریتانیا در یک رده مساوی قرار گرفته‌اند.

در رتبه سوم نیز شاهد حضور یکی از پایه‌های ثابت چند سال اخیر یعنی Grand Theft Auto V هستیم. رتبه‌های چهارم و پنجم نیز به ترتیب متعلق به دو بازی Mario Kart 8 Deluxe و Overwatch هستند.

شما پردیسی‌ها در زیر می‌توانید شاهد لیست 10 بازی پرفروش این هفته بریتانیا باشید.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Splatoon 2 Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Overwatch The Legend of Zelda: Breath of the Wild Final Fantasy XII: The Zodiac Age FIFA 17 Fallout 4 Lego Worlds

