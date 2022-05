با این حال علی‌رغم آی‌پی‌های مشهور این ژانر، بسیاری از بازی‌های ابرقهرمانی با اینکه از کیفیت خوبی برخوردار بودند و بعضا به رشد این سبک کمک کردند، هرگز نتوانستند به جایگاهی که لایق آن هستند، دست پیدا کنند. در این مقاله به این بازی‌ها از کمپانی‌های مارول و دی‌سی خواهیم پرداخت و تعدادی از آن‌ها را معرفی خواهیم کرد. این بازی‌ها به ترتیب تاریخ انتشار رتبه‌بندی شده‌اند.

۷. Batman Begins

تهیه کننده: Electronic Arts / سازنده: Eurocom

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2، GameCube، Game Boy Advance، Xbox

در دوران شکوفایی سری اسپلینتر سل، شرکت یوروکام (Eurocom) از سه‌گانه‌ی شوالیه‌ی تاریکی نسخه‌ی Batman Begins را برای اقتباس انتخاب کرد و حتی تا جایی پیش رفت که به بتمن یک دوربین ویژه داد تا قبل از ورود به اتاق‌ها بتواند درون آن‌ها را بررسی کند. در حالی که طرفداران سرسخت سم فیشر با این مورد در بازی چندان خوشحال نبودند، حرکت در سایه‌ها به عنوان شوالیه‌ی تاریکی بسیار لذت‌بخش کار شده و با استفاده از محیط و مجموعه ابزارهای بتمن به راحتی می‌توانید اوج مخفی‌کاری را تجربه کنید.

Batman Begins، مانند بازی‌های اقتباس شده از ارباب حلقه‌ها توسط الکترونیک آرتز در آن دوران، فیلم سینمایی را با المان‌های درون بازی ترکیب می‌کند و بازی شامل حضور تعدادی از بازیگران فیلم نیز می‌شود. از طرفی بتمن تامبلر یکی از بهترین بتموبیل‌هایی که تاکنون در بازی‌های ویدیویی دیده‌ایم. جالب است بدانید که استودیوی سازنده از کرایتریون که در ساخت بازی‌های ماشین سواری شهرت دارد، کمک گرفت تا سیستم‌ رانندگی بازی به کیفیت خوبی دست پیدا کند.



۶. X-Men: The Official Game

تهیه کننده: Activision / سازنده: Underground Development

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PS2، Xbox، PC، Game Cube

در میان سفر در زمان‌ها و مولتی ورسی که مارول هم اکنون به آن پرداخته، گره‌ گشایی از تداوم مجموعه فیلم‌های مردان ایکس اثر کمپانی فاکس دشوار شده است. در سال ۲۰۰۶، اکتیویژن X-Men: The Official Game را منتشر کرد که قرار بود پلی میان داستان فیلم‌های دوم و سوم در اولین سه‌گانه‌ی X-Men باشد. در واقع، بازی نشان می‌دهد که چرا Nightcrawler تیم خود را در فیلم‌ها ترک کرد.

X-Men: The Official Game دارای سه شخصیت قابل بازی است، اما Nightcrawler به نوعی ستاره‌ی بازی است و از طرفی شاهد ولورین هستیم که گیم‌پلی جذابی دارد. بازی در گیم‌پلی خود از المان‌هایی مشابه مکانیک‌های سری بازی‌های شاهزاده‌ی ایرانی الهام گرفته بود و آن‌ها را با قابلیت تله پورت کردن ترکیب کرده بود. این اثر همچنین همچنین نسخه‌ای برای کنسول گیم بوی ادونس دریافت کرد که توسط WayForward، تیم سازنده‌ی سری پلتفرمر Shantae، ساخته شده است.

۵. Iron Man

تهیه کننده: Sega / سازنده: Behaviour Interactive

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: Nintendo DS

در آغاز دنیای سینمایی مارول، کمپانی سگا دوباره رابطه‌ی خود را با مارول احیا کرد و بازی‌هایی را بر اساس تمام فیلم‌های فاز اول به جز انتقام‌جویان در سال ۲۰۱۲ تولید کرد. سه بازی مختلف با نام Iron Man در سال ۲۰۰۸ منتشر شدند، اما بهترین آن‌ها بدون شک نسخه‌ای بود که برای نینتندو DS ساخته شده بود. این نسخه توسط استودیویی که اکنون با نام Behavior Interactive شناخته می‌شود، ساخته شده است.

شما در این کنسول مرد آهنی را با D-pad کنترل می‌کنید و با صفحه‌ی لمسی نشانه می‌گیرید و پس از مدتی که به کنترل عادت کردید، از آن لذت زیادی خواهید بود و خود را در حال نابودی تانک‌های دشمن خواهید یافت. مشکل بازی این است که خیلی طولانی نیست. همچنین مراحلی که در محیط‌های بسته جریان دارند، دشوارتر هستند. با این حال، شاهد اثری هستیم که پتانسیل‌های آن هرگز کشف نشد.



۴. Thor: God of Thunder

تهیه کننده: Sega / سازنده: WayForward

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: Nintendo DS

مانند Iron Man در سال ۲۰۰۸، بهترین نسخه از بازی‌های ثور در سال ۲۰۱۱، نسخه‌ی DS بود. Thor: God of Thunder اثر استودیوی WayForward، نوعی ادای احترام به برخی از بهترین بازی‌های اکشن ساید اسکرول ۱۶ بیتی است که با انیمیشن‌های روان و مبارزات باس چالش برانگیزش شناخته می‌شود. این اثر اولین بازی شخصیت ثور محسوب می‌شود و یکی از بهترین بخش‌های آن Frostgrinder Assault است. این حالت به شما امکان می‌دهد تا در نقش کاراکترهایی مانند سیف و یا برادر شرور ثور یعنی لوکی قرار گیرید. همچنین یک ایستراگ پنهان در این حالت وجود دارد که می‌توانید با آن ورژن قورباغه‌ای ثور یا Throg را کنترل کنید.



۳. Green Lantern: Rise of the Manhunters

تهیه کننده: Warner Bros / سازنده: Double Helix Games

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3، Xbox 360

با اینکه فیلم گرین لنترن در سال ۲۰۱۱ اصلا از کیفیت خوبی برخوردار نبود، با این حال اثری که همراه آن عرضه شد یعنی Green Lantern: Rise of the Manhunters، توانست حسابی گیمرها سرگرم کند. Rise of the Manhunters یک بازی اکشن بسیار لذت‌بخش است که می‌توانید به تنهایی یا با یکی از دوستان خود از آن لذت ببرید. در واقع یکی از بازیکنان هال جردن با صداپیشگی رایان رینولدز را کنترل می‌کند، در حالی که بازیکن دیگر در نقش سینسترو قرار خواهد گرفت. در صورت تمایل با استفاده از عینک‌های مخصوص حتی می‌توانید بازی را به صورت سه‌بعدی تجربه کنید.

حلقه‌ی فانوس سبز به دارندگان آن اجازه می‌دهد تا هر چیزی را که در تصور می‌گنجد، احضار کنند. در چارچوب این بازی، حلقه‌ی شما می‌تواند اره‌ها، تفنگ‌های مختلف، جت‌ها و لباس مکانیکی خاصی تولید کند تا با آن بتوانید ارتش ربات‌های من‌هانتر را در سیاراتی مانند زامارون نابود کنید. موفقیت این بازی حتی به استودیو کمک کرد تا کار احیای Killer Instinct را برای مایکروسافت بر عهده گیرد.



۲. Captain America: Super Soldier

تهیه کننده: Sega / سازنده: Next Level Games

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3، Xbox 360

امروزه، استودیوی کانادایی Next Level Games متعلق به کمپانی نینتندو و به‌ خاطر کارش روی سری Luigi’s Mansion شناخته شده است. با این حال در سال ۲۰۱۱، در ساخت بازی Captain America: Super Soldier با سگا همکاری کرد. کریس ایوانز در سر صحنه‌ی فیلمبرداری فیلم The Winter Soldier در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که علی‌رغم اینکه بازی‌های ویدیویی را دوست ندارد، اما عاشق این بازی بوده است.

همانطور که می‌دانید، سیستم مبارزه در Batman: Arkham Asylum در سال ۲۰۰۹ به الگویی برای طراحی مبارزات در بازی‌های اکشن تبدیل شد. این سیستم در این بازی نیز به خوبی اقتباس شده و ترکیب آن با سپر شخصیت اصلی، جذابیت خاصی به بازی داده است. با این حال بازی در انیمیشن‌های حرکتی مقداری ضعف دارد و مکان‌های بازی چندان برای کاوش ارزش قائل نیستند.

۱. The Amazing Spider-Man

تهیه کننده: Activision / سازنده: Beenox

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC، PS3، Xbox 360، Wii U

دو اثر اقتباسی نخست اسپایدر من از استودیوی Beenox یعنی Shattered Dimensions و Edge of Time، بازی‌هایی اکشن و خطی بودند، اما اولین بازی ساخته شده بر اساس فیلم مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲۰۱۲، بار دیگر به بازیکنان اجازه داد تا در منهتن آزادانه بچرخند. تسلط بر تار اندازی در این بازی بسیار آسان‌تر از بازی Spider-Man 2 در سال ۲۰۰۴ است، اما همچنان لذت‌بخش محسوب می‌شود. بازی پس از عرضه، بسته‌های الحاقی متعددی نیز دریافت کرد که یکی از آن‌ها توانایی بازی در نقش مرحوم استن لی را به بازیکنان می‌داد.

به عنوان لی، بازیکن می‌توانست از تمام قابلیت‌های اسپایدر من استفاده کند. جالب است بدانید که حتی زمانی که به زاویه‌ی دید اول شخص می‌رفتید، می‌توانستید از دریچه‌ی عینک نمادین این شخصیت به دنیای بازی نگاه کنید. به دلیل مشکلات مربوط به مجوز، هیچ یک از بسته‌های الحاقی بازی در حال حاضر برای خرید در دسترس نیست. با این حال در سال ۲۰۱۳، نسخه‌ی آلتیمیت بازی به طور انحصاری برای کنسول Wii U منتشر شد که شامل بازی به همراه تمام بسته‌های الحاقی است.



