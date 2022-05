کرایتریون خارج از شهر گیلفورد به کار خود ادامه خواهد داد و تیم کدمسترز هم در چِشِر باقی خواهد ماند. کدمستر در توییت جدید خود اعلام کرد: «می‌توانیم تأیید کنیم که کرایتریون گیمز و تیم توسعه در کدمسترز چِشِر رسماً گرد هم می‌آیند تا آینده Need for Speed را خلق کنند و یک استودیوی کرایتریون را با دو مرکز مکانی تشکیل دهند.»

آن‌ها در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود نوشته‌اند: «این ادغام حاصل همکاری نزدیکی است که دو استودیو در چند ماه گذشته ایجاد کرده‌اند. با به اشتراک گذاشتن ارزش‌های مشترک و فرهنگ‌های مشابه، ما به‌شدت معتقدیم که یکپارچه کردن ثروت عظیم تخصص هر دو تیم به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بهترین تجربه‌ بازی‌های مسابقه‌ای را که در توانمان است، برای بازیکنانمان ارائه کنیم.»

در سال ۲۰۲۰، فرنچایز Need for Speed به استودیو کرایتریون بازگردانده شد و استودیوی گوست گیمز، استودیوی سازنده‌ی Need for Speed Heat ، تبدیل به یک کانون مهندسی شد و بسیاری از کارمندان گوست گیمز به کرایتریون منتقل شدند.

آخرین بازی از سری آثار نید فور اسپید که به‌صورت کامل توسط کرایتریون ساخته شده است، بازی Need for Speed: Most Wanted است. اگرچه، آن‌ها بازی‌ Need for Speed Rivals را هم با همکاری گوست گیمز (که ۴ بازی اخیر سری توسط آن‌ها ساخته شده است) توسعه‌ دادند. از زمان انتشار آخرین نسخه‌ی سری توسط کرایتریون، آن‌ها با دایس روی استاروارز بتل‌فرانت ۲، بتلفیلد ۵ و بتلفیلد ۶ کار کرده‌اند.

واقعیت این است که نسخه‌های اخیر سری بازی نید فور اسپید نتوانسته‌اند حتی به سایه‌ای از موفقیت نسخه‌های قدیمی این سری نزدیک شوند. بعد از اینکه شرکت الکترونیک آرتز در دسامبر ۲۰۲۰ با قیمت ۱.۲ میلیارد دلار شرکت کدمستر را خریداری کرد، همان‌ موقع می‌توانستیم حدس بزنیم که شاید بهترین کاری که EA بتواند انجام دهد، این باشد که از تجربه‌ی کدمسترز در خلق نسخه‌ی جدید نید فور اسپید استفاده کند. به نظر می‌رسد که آن‌ها با تصمیم به متحد کردن کرایتریون گیمز و کدمسترز چشر بهترین تصمیم را گرفته‌اند و شاید بتوانیم شانس دوباره‌ای به سری بازی نید فور اسپید بدهیم.

بازی بعدی این سری در سال ۲۰۲۰ و در جریان EA Play Live با یک تیزر کوتاه معرفی شد. البته آن تیزر به غیر از دو خودروی زیبا هیچ‌چیز دیگری در مورد نید فور اسپید بعدی را برای ما فاش نکرد. به همین خاطر، باید منتظرم بمانیم تا ببینیم EA می‌خواهد در چه موقعی این بازی را به‌‌صورت بهتری معرفی کند.

