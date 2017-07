احتمال انتشار بازی Hyper Light Drifter برای کنسول نینتندو سوییچ

به نظر می‌رسد که در نهایت بازی موفق Hyper Light Drifter برای کنسول نینتندو سوییچ نیز عرضه گردد. بازی Hyper Light Drifter در ابتدا قرار بود که برای کنسول شکست‌خورده نینتندو یعنی Wii U عرضه گردد اما به واسطه مشکلات متعدد فنی، استودیوی Heart Machine توسعه این نسخه را متوقف کرد. با این حال، به […]

به نظر می‌رسد که در نهایت بازی موفق Hyper Light Drifter برای کنسول نینتندو سوییچ نیز عرضه گردد.

بازی Hyper Light Drifter در ابتدا قرار بود که برای کنسول شکست‌خورده نینتندو یعنی Wii U عرضه گردد اما به واسطه مشکلات متعدد فنی، استودیوی Heart Machine توسعه این نسخه را متوقف کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که بازیکنان پرتعداد نینتندو سرانجام می‌توانند به تجربه این بازی محبوب بپردازند.

این روزها بیش از هر زمان دیگری به عرضه بازی‌های مستقل برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ توجه می‌شود و توسعه‌دهندگان زیادی اقدام به معرفی بازی‌های خود برای جدیدترین کنسول شرکت نینتندو می‌کنند. با این وجود، یکی از عناوینی که طرفداران بی‌صبرانه منتظر معرفی شدن آن برای کنسول مورد بحث هستند، Hyper Light Drifter نام دارد. این عنوان پیشتر برای کنسول Wii U در دست توسعه قرار داشت اما توسعه‌دهنده آن به دلیل مشکلات فنی از ساخت این نسخه منصرف شد.

الکس پرستون (Alex Preston)، خالق بازی Hyper Light Drifter، در گفتگویی توییتری با یکی از علاقه‌مندان بازی مورد بحث، اظهار داشت که استودیوی نرم‌افزاری‌اش خواهان انتشار بازی Hyper Light Drifter برای کنسول نینتندو سوییچ است و در حال حاضر به بررسی این قضیه می‌پردازد.

کمپین حمایت مالی بازی اکشن ۱۶ بیتی Hyper Light Drifter با هدف رسیدن به ۳۰ هزار دلار حمایت مالی در سرویس کیک‌استارتر آغاز به کار کرد اما رقم نهایی حمایت شده از این کمپین به ۶۰۰ هزار دلار رسید. بازی Hyper Light Drifter با جهان منحصر به فرد و گیم‌پلی طاقت‌فرسای خود به محبوبیت زیادی در بین بازیکنان رسید. از این بازی به عنوان ترکیب دو عنوان Zelda: A Link to the Past و Secret of Mana یاد می‌شود.

لازم به ذکر است که خبر عرضه بازی Hyper Light Drifter برای کنسول نینتندو سوییچ هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره باید صبر پیشه کنیم.

منبع متن: gamefa