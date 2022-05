بوردرلندز ۳ را برای مدت محدودی به صورت رایگان دریافت کنید

فروشگاه اپیک گیمز از زمانی که شکل گرفته مخالفان زیادی داشته است، اما نمی‌توان انکار کرد که با بازی‌های رایگان هفتگی خود، ارزش خود را تا حد زیادی ثابت کرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۱، این فروشگاه در مجموع ۸۹ بازی رایگان را در اختیار کاربران قرار داد که تعدادی از آن‌ها بازی‎هایی عالی و باکیفیت بودند. حال به نظر می‌رسد که این روند در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد و بازی رایگان این هفته نیز اثری پرطرفدار است.

بازی لوتر شوتر استودیوی گیرباکس (Gearbox) و کمپانی ۲K Games یعنی بوردرلند ۳، برای کاربران این فروشگاه تا ۲۶ مه (۵ خرداد ۱۴۰۱) در دسترس است. در واقع این اثر جایگزین Prey ،Jotun: Valhalla Edition و Redout: Enhanced Edition که بازی‌های رایگان هفته‌ی گذشته بوده‌اند، شده است.



داستان بوردلندز ۳ هفت سال پس از مرگ جک خوشتیپ در سیاره‌ی پاندورا جریان دارد. در این میان، خواهر و برادر دوقلوی تروی و تایرین کالیپسو فرقه‌ی Children of the Vault را با بقایای گروه‌های مختلف راهزن‌ها تشکیل داده‌اند. هدف این فرقه یافتن پناهگاه بزرگ است. لیلیث، رهبر فعلی گروه Crimson Raiders، یک درخواست برای شکارچیان پناهگاه ارسال می‌کند تا با کمک آن‌ها جلوی فرقه را بگیرد. در بازی با چهره‌هایی آشنا مانند مایا، کریگ، کلپترپ، مستر تورگ و غیره ملاقات خواهید کرد.



بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و موفق شد بیش از ۵ میلیون نسخه در پنج روز اول عرضه به فروش برساند. از طرفی تا پایان سال ۲۰۱۹ بیش از ۸ میلیون و تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۵ میلیون نسخه فروخته است. از بسته‌های الحاقی فصل اول بازی می‌توان به Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot و Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock اشاره کرد.

در ادامه‌ی فصل اول بسته‌هایی با نام‌های Bounty of Blood ،Psycho Krieg و Fantastic Fustercluck نیز منتشر شدند. فصل دوم بازی نیز محتوایی جدید به همراه داشت و شامل دو بسته‌ی الحاقی با نام‌های Designer’s Cut و Director’s Cut بود. اولی شامل یک درخت مهارت جدید و حالت Arms Race است و بسته‌ی دوم شامل ماموریت‌های داستانی، مبارزه با باس و یک بخش منوی جدید است.

بازی بوردرلندز ۳ روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است. قابلیت کراس‌پلی روی تمامی پلتفرم‌های بازی به استثنای پلی‌استیشن ۴ و ۵ وجود دارد، با این حال استودیوی سازنده اعلام کرده که این قابلیت روی این کنسول‌ها نیز به زودی اعمال خواهد شد.

