به زودی نسخه ایکس‌باکس وان Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered عرضه می‌شود.

اگر ایکس‌باکس وان دارید و چند وقتی است که منتظر نسخه مستقل بازی Call of Duty 4: Modern Warfare هستید، خوب است بدانید که تا عرضه این بازی بر روی ایکس‌باکس وان زمان زیادی باقی نمانده است. ناشر بازی، اکتیویژن، و توسعه دهنده بازی، ریون سافتور (Raven Software) اعلام کرده‌اند که این بازی در تاریخ ۲۷ جولای در اختیار بازیکنان ایکس‌باکس وان قرار می‌گیرد.

همانند نسخه پلی‌استیشن ۴ این بازی، نسخه ایکس‌باکس وان با کمپین انفرادی Call of Duty 4: Modern Warfare عرضه می‌شود. همچنین ۱۶ نقشه برای بخش آنلاین چندنفره در این نسخه وجود دارد. بسته نقشه‌های Variety Map Pack که شامل نقشه‌های Killhouse، Broadcast، Creek و Chinatown می‌باشد، در این نسخه گنجانده نشده است و بازیکنان می‌توانند آن را با مبلغ ۱۴٫۹۹ دلار خریداری کنند.

پس از عرضه نسخه پلی‌استیشن ۴ این بازی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷ و مشخص شدن تاریخ عرضه نسخه ایکس‌باکس وان آن، اکنون نوبت به نسخه کامپیوتر‌های شخصی رسیده تا تاریخ عرضه‌اش مشخص شود.

بازی Call of Duty: Modern Warfare Remastered به همراه نسخه‌های Digital Deluxe، Legacy و Legacy Pro بازی Call of Duty: Infinite Warfare عرضه شد اما پس از لو رفتن برخی اطلاعات اکتیویژن، آن‌ها مجبور شدند تا تاریخ عرضه نسخه مستقل Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered برای پلی‌استیشن ۴ را مشخص کنند.

منبع متن: gamefa