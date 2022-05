نمایش امسال توسط شان پلات (Sean Plott)، بازیکن حرفه‌ای صنعت و گزارشگر ورزش‌های الکترونیک، و میکا برتون (Mica Burton)، بازیگر و تولیدکننده‌ی محتوا، میزبانی خواهد شد. گفته شده که بیش از ۴۵ بازی قرار است در این رویداد نمایش داده شوند که از بین آن‌ها می‌توان به نسخه‌ی چهارم سری تیراندازی آرما، Immortality اثر سم بارلو سازنده‌ی Her Story، ماد جدید بازی واقعیت مجازی Half-Life: Alyx با نام Levitation، ویکتوریا ۳ و Warhammer 40K: Space Marine 2 اشاره کرد.

استودیوی سازنده‌ی بازی‌های This War of Mine و فراست‌پانک یعنی ۱۱ بیت و استودیوی سازنده‌ی بازی Don’t Starve یعنی Klei Entertainment نیز قرار است بازی‌های جدیدی معرفی کنند. گفتنی است که نمایش سال گذشته بیش از ۳۶ میلیون بیننده را جذب خود کرد و در آن بازی‌هایی نظیر Dying Light 2: Stay Human ،Chivalry 2 و Humankind نمایش‌هایی ارائه دادند و بازی‌هایی نظیر Dodgeball Academia و Far: Changing Tides معرفی شدند. حال به نظر می‌رسد که در سال جاری با افزایش بازی‌ها، شاهد افزایش بازدید نیز خواهیم بود.

وبسایت پی‌سی گیمر در مورد این مراسم بیان کرد:

ما برگزاری PC Gaming Show را در سال ۲۰۱۵ آغاز کردیم زیرا احساس می‌کردیم که بازی‌های رایانه‌های شخصی به اندازه‌ی بازی‌های کنسولی شایسته‌ی یک رویداد مشابه‌ E3 هستند. ما خوشحالیم که در هفت سال گذشته به این هدف دست یافته‌ایم و یک E3 برای بازی‌های کامپیوتر ایجاد کرده‌ایم که در کنار کنفرانس‌های مطبوعاتی سازندگان و ناشران بزرگی مانند یوبی‌سافت و الکترونیک آرتز قرار می‌گیرد.



PC Gaming Show تنها رویدادی نیست که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد و مراسم Xbox & Bethesda Games Showcase نیز برای نمایش در همان روز برنامه‌ریزی شده است. از طرفی رسانه‌ی گیمزرادار در روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) رویداد Future Games Show را برگزار خواهد کرد. این رویداد نیز قرار است ۴۰ بازی مختلف و معرفی نشده را نمایش دهد که برخی از آن‌ها از استودیوهای آمانیتا دیزاین، تیم ۱۷ و تاندرفول خواهند بود. در نهایت در روز ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) نیز شاهد فستیوال بازی‌های تابستان خواهیم بود. این رویداد توسط جف کیلی برگزار می‌شود و کمپانی‌هایی نظیر سونی، بلیزارد، اپیک گیمز، برادران وارنر، سگا، یوبی‌سافت، مایکروسافت، اکتیویژن، رایوت گیمز و غیره قرار است در آن حضور داشته باشند.



برای تماشای PC Gaming Show به صورت کاملا رایگان می‌توانید در ۲۲ خرداد به کانال توییچ یا یوتیوب پی‌سی گیمر مراجعه کنید. منتظر جزئیات بیشتر در هفته‌های آینده باشید.

