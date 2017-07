با نمرات و نقدهای Pyre همراه باشید

امروز بالاخره بازی جدید استودیو خوش نام Supergiant Games یعنی Pyre که عنوانی A-RPG و party-based می‌باشد برای دو پلتفرم PS4 و PC منتشر شد. طبق روال در هنگام عرضه تعدادی نقد و بررسی از مراجع و سایت‌های مختلف برای بازی منتشر شده که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.





90 : Critical Hit

Pyre یک بازی جالب، عمیق، استراتژیک و فوق‌العاده زیباست. پس از پایان، موسیقی و تم بازی در ذهنتان ماندگار خواهد شد و از آن به عنوان تجربه‌ای واقعا ارزشمند یاد خواهید کرد.

Digital Chumps : 90

PlayStation LifeStyle : 90

Playstation Universe : 90

دنیای Pyre پر از شخصیت‌های پویاست که هر کدام انگیزه‌های منحصر بفرد خود را دارند. همراه با پس زمینه‌هایی تاریک و متلاطم که به مانند یک تابلوی نقاشی‌اند. و موسیقی‌هایی که تا روزها، هفته‌ها و ماه‌ها با خود زمزمه خواهید کرد. شاید شروع بازی کند باشد، اما وقتی که وارد آن شدید دیگر به پشت سرتان نگاه نخواهید کرد. Riteها هیجان‌انگیز و اعتیاد‌آور هستند و همیشه می‌خواهید که یک راند دیگر بازی کنید. حتی وقتی که بازی تمام شد، باز هم دوست دارید که برگردید و یک دور دیگر آن را بازی کنید تا ببینید که چیزها چطور تغییر می‌کنند. Pyre بر بازی‌های قبلی استودیو Supergiant و همینطور بر کالکشن بازی‌های هر گیمری یک افزونه‌ی تحسین برانگیز است.

TheSixthAxis : 90

God is a Geek : 90

یکی از زیباترین بازی‌هایی که در مدت اخیر بازی کرده‌ام و می‌تواند با مکانیک‌ها و ایده‌های جدیدش مدتی شما را به خود مشغول کند.

GameSpot : 90

Supergiant Games عنوانی خاص خلق کرده‌است که در قلبتان خواهد ماند. این بازی چیزی جدید ابداع کرده که حتی بدون داستان هم می‌تواند روی پای خود بایستد.

GameSpew : 90

EGM : 90

Game Informer : 88

CGMagazine : 85

COGconnected : 85

Destructoid : 85

جدای از برخی مشکلات، سخت است که از بودن در این دنیای عجیب لذت نبریم. با وجود اینکه نتوانستم آن قدری که امید داشتم با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنم، اما خصوصیات هر فرد و پس‌زمینه‌های داستانی آن‌ها که به خوبی با هم در این دنیا ترکیب شده است مرا به تحسین واداشت. شاید Pyre متناسب برای هر کسی نباشد، اما این بازی همراه با گیم‌پلی فان خود به زیبایی مفهوم تلاش برای رستگاری و رسیدن به آزادی واقعی را بیان می‌کند.

GamesBeat : 85

Gamer.no : 80

Trusted Reviews : 80

Pyre یکی از جالب‌ترین و شگفت‌انگیزترین بازی‌های سال 2017 می‌باشد.

We Got This Covered : 80

Pyre یک لذت سمعی بصری است. همراه با آرت‌استایلی مسحورکننده و هنرمندانه که با یک گیم‌پلی عالی و تاکتیکی تکمیل شده است. ساده بگویم، Pyre سمفونی جادویی از احساسات است.

Eurogamer Italy : 80

Hardcore Gamer : 80

Multiplayer.it : 75

دنیایی شگفت‌انگیز همراه با آرت‌استایلی زیبا ، موسیقی فوق‌العاده و گیم‌پلی منحصربفرد در انتظار شماست. اما متاسفانه Pyre پس از چند ساعت خود را می‌بازد و تکراری می‌شود.

PC Gamer : 71

Twinfinite : 70

USgamer : 70

Pyre قدرت خود را در چیزهای زیادی بازتاب می‌دهد؛ جلوه‌های بصری زیبا، داستان چندشاخه‌ای و گیم‌پلی تاکتیکی RPG که شبیه به یکی از ورزش‌های محبوب نیز هست. اما داستان بازی با وجود گستردگی پس از چند ساعت نمی‌تواند خود را ارائه دهد و موفق به پرداخت شخصیت‌هایی که در طول مسیر با ان‌ها ملاقات کرده‌اید نمی‌شود. در پایان، اگر قصد دارید خود را به چالش بکشید و هراسی که پس از شکست احساس می‌کنید را تجربه کنید، Pyre ارزش آن را دارد.

