حال رامیرو گالان به عنوان طراحی که علاوه‌بر پروژه‌ی ذکر شده روی تعدادی بازی بزرگ دیگر از جمله هیلو ۵ و پابجی کار کرده، تصاویری را از این بازی لغو شده به اشتراک گذاشته است که طراحی منوهای ابتدایی آن را نشان می‌دهد. در این تصاویر شاهد شخصیت ساخته شده توسط بازیکن هستیم که می‌تواند به یکی از چهار گروه مردان ایکس، انتقام‌جویان، شیلد و چهار شگفت‌انگیز بپیوندد. سپس از بازیکن خواسته شده که شخصیت خود را با انتخاب لباس، توانایی‌ها و… شخصی‌سازی کند. به نظر می‌رسد که این نوع طراحی با تاکید بر رنگ‌های پر جنب‌ و‌ جوش و استایل گرافیکی خاص خود، به نوعی یک ادای احترام به انیمیشن موفق Spider-Man: Into the Spider-Verse بوده است.

به تازگی تصاویری از بازی لغو شده‌ی مارول در سبک MMO که توسط کمپانی Enad Global 7 در دست ساخت بود، به بیرون درز کرده است.



گفتنی است که بودجه‌ی ساخت این بازی در طول ۳ سال، بیش از ۵۰ میلیون بود که EG7 اکنون از این پول برای سرمایه‌گذاری بیشتر روی بازی‌هایی مانند The Lord of the Rings Online و DC Universe Online و دیگر آی‌پی‌های خود استفاده می کند. این شرکت در این باره بیان کرد:



روند توسعه پروژه‌ در استودیوی Daybreak Games متوقف خواهد شد. بر اساس ارزیابی مجدد مشکلات احتمالی توسعه، میزان سرمایه‌گذاری و استراتژی بلندمدت شرکت، هیئت مدیره تصمیم گرفته تا اولویت‌های توسعه‌ی شرکت را تغییر داده و منابع را به گزینه‌های بلندمدت جایگزین اختصاص دهد.

شرکت قصد داشت تا در سه سال آینده بیش از ۵۰۰ میلیون کرون را روی پروژه‌ی مارول سرمایه‌گذاری کند اما اکنون این سرمایه‌گذاری را روی پروژه‌های چندگانه و با اندازه‌ی کوچک‌تر خواهیم کرد که شامل به‌روزرسانی‌هایی برای بازی‌های The Lord of the Rings Online و DC Universe Online و ساخت بازی‌های جدید می‌شود.

مشخص نیست که تاریخ انتشار برنامه‌ریزی شده‌ی بازی چه زمانی بوده است، اما چندی پیش تصاویری هنری از نسخه‌ی اولیه‌ی بازی لو رفته بود که از حضور شخصیت‌هایی مانند مرد آهنی و کاپیتان آمریکا خبر داده بودند. در نهایت با توجه به پتانسیل‌هایی که این پروژه می‌توانست داشته باشد، امیدواریم یک توسعه‌دهنده‌ی دیگر تصمیم بگیرد که در آینده‌ای نه چندان دور ساخت آن را از سر بگیرد. در ادامه می‌توانید تمامی تصاویر منتشر شده از این بازی را مشاهده کنید.

