این بازی برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب سازندگان، نیازی به آمار و ارقام بالایی برای فروش ندارد و با اینکه فروش فیزیکی بازی در هفته‌ی اول ۶۴ درصد کمتر از نسخه‌ی چهارم این مجموعه‌ی تیراندازی است که در فوریه‌ی ۲۰۱۷ منتشر شد و در آن زمان در رتبه‌ی دوم جدول قرار گرفت، اما باید به این نکته توجه داشت که خرید دیجیتالی بازی‌ها از سال ۲۰۱۷ شتاب قابل توجهی داشته است و اطلاعات مربوط به تعداد دانلودهای بازی در این آمار گنجانده نشده است. بنابراین این نشان‌دهنده‌ی عملکرد کلی بازی نیست.

در مورد عملکرد بازی روی کنسول‌های مختلف، سهم پلی‌استیشن بیشتر از بقیه است و تنها ۸ درصد از فروش بازی روی کنسول‌های ایکس‌باکس بوده است. البته این نتیجه‌ی قرار دادن بازی در سرویس گیم پس است. از طرفی فروش بازی‌های ایکس‌باکس در مقایسه با پلی‌استیشن بیشتر به صورت دیجیتالی است. این قضیه تا حدی به دلیل کنسول ایکس‌باکس سری اس است که شامل درایو دیسک نمی‌شود. گفتنی است که این کنسول در حال حاضر پرفروش ترین نسخه‌ی ایکس‌باکس در بریتانیا است.

بازی شماره‌ی یک هفته گذشته یعنی هورایزن فوربیدن وست، پس از افت ۳۳ درصدی در فروش، این هفته به جایگاه دوم سقوط کرد. این بازی همچنان در کنار کنسول پلی‌استیشن ۵ به فروش قوی خود ادامه می‌دهد. از طرفی بالاترین رشد این هفته در جدول را هفتمین نسخه‌ی گرن توریسمو تجربه کرد. این بازی پس از افزایش فروش ۱۰۹ درصدی، با پنج پله صعود به جایگاه پنجم رسیده است. بازی Nintendo Switch Sports نیز پس از کاهش فروش ۱ درصدی در به جایگاه سوم سقوط کرد.

تنها بازی‌های پلی‌استیشن ۵ نبودند که در این هفته به فروش خوبی دست پیدا کردند، بلکه بازی‌های نینتندو سوییچ نیز شاهد افزایش در فروش خود بودند. در جدول ۱۰ بازی برتر، فروش ماریو کارت ۸ دلوکس ۱۹ درصد افزایش یافت. فروش Pokémon Legends: Arceus نیز ۲۱ درصد و فروش ماینکرفت تقریبا ۲ درصد افزایش یافت. با این حال موفق‌ترین بازی سوییچ در این هفته New Super Mario Bros U Deluxe بود که پس از افزایش فروش ۱۱۹ درصدی، هشت پله صعود کرد و به جایگاه ۱۳ رسید. این به دلیل تبلیغات بازی در آمازون حاصل شد. در نهایت Animal Crossing: New Horizons با افزایش فروش ۱۷ درصدی بار دیگر به انتهای جدول رضایت داد.

گفتنی است که به غیر از اسنایپر الیت ۵، چند بازی جدید دیگر نیز در لیست ۴۰ بازی برتر وجود دارند. بازسازی بازی کلاسیک خانه‌ی مردگان در رتبه‌ی ۱۴، بازی Kao the Kangaroo در رتبه‌ی ۲۶ و My Little Pony: A Maretime Bay Adventure در رتبه‌ی ۳۱ قرار دارد.



در ادامه می‌توانید ۱۰ بازی برتر را در هفته‌ی منتهی به ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر ۱۴۰۰) مشاهده کنید.

بازی جایگاه فعلی جایگاه قبلی اسنایپر الیت ۵ ۱ – هورایزن فوربیدن وست ۲ ۱ Nintendo Switch Sports ۳ ۲ Star Wars: The Skywalker Saga ۴ ۳ گرن توریسمو ۷ ۵ ۱۰ فیفا ۲۲ ۶ ۸ ماریو کارت ۸ دلوکس ۷ ۴ Pokémon Legends: Arceus ۸ ۵ ماینکرفت (نسخه‌ی سوییچ) ۹ ۶ Animal Crossing: New Horizons ۱۰ ۹

