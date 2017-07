Microsoft: به دنبال بهبود کارایی Xbox One X هستیم

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، هنوز فاصله زیادی تا زمان عرضه کنسول Xbox One X داریم با این وجود Microsoft به سختی سعی دارد تا قابلیت و عملکرد این کنسول را در هنگام عرضه بهبود بخشد. سرپرست بخش مدیریت برنامه‌های Microsoft آقای مایک ایبارا (Mike Ybarra) در جدیدترین پیامش در توییتر گفته است که شدیدا منتظر عرضه Xbox One X است چرا که این کنسول با "قدرت و کارایی" همراه شده است و در عین حال که قابلیت "Cross Network" را داراست از قابلیت "Game Pass" نیز پشتیبانی خواهد کرد.

دو نکته لازم به ذکر است. اول اینکه قابلیت "Cross Netwrok" مشابه قابلیت Cross Platform است و به بازی چند نفره بین پلتفرم‌های Xbox One X, Xbox One و ویندوز 10 کامپیوترهای شخصی اشاره دارد. و دوم اینکه منظور ازGame Pass قابلیت اجرای بازی‌های نسل قبل است.

وقتی از وی در مورد رابط‌کاربری جدید Xbox One X و بهینه‌سازی‌های آن از ایبارا سوال شد وی جواب داد که شرکت Microsoft همیشه در حال بهبود و توسعه آن است. وی اضافه کرد که بعضی از بازی‌ها از قابلیت Cross-Platform پشتیبانی نخواهند کرد که آنها می‌توان به عنوان Fortnite اشاره کرد. وی گفت که پشتیبانی از این قابلیت به "انتخاب توسعه‌دهندگان" است.

ایبارا با توجه به سخنان اخیر ريیس بخش Xbox، آقای فیل اسپنسر خبر خوبی به استریم کنندگان داد: "USB با پشتیبانی از وب‌کم از امکانات این کنسول خواهد بود." که البته این مورد را از قبل میدانستیم ولی آیا این USB از وب‌کم‌های ساخت سایر شرکت‌ها هم پشتیبانی می‌کند؟ یا در در آینده پشتیبانی خواهد کرد؟ باید منتظر ماند و دید.

در آخر خبر خوشی برای آنها که از هاردهای قابل‌حمل برای نصب بازی‌هایشان در این استفاده می‌کنند. Xbox One X قابلیت "Plug And Play" را خواهد داشت. ایبارا به این نکته اشاره کرد که "ممکن است بازی‌های مختلف نیاز به یک بروزرسانی داشته باشند ولی قابلیت Plug And Play وجود خواهد داشت."

کنسول Xbox One X در تاریخ 16 آبان‌ماه سال جاری به‌صورت جهانی و با قیمت 499 دلار عرضه خواهد. طبق گفته‌های اخیر فیل اسپنسر، ابزودی می‌توانید آن را پیش خرید کنید.

منبع متن: pardisgame