ما به دستاوردهای استودیوهای یوبی‌سافت در پونا و بمبئی افتخار می‌کنیم و یوبی‌سافت مونترال در راستای ارائه‌ی یک بازسازی عالی از آموخته‌های آن‌ها بهره خواهد برد. بدین ترتیب بازی در سال ۲۰۲۳ عرضه نمی‌شود و از فروشگاه‌ها کنار گذاشته خواهد شد.

بازسازی بازی Prince of Persia: The Sands of Time مدت زیادی است که توسط کمپانی یوبی‌سافت در حال توسعه است، با این حال به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها شاهد انتشار آن نخواهیم بود.



یوبی‌سافت همچنین اعلام کرده است که کسانی که مایل به لغو پیش‌‌خرید خود هستند، می‌توانند این کار را از طریق تماس با فروشگاه‌های مربوطه انجام دهند. با این حال این کمپانی در ادامه افزود که توسعه‌ی پروژه در حال انجام است و خریداران از روند آن آگاه خواهند شد.

این اولین بار نیست که تاریخ انتشار این بازی به تعویق افتاده است. پس از رونمایی رسمی از بازی در سال ۲۰۲۰، این اثر قرار بود در سال ۲۰۲۱ منتشر شود. در ادامه با توجه به مسائل مختلف و احتمالا همه‌گیری ویروس کرونا، عرضه‌ی آن به سال ۲۰۲۳ موکول شد. توسعه‌ی بازی نیز از شعبه‌های یوبی‌سافت در کشور هند به یوبی‌سافت مونترال در کانادا سپرده شد که به نظر می‌رسد دلیل آخرین تاخیر بازی تاکنون است. در نهایت پنجره‌ی انتشار جدیدی برای بازی اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد که مدتی طول خواهد کشید تا شاهزاده‌ی محبوب گیمرها بازگردد.

جالب است بدانید که این بازسازی تنها برنامه‌ی یوبی‌سافت برای سری محبوب شاهزاده‌ی پارسی نخواهد بود. طبق گزارش‌ها، این پروژه‌ی جدید شامل یک بازی ۲.۵ بعدی خواهد بود که از بازی‌های موفق Ori الهام گرفته شده است. گفته شده که استودیوی سازنده‌ی بازی‌های ریمن لجندز و ریمن اریجینز یعنی یوبی‌سافت مون‌پلیه، در ساخت این پروژه مشارکت خواهد داشت.

منبع: IGN

