همه چیز از توییت تام هندرسون و این ادعای او شروع شد. او حتی ادعا کرد که تریلر این بازی را دیده و بخش‌هایی از آن را برایمان توصیف هم کرد. با این حال، نکته‌ی جالبی در این ماجرا وجود دارد که به نظر می‌رسد این شایعه که به احتمال بسیار زیاد صحت دارد، اولین‌بار توسط فرد دیگری آشکار شده است.

تام هندرسون در یکی از توییت‌های خود در همین رابطه به نوشته‌ی یک کاربر جدید در توییتر اشاره کرد که به این بازی اشاره کرده بود. این کاربر جدید که با نام کاربری The Snitch در توییتر دیده می‌شود، قبل از مراسم State of Play‌ اخیر پلی‌استیشن، فهرست تمامی بازی‌های آن رویداد به همراه تاریخ عرضه‌ی آن‌ها را اعلام کرده بود. او پس از این کار در دو توییت نامشخص به دو واژه‌ی OVERDOSE و GAMEOVER اشاره کرده بود که اکنون با توضیحات اعلام‌شده دلیل آن را متوجه می‌شویم. به احتمال زیاد The Snitch یا یکی از کارمندانی است که ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد یا به احتمال بیشتر او یک ژورنالیستی است که با یک اکانت نامشخص این اطلاعات را اعلام کرده است. با توجه به اشاره‌ی تام هندرسون به توییت او، این احتمال وجود دارد که این کاربر ویدئو تریلر بازی را به تام هندرسون رسانده و او آن را عمومی کرده باشد.

تام هندرسون در توییت خود بیان کرده: «ویدئویی به‌صورت ناشناس برای من ارسال شده است که شخصیت Mama را از بازی دث استرندینگ نشان می‌دهد که لباس آبی پوشیده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این ویدئو مربوط به بازی دث استرندینگ و شخصیت Mama باشد و فقط صرفاً از بازیگر آن نقش یعنی مارگارت کوالی استفاده شده است.»

هندرسون اضافه کرد: «این ویدیو نشان می‌دهد که شخصیت با زاویه‌ی دید سوم شخص در راهروهای تاریک با چراغ‌قوه قدم می‌زند. با این حال، اشاره شده که بازی را می‌توان به صورت اول‌شخص هم انجام داد. یک صحنه‌ی ترس ناگهان در انتها رخ می‌دهد و کلمه‌ی GAMEOVER نوشته و سپس عبارت “یک بازی از هیدئو کوجیما” و کلمه‌ی OVERDOSE نشان داده می‌شود.»

نکته‌ی جالبی وجود دارد که صحت این گفته‌ها را تقریباً تأیید می‌کند. تام هندرسون ادعا کرده که استودیو کوجیما پروداکشنز بعد از انتشار این گزارش از او خواسته که این گزارش و توییت را حذف کند که در پاسخ تام هندرسون این درخواست را نپذیرفته است. این واکنش کوجیما پروداکشنز می‌تواند ناخواسته‌ درستی گفته‌های هندرسون را تأیید کند.

پروژه‌ی احتمالی هیدئو کوجیما برای ایکس‌باکس هنوز هم پابرجاست

انتظار می‌رفت که این بازی در نمایش «جشن بازی تابستانی» که توسط جف کیلی برگزار می‌شود، نمایش داده می‌شود اما این احتمال وجود دارد که شاهد این اثر در مراسم روزهای آینده‌ی ایکس‌باکس باشیم. اگر به خاطر داشته باشید، جف گراب، ژورنالیست و یکی از منابع آگاه صنعت، در گذشته اعلام کرده بود که کوجیما در حال مذاکره با ایکس‌باکس برای توسعه‌ی یک بازی بر اساس فناوری ابری است. خود کوجیما هم مدتی قبل اشاره کرده بود که چند پروژه در دست توسعه دارد که یکی اثر بزرگ‌تری است که به احتمال زیاد منظور او دث استرندینگ ۲ بوده و اثر دیگر یک بازی متفاوت و تجربی‌تر با مقیاس کوچک‌تر است که احتمالاً به این اثر اشاره کرده است.

نورمن ریداس: کار روی قسمت دوم دث استرندینگ را شروع کرده‌ایم

به هر حال اگر قرار باشد این اثر را در مراسم ایکس‌باکس و بتسدا ببینیم، لازم نیست مدت زیادی را صبر کنیم.

