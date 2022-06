نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی قرار است در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ (۲ سپتامبر ۲۰۲۲) با قیمت ۷۰ دلار عرضه شود. نسخه‌ای ویژه‌ تحت عنوان «نسخه‌ی فایرفلای» (Firefly Edition) هم در دسترس خواهد بود. تاریخ عرضه‌ی بازی برای کامپیوترهای شخصی هنوز اعلام نشده است اما احتمالاً بازی چند ماه پس از عرضه روی کنسول برای کامپیوتر هم عرضه شود.

سازندگان این بازی در بلاگ رسمی پلی‌استیشن در خصوص این اثر بیان کردند:

بازی The Last of Us تقریباً یک دهه‌ پیش روی کنسول پلی‌استیشن ۳ عرضه شد و اثری ماندگار در استودیوی ما بر جای گذاشته است. داستان جول و الی همچنان به‌شدت بازیکنان در سراسر جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و ما خرسندیم که این شخصیت‌ها همچنان توانسته‌اند تأثیر خود را حفظ کنند.

با جهش‌هایی که در فناوری و سخت‌افزار ایجاد شده که به ما این امکان را می‌دهد که محدودیت‌های بصری و تعاملی را پشت سر بگذاریم، خوشحالیم که بازسازی کامل The Last of Us را معرفی کنیم که در ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد و همچنین در حال توسعه برای کامپیوترهای شخصی است.

ما گیم‌پلی امروزی شده، کنترل‌های بهبودیافته و گزینه‌های دسترسی را در این تجربه تک‌نفره پیاده‌سازی کرده‌ایم تا به افراد بیشتری اجازه دهیم از بازی لذت ببرند. جلوه‌ها، اکتشاف و نبرد همگی تقویت شده‌اند. همچنین با بهره‌گیری از ویژگی‌های سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵، ما صدای سه‌بعدی را تعبیه و از ویژگی‌های بازخورد لمسی و ماشه‌های تطبیق‌پذیر دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ یعنی دوال‌سنس استفاده کرده‌ایم. هم طرفدارانی که قبلاً بازی را انجام داده و هم طرفدارانی که تازه با این اثر آشنا خواهند شد، این فرصت را خواهند داشت که هم The Last of Us Part I و هم پیش‌درآمد آن یعنی Left Behind را به روشی کاملاً جدید تجربه کنند.

برای این نسخه، «متیو گالانت» (Matthew Gallant) به‌عنوان کارگردان بازی و «شان اسکیگ» (Shaun Escayg) به‌عنوان کارگردان اصلی پروژه فعالیت خواهند کرد. متیو حدود یک دهه‌ پیش به استودیو پیوست تا روی بازی‌های لست آو آس و آنچارتد ۴ کار کند. او در لست آو آس پارت ۲ طراح ارشد سیستم‌های بازی بود. شان هم کار خود را به‌عنوان انیماتور سینمایی ارشد برای بازی‌های لست او آس و آنچارتد ۴ شروع کرد اما بعد از آن وظیفه‌ی کارگردانی بازی آنچارتد: لاست لگسی را بر عهده گرفت.