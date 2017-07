تنها چند روز به ماه آگوست مانده است و مایکروسافت نیز سرانجام لیست بازی‌هایی که کاربران گلد سرویس ایکس‌باکس لایو می‌توانند در ماه آگوست به صورت رایگان تهیه کنند را اعلام کرده است. مانند هر ماه، این لیست شامل ۴ بازی می‌شود که ۲ تای آن‌ها برای ایکس‌باکس ۳۶۰، و بقیه نیز برای ایکس‌باکس وان‌ […]

تنها چند روز به ماه آگوست مانده است و مایکروسافت نیز سرانجام لیست بازی‌هایی که کاربران گلد سرویس ایکس‌باکس لایو می‌توانند در ماه آگوست به صورت رایگان تهیه کنند را اعلام کرده است. مانند هر ماه، این لیست شامل ۴ بازی می‌شود که ۲ تای آن‌ها برای ایکس‌باکس ۳۶۰، و بقیه نیز برای ایکس‌باکس وان‌ هستند.

در سمت ایکس‌باکس وان، کاربران این کنسول می‌توانند ماه آگوست را با عنوان Slime Rancher شروع کنند. این بازی، یک بازی اول شخص شبیه ساز است که در آن شما وظیفه مدیریت مزرعه‌ای را به عهده دارید که پر از موجودات چسب‌ناک و کثیف شده است و شما نقش کسی را دارید که باید با این موجودات رو‌به‌رو شود و آن‌ها را از مزرعه دور کند. این بازی همچنین در آینده به سرویس Early Access رایانه‌های شخصی نیز اضافه خواهد شد. Slime Rancher در تاریخ یک آگوست به صورت رسمی منتشر خواهد شد و این بدان معناست که کاربران ایکس‌باکس وان بلافاصله پس از انتشار، می‌توانند این عنوان را به صورت رایگان دریافت کنند. در تاریخ ۱۶ آگوست نیز بازی Trials Fusion که آخرین سری از این عنوان است و ترکیبی از موتورسواری و سکوبازی است، برای کاربران ایکس‌باکس وان یه صورت رایگان در دسترس خواهد بود.

و اما در سمت ایکس‌باکس ۳۶۰ نیز عنوان موفق Bayonetta، در نیمه اول این ماه رایگان خواهد بود و نیمه دوم ماه نیز با عنوان Red Faction: Armageddon شروع خواهد شد. هر دو این بازی‌ها به لطف قابلیت پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان برای این کنسول نیز قابل تهیه هستند؛ لازم به یادآوری است که بازی Armageddon نیز به‌تازگی به این قابلیت پیوسته است.

اما هنوز هم برای دریافت برخی از عناوین رایگان ماه جولای دیر نشده است. دوتای این‌ها به نام‌های Grow Up و Lego Pirates of the Caribbean هنوز هم قابل تهیه هستند و تا پایان ماه هم رایگان خواهند بود.

لیست عناوین رایگان ماه آگوست برای کاربران گلد ایکس‌باکس لایو

برای کاربران ایکس‌باکس وان

Slime Rancher (از ۱-۳۱ آگوست)

Trials Fusion (از ۱۶ آگوست تا ۱۵ سپتامبر)

برای کاربران ایکس‌باکس ۳۶۰

Bayonetta (از ۱-۱۵ آگوست)

Red Faction: Armageddon (از ۱۶-۳۱ آگوست)

منبع متن: gamefa