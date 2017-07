تاریخ عرضه نسخه غربی Lost Sphear مشخص شد

نسخه غربی عنوان Lost Sphear، قرار است در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ (سوم بهمن ماه)، به صورت دیجیتالی در مناطق آمریکای شمالی و اورپا، بر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی (به واسط شبکه استیم)، منتشر شود. شایان ذکر است که نسخه‌های فیزیکی این عنوان (برای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ) در […]

نسخه غربی عنوان Lost Sphear، قرار است در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ (سوم بهمن ماه)، به صورت دیجیتالی در مناطق آمریکای شمالی و اورپا، بر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی (به واسط شبکه استیم)، منتشر شود. شایان ذکر است که نسخه‌های فیزیکی این عنوان (برای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ) در انحصار فروشگاه آنلاین اسکوئر انیکس (Square Enix)، خواهند بود.

پیش‌خرید دیجیتالی نسخه پلی‌استیشن ۴ این عنوان، یک تم داینامیک رایگان و دو موسیقی جدید را برای شما فراهم خواهد آورد. تم ذکر شده که Memoirs of the Moon نام دارد، به محض پیش‌خرید در دسترس شما قرار خواهد گرفت، در حالی که دو موسیقی Market Town Marpennig و Town of Elgarthe، در روز عرضه این عنوان منتشر خواهند شد. پیش‌خرید کردن این عنوان بر روی شبکه استیم نیز شامل دو موسیقی ذکر شده، و یک تصویر پس‌زمینه مخصوص خواهد بود.

پیش از این، صبح امروز نیز تاریخ عرضه نسخه ژاپنی این عنوان مشخص شده بود، که قرار است ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ منتشر شود.

شرکت اسکوئر انیکس، همچنین از دو شخصیت جدید و زره Vulcosuit رونمایی کرده، که بازیکنان می‌توانند با پیشروی در بازی آن را بدست آورند. در ادامه می‌توانید جزییات منتشر شده توسط شرکت اسکوئر انیکس را مطالعه کنید.

Sherra

Sherra یک روحانی بوده و از کمان سنتی استفاده کرده، که بردی مشابه با کمان پولادی Locke دارد. هرچند، در حالی که Locke از کمان‌های پولادین استفاده نموده و وسایل مکانیکی را طراحی و تعمیر می‌کند، تخصص Sherra در زمینه جادو‌های شفا دهنده و توانایی‌های مختلف مربوط به کمان است.

Obaro

Obaro مردی مسن بوده که پس از بیدار شدن قدرت‌های Kanata، به زندگی باز می‌گردد. برخلاف قدرت‌های فیزیکی Kanata و همراهانش، تخصص Obaro در استفاده از جادو‌های عنصری قدرتمند، و نابود کردن دشمنان به صورت گروهی است.

Vulcosuit

Vulcosuit یک نوع زره مکانیکی است، که توسط مردمان باستان در دنیای Lost Sphear، به عصر جدید هدیه داده شده است. این زره ویژگی دوگانه داشته و در کنار استفاده مبارزاتی از آن، به عنوان یک سلاح پیشرفته، همچنین می‌تواند برای جابجایی در برخی محیط‌ها به شما یاری برساند. هر تکه از این زره دارای توانایی‌های مخصوص خود بوده، پس مطمئن شوید که پس از انتشار بازی، تمامی تکه‌های آن را جمع‌آوری کنید.

همانطور که پیش از این ذکر شد، نسخه غربی عنوان Lost Sphear قرار است در تاریخ ۳ بهمن ماه، به صورت دیجیتالی برای پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی منتشر شود. در ادامه می‌توانید جدیدترین تصاویر این عنوان را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa