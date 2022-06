این انیمه که در سال ۲۰۲۰ معرفی شد و با همکاری استودیوی سی‌دی پراجکت رد در دست ساخت است، حول محور یک بچه‌ی خیابانی و بی‌خانمان می‌چرخد که در حال تلاش برای زنده ماندن در نایت سیتی است؛ یک کلان‌شهر آینده‌نگرانه که شیفته‌ی فناوری تغییر بدن است. بدون داشتن هیچ انتخاب دیگری، او به اصلاح و بهبود بدن خود روی آورده، تبدیل به یک Edgerunner شده و به عنوان یک مزدور در شهر مشغول به کار می‌شود.

رافال جکی (Rafał Jaki) که نویسنده‌ی مانگای The Witcher: Ronin است، به عنوان شورانر و تهیه‌کننده‌ی اجرایی این انیمه از سال ۲۰۱۸ روی آن کار می‌کند. از استعدادهای دیگری که در این انیمه ایفای نقش می‌کنند می‌توان به کارگردان هیرویوکی ایمایشی (Hiroyuki Imaishi)، کارگردان انیمه‌هایی مانند Gurren Lagann و Promare، طراح شخصیت یوه یوشیناری (Yoh Yoshinari)، طراح شخصیت انیمه‌های Little Witch Academia و BNA: Brand New Animal، فیلمنامه‌نویسان یوشیکی یوسا (Yoshiki Usa) و ماساهیکو اوتسوکا (Masahiko Otsuka) اشاره کرد. گفتنی است که موسیقی متن این انیمه نیز توسط آهنگساز مشهوری سری سایلنت هیل یعنی آکیرا یامائوکا (Akira Yamaoka) ساخته خواهد شد.



هیرویوکی ایمایشی به عنوان کارگردان انیمه در زمان معرفی آن بیان کرد:



من همیشه به سایبرپانک به عنوان یک ژانر علاقه داشته‌ام، اما ایجاد یک اثر منحصربه‌فرد این سبک همواره دشوار بوده است. به همین دلیل است که از همکاری با استودیوی سی‌دی پراجکت رد در این پروژه بسیار هیجان‌زده هستم. راضی کردن طرفداران بازی و انیمه کار آسانی نخواهد بود، اما من عاشق چالش هستم.

مدیر استودیوی سی‌دی پراجکت رد نیز افزود:

ما تقریبا تمام داستان‌هایی که با محوریت ژانر سایبرپانک وجود دارد را به نوعی بلعیده‌ایم. این ژانری است که فضای زیادی برای خلاقیت در آن دیده می‌شود و تاثیر بسیار زیادی روی ما گذاشته است. Cyberpunk: Edgerunners نامه‌‌ای عاشقانه از طرف ما به ژانر سایبرپانک و به داستان‌هایی است که به صورت انیمه روایت می‌شوند.

انیمه‌ی Cyberpunk: Edgerunners در ۱۰ قسمت در سپتامبر سال ۲۰۲۲ از سرویس نتفلکیس پخش خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Polygon

