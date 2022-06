بازی The Plucky Squire معرفی شد؛ یک بازی مستقل خلاقانه

شرکت دیوالور دیجیتال (Devolver Digital) در جریان رویدادی که اخیراً برگزار کرده است، از بازی پلتفرمر اکشن ماجراجویی استودیو All Possible Futures یعنی بازی The Plucky Squire برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، سوییچ و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) رونمایی کرد. این بازی قرار است در سال ۲۰۲۳ میلادی عرضه شود.

در صفحه‌ی رسمی بازی در استیم درباره‌ی The Plucky Squire نوشته شده است:

بازی The Plucky Squire ماجراجویی جادویی جات (Jot) و دوستانش را روایت می‌کند. آن‌ها شخصیت‌هایی از یک کتاب قصه هستند که روزی ناگهان دنیایی سه‌بعدی خارج از صفحه‌های کتاب خود پیدا می‌کنند. وقتی هامگرامپ (Humgrump) بدخواه متوجه می‌شود که او شخصیت شرور کتاب‌ قصه است و قرار است نبرد خود را در برابر نیروهای خیر برای همیشه ببازد، جات قهرمان را از صفحات کتاب بیرون می‌اندازد و داستان را برای همیشه تغییر می‌دهد. جات برای اینکه بخواهد دوستانش را از نیروهای شرور هامگرامپ نجات دهد و پایان خوش کتاب را بازگرداند، باید با چالش‌هایی روبرو شود که با هرچه تاکنون دیده، متفاوت است. در این اکشن-ماجراجویی جذاب، در حالی که قهرمان قصه‌ی شما وارد دنیای واقعی شده، بین دنیای دوبعدی و سه‌بعدی جابه‌جا شوید، به حل معماها بپردازید، مبارزه کنید، با جت پک پرواز کنید و از بسیاری از چالش‌های کوچک جذاب و غافلگیرکننده لذت ببرید.

اگر تریلر بازی را مشاهده کنید، به‌خوبی درک خواهید کرد که چرا از معرفی این بازی هیجان‌زده شدیم و برای آن اشتیاق داریم. در سراسر بازی می‌توانید لحظات جذاب، شیرین و هیجان‌انگیزی را ببینید که با خلاقیتی خاص تلفیق شده‌اند. در دورانی که بعضی از شرکت‌ها و استودیوهای بزرگ کمتر ریسک می‌کنند (یا مجبور می‌شوند که کمتر ریسک کنند)، بازی‌های مستقل خلاقانه‌ای مانند The Plucky Squire می‌توانند امیدواری ما را برای دیدن چیزهای نو و تازه در جهان بازی‌های ویدئویی بیشتر کند.

چه از بازی‌های مستقل خوشتان می‌آید و آن‌ها را شدیداً دنبال می‌کند و چه کمتر به سراغ آن‌ها می‌روید، توصیه می‌کنیم که حداقل تریلر بازی The Plucky Squire را مشاهده کنید.

