عنوان Fortnite سرانجام وارد مرحله دسترسی زودهنگام شد + سیستم مورد نیاز و جدیدترین تصاویر

شرکت بازی‌سازی Epic Games امروز اعلام کرد که عنوان اکشن سوم شخصِ بر پایه ساخت‌و‌ساز خود که مدت‌هاست در دست ساخت قرار دارد بالاخره به‌صورت دسترسی زودهنگام در اختیار بازیکنان قرار گرفته است.

در Fortnite بازیکنان در کنار یکدیگر و قالب یک تیم برای مقابله با موج‌های عظیم هیولاها به ساخت دژهای عظیم پرداخته و در عین حال می‌توانند در دنیای عظیم بازی به غارت و ساخت‌و‌ساز تجهیزات مختلف، به گونه‌ای که نمونه آن در هیچ بازی وجود نداشته باشد، بپردازند.

Epic ضمن اعلام این خبر همچنین تیم صداپیشگی Fortnite را نیز معرفی کرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، در این عنوان خانم اَشلی بورک (با سابقه صداپیشگی در Horizon: Zero Dawn و Life is Strange) صداپیشگی شخصیت Ray، یک انسان عجیب که کمی هم شبیه ربات است و بازیکنان را در جریان ماجراجویی‌شان راهنمایی می‌کند، را انجام داده است. در این عنوان بازیکنان همچنین صدای فیل لامار (صداپیشه Samurai Jack)، آدریا آرجونا (Pacific Rim: Uprising و Emerald City)، امی پمبرتون (DC’s Legends of Tomorrow) و اندرو کیشینو (Bulletstorm) را نیز خواهند شنید.

کارگردان ارشد Fortnite آقای دارن صوگ در جدیدترین بیانیه خود در مورد این عنوان اینگونه گفته است: "همانگونه که دنیای Fortnite را با همه لحظات قهرمانانه و حال و هوای شوخ آن خلق می‌کردیم، متوجه شدیم که برای ارتباط هر چه بهتر بازیکنان با داستان بازی، مهم است که از صداهای حرفه‌ای در کنار استعدادهای فوق‌العادهِ تازه‌کار استفاده کنیم. در ساخت Fortnite با همکاری بازیکنان، این همواره باعث افتخار ما بود که گروهی از هنرمندان حرفه‌ای به جمع‌مان پیوسته‌اند و ما را در جان بخشیدن به یک دنیای جدید همراهی می‌کنند."

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل: Windows 7/8/10 64-bit + Mac OSX Sierra

پردازنده: Core i3 2.4 Ghz

میزان حافظه مورد نیاز: 4GB

کارت گرافیک: Intel HD 4000

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل (64 بیت): Windows 7/8/10

پردازنده: Core i5 2.8 Ghz

میزان حافظه مورد نیاز: 8GB

کارت گرافیک: Nvidia GTX 660 یا AMD Radeon HD 7870 | دارای 2 گیگ حافظه گرافیکی و با قابلیت پشتیبانی از DX11

در ادامه از تصاویر بازی لذت ببرید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

منبع متن: pardisgame