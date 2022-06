این بسته‌ی الحاقی یک سال پیش توسط استودیوی سازنده تایید شد و در آن زمان اطلاعات زیادی از آن منتشر نشد. بالاخره پس از مدت‌ها انتظار در مراسم اخیر Capcom Showcase جزئیاتی از آن به همراه محتویات جدید بازی منتشر شده است. The Winters در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ (۶ آبان ۱۴۰۱) در دسترس قرار خواهد گرفت و شامل زاویه‌ی دید سوم شخص برای بخش داستانی بازی، به‌روزرسانی بخش The Mercenaries و محتوایی داستانی با محوریت شخصیت رز با عنوان Shadows of Rose می‌شود.

محتوای داستانی شخصیت رز، ۱۶ سال پس از وقایع بازی جریان دارد و شما در نقش این شخصیت یعنی دختر ایتان قرار خواهید گرفت. در این بخش که تنها به صورت سوم شخص قابل تجربه است، رز با قدرت‌های وحشتناک خود مبارزه می‌کند و باید در جستجوی درمانی برای خود، در قلمروی اسرارآمیز مگامایسیت (Megamycete) کاوش کند و زنده بماند؛ جایی که او نه تنها با موجودات و هیولاها، بلکه با خود محیط نیز مبارزه خواهد کرد.

از طرفی به‌روزرسانی بخش The Mercenaries نیز موارد جذابی را به آن اضافه می‌کند. علاوه‌بر مراحل جدید، شخصیت‌های قابل بازی جدیدی نیز مانند کریس ردفیلد، هایزنبرگ و حتی لیدی دیمیترسکو به این بخش اضافه خواهند شد که تنوع آن را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهند. در نهایت با بسته‌ی الحاقی ذکر شده، کل بازی به صورت سوم شخص و با انیمیشن‌های جدیدی که برای آن طراحی شده است، قابل بازی خواهد بود و جالب است بدانید که بالاخره می‌توانیم چهره‌ی ایتان را به درستی ببینیم.

گفتنی است که نسخه‌ی گلد بازی در ۶ آبان به همراه بسته‌ی الحاقی The Winters منتشر خواهد شد. این نسخه که به صورت فیزیکی و دیجیتالی در دسترس قرار می‌گیرد، علاوه‌بر بازی اصلی، از محتویات بسته‌ی الحاقی ذکر شده برخوردار خواهد بود و بهترین گزینه برای کسانی است که بازی را تاکنون تجربه نکرده‌اند. همچنین بازی چند نفره‌ی Resident Evil Re:Verse نیز در همین تاریخ عرضه خواهد شد. متاسفانه کپ‌کام جزئیات جدیدی از این نسخه منتشر نکرده است.



در نهایت همانطور که می‌دانید، بازی رزیدنت اویل ۷ به صورت واقعیت مجازی برای هدست پلی‌استیشن وی‌آر منتشر شد و توانست بازیکنان را بیشتر از قبل وحشت‌زده کند. با عرضه‌ی بازی هشتم سری، بسیاری از طرفداران منتظر نسخه‌ی واقعیت مجازی این اثر بودند اما در ابتدا خبری از آن در دسترس نبود. حال تهیه‌کننده‌ی رزیدنت اویل ویلج یعنی سویوشی کاندا به تازگی اعلام کرده که نسخه‌ی واقعیت مجازی این بازی برای پلی‌استیشن وی‌آر ۲ و پلتفرم Mac در دست توسعه است.



بازی رزیدنت اویل ۸ هم اکنون روی کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

