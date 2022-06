نام این بازی ارباب حلقه‌ها: بازگشت به موریا (The Lord of the Rings: Return to Moria) است. این بازی تنها برای کامپیوتر عرضه شده و به صورت انحصاری در فروشگاه اپیک (Epic Store) حضور خواهد داشت.

داستان بازی ارباب حلقه‌ها: بازگشت به موریا بعد از کتاب‌ها جریان دارد. شما در عصر چهارم از میدل ارث (Middle Earth) هستید. در اصل کار شما این است که تعدادی دورف (Dwarf) را کنترل کرده تا باقی‌مانده‌های شهر دورف‌ها را پیدا کنید. حال هدف شما این است تا دوباره دنیای دورف‌ها را بازسازی کرده و زنده بمانید. اگر کتاب‌های ارباب حلقه‌ها را خوانده باشید، می‌دانید که مدیریت این موجودات کوچک چندان راحت نیست.

شما به معادن زیادی دسترسی دارید و باید از آن‌ها استفاده کنید. ساخت خانه‌های مختلف و سلاح و موارد دیگر که برای زنده مانند لازم است، بسیار اهمیت دارد. به طور کلی بازی یک تجربه بدون انتها را به شما ارائه خواهد داد. به همین دلیل نگران تمام شدن آن نباشید. از طرفی اگر پشتیبانی از ارباب حلقه‌ها: بازگشت به موریا خوب باشد، قطعاً این بی‌انتها بودن لذت بخش‌تر می‌شود.

بازی تنها به ساخت و ساز منتهی نمی‌شود. بلکه با پیشرفت در بازی شما با خطرات بیشتری روبرو شده و باید بیاموزید که مبارزه کنید. از طرفی به دلیل اینکه در دنیای ارباب حلقه‌ها جریان دارد، حس آشنایی را به شما منتقل خواهد کرد. پس اگر طرفدار این مجموعه هستید، قطعاً از بازی ارباب حلقه‌ها: بازگشت به موریا لذت خواهید برد.

طراحی بازی نیز بسیار جالب است. در اصل کرکترها چندان واقعی طراحی نشده ولی بر اساس کتاب هستند. طبق چیزی که اعلام شده بازی ارباب حلقه‌ها: بازگشت به موریا در بهار سال ۱۴۰۲ عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: Gematsu.com

نوشته ارباب حلقه‌ها: بازگشت به موریا یک بازی اکشن چند نفره است؛ گیم‌پلی آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala