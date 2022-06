بازی The Last Case of Benedict Fox یک سکوبازی ترسناک متفاوت است

بازی آخرین سوژه بندیکت فاکس برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری اس و ایکس، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد. همینطور اینکه از روز اول روی سرویس گیم‌پس در دسترس است. در اصل گیم‌پس بهترین مکان برای عرضه بازی‌های ایندی (Indie) است و به همین دلیل اکثر شرکت‌های کوچک نیز در آن حضور دارند.

بازی آخرین سوژه بندیکت فاکس از لحاظ بصری به شدت زیبا است. با وجود اینکه بازی کمی عجیب به نظر می‌رسد، طراحی هنری بازی واقعاً جالب است. از طرفی شرکت سازنده تمرکز زیادی داشته تا دنیای بازی عمیق باشد. به همین دلیل گشت و گذار در آن لذت بخش خواهد بود.

یکی از نکات مهم این بازی مبارزات دشوار آن است. به حدی که شرکت سازنده اعلام کرده که امکان دارد حس سری سولز (Dark Souls) را به کاربران ارائه کند. البته مبارزات نسبتاً متعادل بوده و به همین دلیل بازیکنان آزار نخواهند دید.

داستان بازی در مورد بندیکت فاکس است. او تصمیم می‌گیرد تا راز یک خانواده را متوجه شود. نکته اینجاست که او باید تلاش کند تا با شیاطین درون خودش نیز مبارزه کند. به همین دلیل با یک مبارزه دو طرفه روبرو است.

در مراسم ایکس‌باکس و بتسدا عناوین زیادی معرفی شدند. اکثر آن‌ها نیز به شدت زیبا بوده و شرکت‌های سازنده تلاش زیادی برای ساخت آن‌ها انجام داده‌اند. با این حال در این میان بازی آخرین سوژه بندیکت فاکس به شدت می‌درخشید. طراحی بصری بازی به شدت زیبا بوده و از طرفی انیمیشن‌ها نیز بسیار روان طراحی شده است. طبق چیزی که اعلام شده آخرین سوژه بندیکت فاکس در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی (انتهای سال ۱۴۰۱) عرضه خواهد شد.

