طعم شیرین سرعت | اولین نگاه به Forza Motorsport 7

چندی پیش در E3 بود که مایکروسافت رسما از Forza Motorsport 7 رونمایی کرد. اگر بخواهیم نگاهی به نسخه‌های قبلی Forza داشته باشیم چیزی جز موفقیت پیدا نمی‌کنیم. اولین نسخه از سری Forza سال ۲۰۰۵ با عنوان Forza Motorsport برای کنسول Xbox منتشر شد. اولین نسخه از سری فورزا ۲۳۱ ماشین را در خود جای داده بود و به طور کلی استارت خوبی برای رقابت با Gran Turismo که ریسینگ محبوب کمپانی رقیب بود به شمار می‌رفت. Forza Motorsport آن‌قدر خوب کار کرد که حتی اکثر منتقدان آن‌را بالا‌تر از Gran Turismo 4 – که در همان سال منتشر شد – می‌دانستند. به هر حال Forza Motorsport تنها یک جرقه نبود و نسخه‌های بعدی این سری هم به قدری خوب و کم‌نقص بودند که حالا وقتی صحبت از فورزا می‌شود خاطرات خوب و شیرین از تجربه‌های گذشته برایمان تداعی می‌شود. شخصا Forza Motorsport 7 را از معدود بازی‌های در صف انتشاری می‌دانم که تعریف و تمجید از آن‌ها به احتمال زیاد در آینده عواقب نخواهد داشت. هدف اغراق نیست اما کمتر کسی احتمال شکست به نسخه‌های سری فورزا را می‌دهد. Forza Motorsport 7 دهمین فورزایی است که منتشر خواهد شد. قبل از این، Forza Horizon 3 آخرین نسخه از این سری بود که برای ویندوز و Xbox One منتشر شد و نزدیک به ۲٫۵ میلیون نسخه فروخت. از زمان انتشار اولین نسخه تا فوریه‌ی ۲۰۱۰ بازی‌های فورزا مجموعا ۱۰ میلیون کپی فروش داشتند. طبق آماری که مربوط به دسامبر ۲۰۱۶ است بیش از ۱۴ میلیون بازیکن در انجمن فورزا روی Xbox One و Windows 10 ثبت نام کرده‌اند که همه‌ی این آمار و ارقام از قدرت بازی و همچنین رضایت بازیکنان خبر می‌دهند. نوشته‌هایی که خواندید صرفا برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد Forza بود. همان‌طور که اشاره کردیم Forza Motorsport 7 آخرین نسخه‌ی معرفی شده از فورزا است. عنوانی که احتمالا از همین الان می‌توان روی موفقیت آن شرط بست.

هر کنسول و یا بهتر است بگوییم هر پلتفرمی برای خود بازی‌هایی دارد که می‌توانند حتی برای طرفداران دیگر پلتفرم‌ها یک حسرت به شمار بروند. Nintendo Switch بازی‌ای همچون Zelda: Breath of the Wild را دارد. کنسول نسل هشتمی سونی Horizon: Zero Dawn را دارد و Xbox One کنسول مایکروسافت Forza Motorsport 7 را خواهد داشت. Forza Motorsport 7 اولین فورزایی خواهد بود که برای اجرا روی کنسول نسل بعدی مایکروسافت یعنی Xbox One X طراحی می‌شود. به طور کلی سری فورزا به داشتن گرافیک زیبا معروف است. در حال حاضر Project Cars 2 جدی‌ترین رقیب سری پر‌طرفدار مایکروسافت و Turn 10 است و حضور Project Cars 2 در رقابت می‌تواند سازندگان FM7 را مجاب کند هر چه در چنته دارند رو کنند. تا به این لحظه اطلاعاتی که از بازی منتشر شده به اندازه‌ای کافی هستند که بتوانند دهان‌ها را باز نگه دارند اما شک نکنید هنوز تا زمان انتشار بازی زمان زیادی باقیست و با انتشار اخبار و اطلاعات بیشتر از FM7 انتظار سخت‌تر هم خواهد شد. انتظاری که برای طرفداران قدیمی فورزا به مراتب دشوار‌تر است.

در FM7 تنوع اتومبیل‌ها از همیشه بیشتر است. Forza Motorsport 7 بیش از ۷۰۰ خودرو را شامل خواهد شد که تا‌کنون فهرست ۱۶۷ اتومبیل اولیه هم منتشر شده و بر اساس آخرین اخبار حضور برند معروف و محبوب Porsche نیز که تا پیش از این لایسنس استفاده از نام این برند فقط در اختیار EA بود، قطعی است. آوریل امسال مایکروسافت با پورشه یک قرارداد شش ساله بست. کلکسیونی کامل از دیگر برند‌های معروف از جمله لامبورگینی و فراری در بازی گنجانده شده که کامل‌ترین مجموعه‌ای است که تا به حال در سری فورزا دیده‌ایم. با وجود فورزا ۷ دیگر از لذت رانندگی با ماشین‌هایی مثل Porsche 911 GT2 RS محروم نخواهید بود و تازه همه‌ی این‌ها را در کنار کیفیت ۴K خواهید داشت. بر اساس تصاویری که از بازی داریم هم می‌توان به وجود Jaguar XK GT3, Ford GT LeMans, Ferrari 458 Italia GT و همچنین ۱۹۳۴ Alfa Romeo پی برد. اگر FM 6 را تجربه کرده باشید قبول دارید برای لذت بردن از یک بازی ریسینگ حتی ۴۵۰ نوع اتومبیل هم کافیست. حداقل ۳۰ مکان مسابقه با محیط‌های متنوع را در FM7 شاهد خواهیم بود که یکی از آن‌ها Dubai Autodrome است. دیگر لوکیشنی که پس از Forza Motorsport 4 به Forza 7 برگشته Mugello Circuit خواهد بود. به علاوه شاهد بازگشت Suzuka و Maple Valley نیز خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که فورزا ۷ نسبت به نسخه‌های قبلی خود داشته مربوط به اصطلاح Dynamic Weather است. اگر تجربه‌ی FM6 را داشته‌اید با رانندگی در شب آشنا هستید. تفاوتی که FM7 نسبت به نسخه‌ی مذکور دارد این است که شب تنها یک مد نخواهد بود. برای اولین بار در سری Forza شرایط آب و هوایی در مسابقات مختلف و یا حتی در طول یک مسابقه تغییر خواهد کرد. احتمال ابری شدن هوا هنگام مسابقه و باران‌های ناگهانی و از پیش تعیین نشده و حتی طوفان را بدهید. اتفاقی که قطعا کارتان را در کنترل ماشین کمی سخت خواهد کرد و روی هندلینگ شما تاثیر خواهد داشت. پس خود را برای یک چالش جدید آماده کنید! وضعیت آب و هوایی به طور کامل داینامیک بوده و این پیشرفت بزرگی برای یک فرانچایز بزرگ محسوب می شود.

در Forza Motorsport 7 راننده نقش برجسته‌ای خواهد داشت. Forza 7 برای اولین بار در سری خود به شما اجازه می‌دهد تا راننده‌ی خود را بسازید. ظاهرا نزدیک به ۳۰۰ دیزاین برای طراحی کاراکتر خود خواهید داشت. مدل‌های مرد و زن با ساختمان‌های جسمی متفاوت آماده هستند تا شما بر اساس علاقه‌ی خود بهترین‌ را انتخاب کنید. چیز‌های دیگری هم هست که می‌توانید با تغییر دادن آن‌ها، شخصیت واقعی خود را در Forza 7 طراحی کنید. برای مثال لباس، کلاه ایمنی و دستکش‌ها به حتمال فراوان قابل شخصی‌سازی هستند. شخصیتی که خلق می‌کنید در بازی زیاد به چشم خواهد آمد. مثلا در منوی بازی کاراکتر خود را به دفعات زیاد می‌بینید. استودیو Turn 10 اصرار دارد کاراکتر به بهانه‌های مختلف به بازیکن نشان داده شود. شخصیتی که خلق می‌کنید قبل از شروع مسابقات و در صفحات Loading نیز روی نمایشگر شما نقش خواهد بست. به علاوه پس از به پایان رسیدن مسابقه هم نفرات اول تا سوم در جایگاه‌های خود قرار خواهند گرفت که اینجا نیز کاراکتر شما به نمایش در‌می‌آید. حسی که از این طریق به بازیکن القا می‌شود مطمئنا لذت بازی را چندین برابر می‌کند. این برای اولین بار در سری فورزا خواهد بود که راننده از ماشین پیاده شده و جلوی چشم‌هایتان نمایان می‌شود. برای دانستن بیشتر در مورد شخصی‌سازی‌ها، خصوصا لباس راننده خیلی معطل نخواهید شد. تا قبل از به پایان رسیدن همین تابستان اطلاعات بیشتری در این‌باره به دستتان خواهد رسید. شخصی سازی راننده شاید دقیقا همان چیزی بود که فورزا آن را کم داشت. قبلا، بازی‌های سری فورزا از محدود بودن هوش مصنوعی رقبا ( نه به شکل خیلی واضح! ) رنج می‌بردند. اگر‌چه هنوز زود است در این مورد نظر قطعی بدهیم ولی به نظر می‌رسد سازندگان بازخورد‌های کاربران را شنیده و در حال کار روی این موضوع هستند. برخی منابع معتبر هم از جذاب‌تر شدن مسابقات آن‌هم به‌خاطر بهبود هوش مصنوعی دیگر رانندگان صحبت می‌کنند. به هر حال طی ۱۲ سال Turn 10 هفت بازی با نام Forza Motorsport ساخته و به خوبی روال کار را می‌داند. آن‌ها از مشکلات بازی‌های خود به خوبی آگاه هستند و نسخه به نسخه این مشکلات کمتر شده‌اند. بخش Career در فورزا ۷ تغییراتی کرده است. اولا Career Mode در دهمین نسخه‌ی فورزا سخت‌تر از نسخه‌ی قبل بوده و مسیر شما برای موفقیت و پیروزی نا‌هموار‌تر است. این بخش بیشتر روی مسابقات قهرمانی و جمع‌ آوری ماشین تمرکز دارد. شما در Forza Drivers Cup شرکت می‌کنید. در این بخش با امتیاز‌های تجربه‌ای ( XP ) که دریافت می‌کنید می‌توانید مسابقه‌دهنده‌ی خود را آپگرید و شخصی‌سازی کنید. علاوه بر XP در بازی‌ هم پاداش‌هایی به شما داده می‌شود. این پاداش‌ها تنها مربوط به عملکردتان در طول مسابقه نیست بلکه به کلکسیون ماشین‌هایتان هم بستگی دارد. به طور کلی ۶ قهرمانی اصلی در بخش Campaign وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را هم از لحاظ تنوع خودرو و هم در جنبه‌های دیگر دارند. احتمالا در گیمزکام که کمتر از یک ماه تا شروع آن باقیست اطلاعات بیشتری هم در این زمینه منتشر خواهد شد. جمع آوری ماشین هم سبب می‌شود امتیازاتی به دست آورید و با این امتیاز‌ها مثلا برند جدیدی را آنلاک کنید. Showcase Event‌ها برگشته‌اند جایی که منحصر به فرد‌ترین ماشین‌ها به عنوان پاداش و جایزه برای بازیکن در نظر گرفته شده‌اند. تیم سازنده روی این‌که چطور به بازیکن پاداش دهد وقت زیادی گذاشته است. به طور کلی جمع‌آوری ماشین همیشه یک عنصر و مشخصه‌ی مهم در سری فورزا بوده و سازندگان قول داده‌اند در مورد Car Collecting System در گیمز‌کام بیشتر صحبت کنند. یکی دیگر از مواردی که سری Forza به آن شهرت دارد سطح شبیه‌سازی است. مطمئنا اگر نخواهیم از واژه‌ی بهترین استفاده کنیم ولی حداقل می‌توانیم بگوییم Forza Motorsport یکی از بهترین شبیه‌ساز‌های حاضر محسوب می‌شود. این مسئله راجع به Project Cars 2 که رقیب Forza 7 خواهد بود هم صدق می‌کند. برای کنترل ماشین در Forza 7 کار راحتی نخواهید داشت. در فورزا ۷ همه‌ چیز روی کیفیت رانندگی شما تاثیر دارد. کنترل ماشین روی زمین خیس بسته به شدت باران به مراتب سخت‌تر از زمین خشک است و راننده را مجبور می‌کند سرعت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که کنترل ماشین از دستش خارج نشود. البته این نکته را یادتان باشد که این موضوع به معنی کم بودن سرعت در این شرایط آب و هوایی نیست پس مطمئن باشید خبری از پایین بودن سرعت در Forza Motorsport 7 نخواهد بود. ماشین‌های مختلف، فیزیک‌های متفاوت دارند و هندلینگ اتوموبیل‌ها با هم فرق می‌کند. ترک‌های بازی هم قابل تغییر و به عبارتی شخصی‌سازی هستند. Turn 10 تایید کرده که امکان استریم کردن موزیک درون بازی از اکانت OneDrive فراهم شده است. با این حساب وقتی که در حال مسابقه هستید می‌توانید موزیک‌های مورد پسند خود را جایگزین ترک‌های موجود در بازی کنید. روی سیستم League در بخش چند‌ نفره کار شده و بهبود‌هایی دیده می‌شود. با این‌که نمی‌توان خیلی در مورد بخش مالتی پلیر بازی صحبت کرد اما تا این حد بدانید که برای کرش‌هایی که خواهید داشت مجازات در نظر گرفته شده است.

Forza Motorsport 7 زیبا‌ترین فورزایی خواهد بود که تا‌کنون ساخته شده است. بازی‌ای که Turn 10 ساخته است با کیفیت native 4K با HDR و فریم ریت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. Forza Motorsport 7 که برای کنسول جدید مایکروسافت Xbox One X ساخته شده با کیفیت ۴K تکسچر‌ها را برای بازیکن به نمایش گذاشته و طبق گفته‌ی سازندگان حیرت‌انگیز خواهد بود. از مدل نور‌پردازی و بهبود سایه‌ها می‌توان به عنوان مثال‌های خوبی برای این موضوع استفاده کرد. اگر کاربر ویندوز هستید هم به شرط داشتن یک سیستم خیلی قوی می‌توانید FM 7 را تجربه کنید. فورزا ۷ سنت بالا بودن کیفیت شبیه‌ساز‌های ریسینگ در خانواده‌ی X1 را ادامه خواهد داد. اصلا شاید گرافیک FM7 خیره‌کننده‌ترین گرافیکی باشد که تا به حال در بازی‌های کنسول دیده‌ایم. بعد از Crash شدن ماشین‌ها خط‌هایی روی آن‌ها پیداست که به واقعیت شدیدا نزدیک هستند. کوچک‌ترین جزئیات در بازی قابل مشاهده هستند و روی آن‌ها کار شده. شفافیت تصویر مطمئنا بازیکن را به وجد خواهد آورد و از لحاظ جنبه‌های بصری نیز FM7 حرفی برای گفتن باقی نمی‌گذارد. از ابری شدن هوا گرفته تا قطرات باران و طراحی بیابان، همه و همه را می‌توان کم‌نظیر دانست. مطمئنا همه‌ی این موارد در Windows 10 و X1 قابل مشاهده هستند اما خوش به حال کسانی که این بازی را روی Xbox One X تجربه می‌کنند! با زوم کردن روی کلاه ایمنی راننده می‌توانید به وضوح خراش‌ها و لکه‌های روی کلاه را ببینید. برای کاربران ویندوز این بازی با کیفیت فوق‌العاده‌ی UHD 4K اجرا خواهد شد. بدون شک با داشتن یک سیستم قوی خیلی راحت غرق در جزئیات بازی خواهید شد. البته فراموش نکنیم برای تجربه‌ی چنین جزئیاتی باید ۱۰۰ گیگ کنار بگذارید. بله ۱۰۰ گیگ! بدون DLC‌ها و بسته‌های الحاقی! این چیزی است که استور مایکروسافت به آن اشاره دارد.

واقعیت این است که Forza Motorsport 7 به واقعیت بیشتر نزدیک است تا صرفا یک بازی. FM7 سه نسخه‌ی Standard Edition, Deluxe Edition و Ultimate Edition را خواهد داشت که مطمئنا بهترین گزینه Ultimate Edition خواهد بود. FM7 را می‌توانید از همین حالا پیش خرید کنید. هنوز باید منتظر آپدیت شدن اطلاعات باشیم و صحبت‌های زیادی در آینده می‌توان درباره‌ی FM7 داشت. با قدرت گرافیکی‌ای که این بازی دارد احتمالا در جمع بهترین بازی‌های سال یک رقیب سر‌سخت برای عناوین دیگر خواهد بود و باید اعتراف کرد احتمال شکست این عنوان خیلی خیلی کم است! فورزا ۷ عنوانی خواهد بود که طرفداران مایکروسافت و کنسول سبزش می‌توانند به آن ببالند. اگر کنجکاو هستید در‌باره‌ی کاور بازی بدانید هم بر اساس گفته‌های فیل اسپنسر Lamborghini Centenario روی کاور بازی نقش خواهد بست. در پایان باید بگویم اگر تلویزیون ۴K با یک سایز مناسب دارید حتما به فکر تهیه‌ی Forza Motorsport 7 باشید و اگر تلویزیون فور کی دارید، باز هم به فکر تهیه‌ی این بازی باشید. Forza Motorsport 7 که در E3 2017 معرفی شد ۳ اکتبر ( ۱۱ مهر ) برای پلتفرم‌های Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa