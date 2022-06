حال که پاراگراف نخست را به اندازه‌ی کافی با کلمه‌ی جی‌تی‌ای پر کردیم تا نتایج جستجوی گوگل را تصاحب کنیم، این را می‌گوییم که مطمئن باشید هیچ‌کدام از بازی‌های این لیست، یا حتی بهتر است بگوییم هیچ بازی دیگری خارج از این لیست و اساسا هر جای که بگردید، از نظر کیفیت و وسعت و جذابیت، قرار نیست به جی‌تی‌ای برسد؛ مگر رد دد ریدمپشن خود راک‌استار گیمز. با این حال، بحث این مقاله‌مان بازی‌های جهان‌باز شبیه به جی‌تی‌ای است؛ یعنی بازی‌هایی که طی آن‌ها در شهر بزرگی به تبهکاری مشغول می‌شوید و به رویاها و تخیل‌هایتان در یک بازی ویدیویی جامه‌ی عمل می‌پوشانید، نه در واقعیت.

ملاکمان در انتخاب بازی‌های این لیست پیش از هر چیز وجود یک شهر واقعی یا شبیه به شهرهای واقعی بود که بتوان آزادانه در آن گشت و گذار کرد. اینکه چگونه در شهر رفت و آمد می‌کنیم، چندان مهم نیست، اما می‌خواهیم حس حضور در شهر به‌خوبی در بازی وجود داشته باشد. پس از آن، عامل اکشن را در نظر گرفتیم؛ یعنی قرار نیست در لیست شاهد بازی «لس‌آنجلس نوآر» باشیم، چون بازی اکشن نیست. در مقابل هم بازی‌هایی مثل جاست کاز، بولی، یا همان رد دد ریدمشن را نمی‌آوریم چون محیط‌شان به اندازه‌ای که می‌خواهیم شهری و شبیه جی‌تی‌‌ای نیستند.

برخلاف میل شخصی، از قرار دادن سری بازی‌های یاکوزا اجتناب کردم، چون با اینکه جهان‌باز و اکشن هستند و اتفاقا حول دنیای تبهکاری و مافیای ژاپن می‌گردند، از زمین تا آسمان با بازی‌های جی‌تی‌ای یا دیگر بازی‌های این لیست فرق می‌کنند. در نتیجه کسی که سراغ یک بازی شبیه به جی‌تی‌ای آمده باشد، با آن‌ها حال نخواهد کرد. اما باز هم از این فرصت استفاده می‌کنم و می‌گویم که بروید و یاکوزا زیرو بازی کنید؛ ولی انتظار بازی جهان‌باز جی‌تی‌ای-طور نداشته باشید.

بازی‌های ادامه به نظرمان بهترین و شبیه‌ترین بازی‌ها برای کسانی هستند که دنبال تجربه‌‌هایی شبیه به جی‌تی‌ای می‌گردند. از تمام پلتفرم‌ها هم بازی‌ها را انتخاب کرده‌ایم، اما بیشترشان نسخه‌ی کامپیوتر دارند و آن یکی دو بازی هم که نسخه‌ی کامپیوتر ندارند را با شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۲ می‌توانید تجربه کنید. حتی این قول را به شما می‌دهیم که نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ برخی از بازی‌‌های لیست با شبیه‌ساز بهتر از نسخه‌ی اصلی کامپیوترشان کار خواهد کرد.

نهایتا هم از شما می‌خواهیم تا در نظرات، بازی‌های دیگری که به نظرتان شبیه به جی‌تی‌ای هستند را برای ما و دیگران معرفی کنید.

۱۰. The Getaway

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Sony London Studio

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲

سال انتشار: ۲۰۰۲

بازی «فرار» (The Getaway) یکی از اولین تلاش‌های سونی برای به رخ کشیدن قدرت سخت‌افزاری پلی‌استیشن ۲ بود. با این حال، ساخت بازی آن‌قدر طول کشید که یک سال قبل از عرضه‌اش، جی‌تی‌ای ۳ آمد و به‌خوبی هم قدرت سخت‌افزاری پلی‌استیشن ۲ را بنشان داد، هم گیم‌پلی و داستان بسیار بهتری داشت؛ طوری که دیگر نیازی به بازی «فرار» خود سونی نبود.

بازی فرار یکی از دو گزینه‌ی لیست‌مان است که شهری خارج از امریکا دارد. شهر اصلی بازی لندن است و با اینکه گرافیک فنی بالاتری از جی‌تی‌ای ۳ دارد، اما از نظر هنری به زیبایی آن نیست و جزییات زیاد شهر جی‌تی‌ای ۳ را هم ندارد. با این حال، بازی فرار با فیلم‌نامه‌ی متفاوتش، که به وضوح از روی فیلم‌های گای ریچی (قاپ‌زنی) الهام گرفته است، هنوز هم ارزش بازی کردن دارد. در واقع حتی می‌توانیم بگوییم از نظر گرافیک و روند، بازی فرار بسیار شبیه به مافیا ۱ روی کامپیوتر است. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ مافیا ۱ گرافیک نسخه‌ی کامپیوتر را نداشت، اما بازی فرار حدودا نزدیک آن است.

۹. NARC

تهیه‌کننده: Midway / سازنده: VIS Entertainment

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۰۶

«نارک» (Narc) بازی‌کننده را به‌جای تبهکار، در نقش دو پلیس قرار می‌دهد؛ با این حال، این دو پلیس از تمام تبهکارهای بازی‌های دیگر لیست‌مان هم دستشان آلوده‌تر است. بازی شهری بسیار متفاوت دارد که متشکل از چند محله‌‌ی مختلف است؛ این محله‌ها از شهر بزرگ دیگر بازی‌های جهان‌باز کوچکتر هستند، اما در عوض جزییات بیشتری دارند. در بازی هم خبری از رانندگی نیست، اما گشت و گذار در شهر به شکل پیاده هم خوب از آب درآمده است، چون قدم به قدم یک مبارزه یا مرحله‌ی فرعی انتظارتان می‌کشد.

بازی هم مبارزه‌ی تن به تن دارد و هم مجموعه‌ای از سلاح‌های کوچک و بزرگ. می‌توان دشمنان را هم کشت و هم دستگیر کرد، اما بازی مشخصا تشویق‌تان می‌کند که مجرمان را دستگیر کنید. جالب‌ترین نکته‌ی بازی این جا رو می‌شود: پس از دستگیری یا کشتن دشمنان، یا حتی مردم داخل شهر، می‌توانید جیب آن‌ها را خالی و مواد مخدری که حمل می‌کنند را ضبط و خودتان استفاده کنید. اگر مواد مخدر ضبط شده را تحویل دهید، رتبه‌ی پلیسی‌تان بالا می‌رود، اما اگر خودتان مصرفش کنید، اتفاقات مختلفی ممکن است روی دهد. ده‌ها نوع مواد مختلف، از نوع ضعیفش که کمی لرزش دست‌تان را می‌گیرد، تا مخدرهای قوی که توهم‌های عجیب و غریب به‌وجود می‌آورند، در بازی وجود دارند؛ مکانیکی که در هیچ بازی دیگری مثلش را ندیده‌ایم.

۸. APB Reloaded

تهیه‌کننده: Realtime Worlds / سازنده: Realtime Worlds

پلتفرم: کامپیوتر، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

سال انتشار: ۲۰۱۰

بازی APB Reloaded کاملا آنلاین است و آن را به عنوان جایگزین جی‌تی‌ای آنلاین انتخاب کرده‌ایم. بازی APB Reloaded اکثر قابلیت‌ها و امکاناتی که جی‌تی‌ای آنلاین ارایه می‌دهد را دارد؛ از قابلیت ساخت شخصیت گرفته تا دستکاری خودروها و سلاح‌ها و ساخت یک گنگ برای خود و دوستان‌تان. در هر سرور بازی می‌تواند صد بازیکن حضور داشته باشد که چند برابر جی‌تی‌ای آنلاین است.

بازی عالی است و از همه نظر می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای جی‌تی‌ای آنلاین باشد، اما در نظر داشته باشید که از نظر کیفی، فاصله‌ای بسیار زیاد با ساخته‌ی راک‌استار دارد؛ طوری که نه خبری از داستان و میان‌پرده و گرافیک و شهری پرجزییات است، نه مراحل گسترده و خرید ساختمان و راه‌اندازی تجارت و چیزهایی از این قبیل. با این اوصاف، خود بازی به عنوان یک بازی آنلاین جهان‌باز اکشن بسیار خوب است، اما همانطور که خیلی بالاتر گفتیم، دنبال چیزی در حد و اندازه‌ی جی‌تی‌ای نگردید.

۷. The Godfather

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۰۶

بازی «پدرخوانده»، که احتمالا لازم نیست بگوییم از روی فیلم آن ساخته شده است، نسخه‌ای بسیار عالی از نیویورک دهه‌ی چهل میلادی را برای‌تان بازسازی کرده‌ است تا در آن به گشت و گذار بپردازید و چند ده ساعتی، از مغازه‌دار جماعت حق حساب بگیرید. بازی از این نظر جالب است که دستی به قصه‌ی اصلی پدرخوانده نمی‌زند، بلکه شما را به عنوان عضوی جدید وارد خانواده می‌کند. شخصیتی برای خود می‌سازید و از افراد بالارده‌ی خانواده‌ی کورلئونه دستور می‌گیرید و به انجام ماموریت‌های مختلف مشغول می‌شوید.

شهر بازی بسیار زنده از آب درآمده است و رانندگی با خودروهای قدیمی آن هم که هر کدام متفاوت هستند، واقعا سرگرم‌کننده است. سیستم مبارزه‌ی نه چندان عمیق بازی و روند تکراری برخی از مراحل ممکن است بعد از مدتی خسته‌کننده شوند، اما اگر زیادی دنبال محتوا در بازی نگردید، ناراضی از پای آن بلند نمی‌شوید؛ مخصوصا که برخی از میان‌پرده‌های بازی که صحنه‌های اصلی فیلم را بازسازی می‌کنند، خوب کارگردانی شده‌اند و می‌توانند به خودی خود جذاب باشند.

۶. True Crime: New York City

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Luxoflux

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، گیم‌کیوب، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۰۵

سری بازی‌های «جنایت واقعی» (True Crime) از رقبای بسیار خوب جی‌تی‌ای در زمان خود بودند؛ طوری که چندان بیراه نگفته‌ایم اگر «ترو کرایم: نیو یورک سیتی» (True Crime: New York City) را در حد و اندازه‌ی جی‌تی‌ای ۳ بدانیم. نیو یورک در بازی نه‌تنها با گرافیکی بسیار بالا و سطح جزییاتی بهتر از جی‌تی‌ای‌های زمان خود به تصویر کشیده شده، بلکه از نظر گیم‌پلی و روند کلی بازی هم ترو کرایم: نیو یورک سیتی تجربه‌ای بسیار عالی ارایه می‌دهد.

ترو کرایم هم از آن دسته بازی‌های لیستمان است که بازی‌کننده را در نقش یک پلیس قرار می‌دهد، اما همانطور که انتظار می‌رود، می‌توان تک تک افراد داخل نقشه را، اعم از مردم عادی یا خلافکاران، به بار کتک گرفت یا حتی با شلیک گلوله به قتل رساند. بازی چند پرونده‌ی جنایی دارد که می‌توان به شکلی دلخواه آن‌ها را دنبال کرد. از نظر تنوع هم با یکی از متنوع‌ترین بازی‌ها در سبک جی‌تی‌ای طرف هستیم که تمام تلاش خودش را می‌کند تا به آن نزدیک شود و کم و بیش هم در این تصمیم، موفق عمل می‌کند. نهایتا پیشنهاد می‌کنیم که ترو کرایم: نیو یورک سیتی را ترجیحا شبیه‌سازی کنید که نسخه‌ی کامپیوترش پر از باگ است. شماره‌ی بعدی این سری، بدون نام ترو کرایم عرضه شد و از بهترین بازی‌های هم‌سبک جی‌تی‌ای است. سه رتبه بالاتر آن را خواهید دید.

۵. Mafia: Definitive Edition

تهیه‌کننده: ۲K Games / سازنده: Hangar 13 Games

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۲۰

نسخه‌ی اصلی بازی مافیا حدودا هم‌دوره‌ی جی‌تی‌ای ۳ است و در حالی که جی‌تی‌ای ۳ کمی زودتر از مافیا روی پلی‌استیشن ۲ عرضه شد و حسابی سر و صدایی به راه انداخت، گیمرهای کامپیوتر با گرافیک و شهر مافیا (که روی نسخه‌ی کنسولی به آن خوبی نبود)، جولان می‌دادند. البته که بازی مافیا تلاش کرده بود تا رویه‌ای واقعی‌تر را پیشه کند و به همین دلیل، جذابیت جی‌تی‌ای ۳ به عنوان یک ویدیوگیم را نداشت، اما داستانی بسیار بهتر تعریف می‌کرد.

تصمیم گرفتیم تا بازسازی مافیا را در لیست بیاوریم که با مذاق گیمرهای امروزی هم‌راستاتر است و واقعیتش را هم بخواهید، با اینکه حس و حال بازی اصلی را ندارد، اما در بسیاری از بخش‌ها بارها بهتر از آن عمل می‌کند. داستان و شهر مافیا، چه در نسخه‌ی اصلی و چه در نسخه‌ی بازسازی شده، بهترین بخش آن هستند و آن‌قدر خوب طراحی شده‌اند که به راحتی و به خاطر همین دو نکته، بازی را به رتبه‌های بالاتر لیست‌مان می‌آورد. با این حال، گیم‌پلی هم با اینکه پیچیدگی‌ها و عمق دیگر بازی‌های لیست را ندارد، اما کار خود را آنطور که باید انجام می‌دهد.

۴. Scarface: The World is Yours

تهیه‌کننده: Vivendi Games / سازنده: Radical Entertainment

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس، کامپیوتر، نینتندو وی

سال انتشار: ۲۰۰۶

بازی «صورت‌زخمی» (Scarface) از بهترین تقلیدهای سبک جی‌تی‌ای است؛ طوری که حتی همین امروز هم به راحتی تجربه‌اش را به همه پیشنهاد می‌کنیم. مشخصا بازی داستان فیلم و اتفاقات آن را دنبال نمی‌کند و در قالب یکی دو تغییر، به «تونی مونتانا» اجازه می‌دهد تا زنده بماند و به تجارت بزرگ کوکایین خود در میامی ادامه دهد. چه از نظر روند و چه از نظر طراحی شهر، بازی صورت‌زخمی به بهترین شکل ممکن در دسته‌ی بازی‌های شبیه به جی‌تی‌ای می‌گنجد.

در نقش تونی مونتانا، نه‌تنها در شهر گشت و گذار و با خودروها و قایق‌های خود در میامی رفت و آمد می‌کنید، بلکه باید حواس‌تان به تجارت بزرگ کوکایین هم باشد؛ طوری که تمام مراحل در واقع به عنوان مقدمه‌ای برای گرفتن بخشی از شهر و تجارت در آن صورت می‌گیرند. بازی در کنار عناصر اکشن خود (که یک سیستم نشانه‌گیری عالی و خلاقانه دارد)، هم‌چنین پر از مکانیک‌های مدیریتی است که همگی بسیار خوب طراحی شده و کنار یکدیگر نشسته‌اند.

۳. Sleeping Dogs

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: United Front Games

پلتفرم: پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۰۶

دو سه رتبه پایین‌تر از بازی «ترو کرایم» گفتیم که متاسفانه نفروخت و به دلیل فروش پایین، عرضه‌ی دنباله‌‌اش لغو شد؛ آن هم در حالی که این دنباله به نام «ترو کرایم: هنگ کنگ» حدودا آماده‌ی عرضه بود. اکتیویژن، تهیه‌کننده‌ی بازی، معتقد بود که آن‌ها توانایی رقابت با رد دد ریدمپشن و جی‌تی‌ای ۴ را ندارند و بهتر است بازیشان را عرضه نکنند. نهایتا اسکوئر انیکس تصمیم می‌گیرد تا بازی را بخرد و آن را با اسم دیگری و به نام «سگ‌های خفته» (Sleeping Dogs) عرضه کند. بازی نهایی آن‌قدر خوب و متفاوت از جی‌تی‌ای بود که می‌تواند به راحتی روی پای خود بایستد و هیچ نیازی هم به مقایسه با جی‌تی‌ای ندارد.

فیلم‌های هنگ کنگی پلیسی، مشخصا آن‌هایی که با صحنه‌های اکشن و پر زد و خورد عالی همراه هستند، پایه و اساس بازی سگ‌های خفته را تشکیل می‌دهند. در نقش یک پلیس، با یک سیستم مبارزه‌ی تن به تن عالی، در شهر هنگ کنگ رفت و آمد می‌کنید و به لت و پار کردن ملت مشغول می‌شوید. مبارزات عالی و حتی بهتر از آن، شهر هنگ کنگ بازی است. این شهر نه‌تنها حسابی زیباست، بلکه پر از فعالیت‌های فرعی و مختلف است. بازی سگ‌های خفته، به عنوان سومین قسمت مجموعه‌ای که در تقلید از جی‌تی‌ای ساخته شده بود، تصمیم درستی گرفت تا به خود هویت بدهد و از جی‌تی‌ای فاصله بگیرد و این بهترین تصمیم بود.

۲. Saints Row: The Third

تهیه‌کننده: THQ / سازنده: Volition

پلتفرم: پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۱۱

سری بازی‌های Saints Row هم کار خود را به عنوان تقلیدی واضح از جی‌تی‌ای شروع کردند. دو شماره‌ی ابتدایی این مجموعه تلاش بسیاری کردند تا دعواهای خیابانی و گنگستری جی‌تی‌ای را تداعی کنند و شهری شبیه به آن داشته باشند، اما کیفیت پایین محصول نهایی، به هیچ شکلی قابل رقابت با جی‌تی‌ای نبود. سازندگان سری Saints Row هم که کاملا متوجه شده بودند توانایی رقابت با راک‌استار گیمز را ندارند، رویه‌ی بهتری را در نظر گرفتند: ساخت یک بازی جهان‌باز اکشن که حس و حالی کاملا مخالف جی‌تی‌ای دارد.

شهر بازی در Saints Row: The Third عینا یک زمین بازی برای امتحان وسایل نقلیه و سلاح‌های مختلف است؛ طوری که به‌جای قصه‌گویی جدی و سینمایی جی‌تی‌ای، با شخصیت‌هایی بامزه و عجیب، مراحلی حسابی مسخره و امکان ساخت تجربه‌ای کاملا مختص به خود روبرو می‌شویم. همه چیز را مطابق سلیقه‌ی خود می‌سازید، از شخصیت اصلی و ظاهرش گرفته تا خودروها و سلاح‌ها و سپس به بازی با همه‌ی آن‌ها مشغول می‌شوید. گیم‌پلی Saints Row: The Third از همه نظر سرگرم‌کننده و لذت‌بخش است و شخصیت‌های بانمک بازی و کارهای عجیب و غریبی که می‌توانید انجام دهید، کاری می‌کنند تا تمام مدت لبخندی روی لب‌تان باشد. قسمت چهارم سری هم آمده است، اما همان Saints Row: The Third را بازی کنید که در قسمت چهارم سطح مسخره بازی دیگر کمی بیش از حد پیش می‌رود.

۱. Watch Dogs 2

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montreal

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

سال انتشار: ۲۰۱۶

واچ داگز ۲ نه‌تنها به خوبی در تعریفی که از یک بازی شبیه جی‌تی‌ای داریم، جای می‌گیرد، بلکه یکی از بهترین بازی‌های جهان‌باز و اکشن است. شهر سان فرانسیسکو در واچ داگز ۲ بسیار بزرگ و پرجزییات است و در عین حال هم رانندگی در شهر و تعامل با گوشه و کنار آن، از افراد داخل شهر گرفته تا حیوانات و حتی هک کردن همه چیز، بسیار عالی در بازی پیاده‌سازی شده‌اند؛ طوری که حتی اگر مراحل و قصه و مبارزات را هم کنار بگذاریم، می‌توان به راحتی فقط ساعت‌ها در شهر بازی به گشت و گذار مشغول شد؛ مخصوصا که بازی هم‌چنین یک سیستم پارکور عالی دارد که حتی ساده‌ترین حرکت در بازی یعنی راه رفتن را هم جذاب می‌کند.

البته که واچ داگز ۲ یک داستان نسبتا خوب و شخصیت‌هایی بسیار جذاب هم دارد و در کنار آن‌ها، به لطف مجموعه‌ای از تجهیزات و قابلیت‌ها و توانایی‌های متنوع، مراحلی سرگرم‌کننده را هم در کنار شهر و دنیای جذابش مقابل‌تان می‌گذارد تا با یک بسته‌ی کامل طرف شوید. واچ داگز ۲ از بهترین بازی‌های جهان‌باز اکشن است و ناراحتیم که شماره‌ی سوم این سری، حتی قسمت‌های خوب واچ داگز ۲ را هم حفظ نکرد.

