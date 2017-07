تاریخ عرضه عنوان Killing Floor 2 برای کنسول Xbox One اعلام گردید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از AOTF، در رویداد E3 2017 بود که عنوان Killing Floor 2 برای کنسول Xbox One تایید شد و با نمایش و پخش یک ویدئو، مشخص شد این بازی ویژگی‌های گرافیکی منحصر به فردی در Xbox One X خواهد داشت. امروز، Tripwire Interactive و Deep Silver به‌عنوان سازنده و ناشر Killing Floor 2 به‌صورت رسمی تاریخ انتشار این بازی را اعلام کردند.

عنوان Killing Floor 2 در تاریخ 7 شهریور سال جاری برای کنسول Xbox One به انتشار می‌رسد. همچنین، محتویاتی به‌صورت انحصاری زمانی دردسترس کاربران این کنسول خواهد بود. به‌علاوه، این عنوان از Mixer در Xbox پشتیبانی خواهد کرد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به حالت بقا با حضور بیش از 6 بازیکن، حالت رقابتی با حضور بالای 12 بازیکن، مبارزات هیجان‌انگیز و دیوانه‌بار و غیره اشاره نمود. شایان ذکر است که DLCهای قبلی این عنوان که شامل The Tropical Bash ،The Descent و The Summer Sideshow می‌شوند، در بازی موجود هستند.

Killing Floor 2 در کنسول Xbox One X از کیفیت 4K پشتیبانی می‌کند، کیفیت بافت‌ها را بهبود می‌بخشد و در بخش‌های دیگر نیز عملکرد گرافیکی بهتری خواهد داشت. عنوان Killing Floor 2 بازیکن را به اروپا می‌برد، جایی که یک بیماری شیوع پیدا کرده و کلون‌هایی به نام Zeds ایجاد شده‌اند و خرابی‌های بسیاری به وجود می‌آورند. پس از نابود شدن و از بین رفتن تمدن‌ها، گروه‌هایی از سربازان، غیر نظامیان و حتی مزدوران به پاک‌سازی و به اتمام رساندن این رسوایی کمک می‌کنند.

هر دو نسخه Xbox One و Xbox One X به قیمت 40 دلار در دسترس خواهند بود. همان‌طور که ذکر شد، عنوان Killing Floor 2 در روز 7 شهریور عرضه می‌گردد، اما اگر می‌خواهید نسخه Xbox One X آن با پیشرفت‌های گرافیکی را تهیه کنید، باید تا روز 16 آبان (زمان عرضه کنسول Xbox One X) منتظر بمانید.

