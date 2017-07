تماشا کنید: تریلرهای جدیدی از عنوان Destiny 2 منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، توسعه‌دهندگان عنوان Destiny 2 بخش جدیدی را برای تعامل کاربران با یکدیگر و به عنوان شبکه‌ای اجتماعی به بازی اضافه کردند. این بخش که با نام The Farm شناخته می‌شود در هنگام تست بتا عمومی در دسترس نبود ولی از هفته پیش به بازی اضافه شده است و در زمان انتشار بازی، در آن وجود خواهد داشت. در حال حاضر به نظر می‌رسد که این بخش آماده می‌باشد چرا که به مدت یک ساعت در بخش بتا قابل بازی بود و اکنون ویدیوهایی از این بخش منتشر شده که بخش The Farm را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که بخش The Farm جایگزین بخش The Tower خواهد شد. The Tower در نسخه قبلی این بازی بخشی برای تعامل اجتماعی بازیکنان بود. اگر از طرفداران این عنوان هستید بهتر است تا به ویدیوهای زیر نگاه کنید و ببینید که آیا از این جایگزینی خشنود خواهید بود یا خیر.

در این ویدیوها این بخش خالی از جزییات به نظر می‌رسد که البته دلیل آن نبود فروشگاه (عرضه‌کننده) در بازی است و به همین علت می‎توان انتظار داشت تا زمان انتشار بازی، این مشکل برطرف شود. این بازی در تاریخ 15 شهریورماه برای PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. زمان عرضه این بازی برای PC یک ماه بعد یعنی مهرماه خواهد بود.

منبع متن: pardisgame