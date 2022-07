بنابراین زمانی که بازی‌های مختلفی از یک سازنده به طور مداوم امتیاز بالایی در متاکریتیک کسب می‌کند، این نشان می‌دهد که توسعه‌دهنده‌ سخت تلاش می‌کند تا محتوایی باکیفیت را به بازیکنان ارائه دهد. در ادامه به کمپانی‌هایی خواهیم پرداخت که برای چندین دهه بازی‌هایی عالی را برای ما به ارمغان آورده‌اند و امیدواریم که در ادامه نیز به روند خوب خود ادامه دهند.

۱۰. ای‌ای اسپورتس ( EA Sports)

شاید امروزه وقتی بخواهید بهترین توسعه‌دهندگانی که می‌شناسید را نام ببرید، EA Sports به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های الکترونیک آرتس، اولین گزینه‌ای نباشد که به آن فکر می‌کنید. با این حال، در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، این شرکت بازی‌سازی برخی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های ورزشی در متاکریتیک را منتشر کرد. بالاترین امتیاز برای بازی‌های این شرکت در حال حاضر مربوط به Madden NFL 2003 می‌شود که امتیاز ۹۵ را از ۲۵ منتقد کسب کرده است. از دیگر بازی‌های ای‌ای‌ اسپورتس در ۲۰۰ بازی برتر می‌توان به Madden NFL 2002 ،Madden NFL 2004 ،NCAA Football 2004 و NHL 2002 اشاره کرد.

۹. نِورسافت (Neversoft)

توسعه‌دهنده‌ی سری محبوب Tony Hawk’s Pro Skater موفقیت‌های زیادی نزد منتقدان‌ کسب کرده است. بازی Tony Hawk’s Pro Skater 2 همچنان با کسب امتیاز ۹۸ از ۱۹ منتقد، دومین بازی برتر تمام دوران است. بازی‌های نورسافت به طور کلی ۶ بار در لیست ۲۰۰ بازی برتر متاکریتیک قرار گرفته‌اند. در واقع Pro Skater 3 دو بار و Pro Skater 2 سه بار حضور پیدا کرده‌اند و سهم نسخه‌ی چهارم مجموعه یک بار است.



۸. ویژوال کانسپتس (Visual Concepts)

مشابه ای‌ای اسپورتس، شاید دیدن نام ویژوال کانسپتس در این لیست باعث تعجب شما شده باشد. با این حال این کمپانی برای بازی‌های ورزشی خود، از فوتبال گرفته تا هاکی، از تحسین زیادی بهره‌مند شده است. NFL 2K1 همچنان بالاترین امتیاز را در بین بازی‌های این شرکت دارد و در حال حاضر با امتیاز ۹۷ از ۲۲ منتقد جایگاه خوبی در میان بهترین بازی‌های تاریخ دارد. در این میان NFL 2K3 دو بار در لیست ۲۰۰ بازی برتر متاکریتیک حضور دارد و امتیاز ۹۳ را کسب کرده است. از دیگر بازی‌های موفق این کمپانی می‌توان به NBA 2K1 ،NBA 2K2 و NHL 2002 اشاره کرد.

۷. ناتی داگ ( Naughty Dog )



از ماجراجویی‌های جهانی سری آنچارتد گرفته تا کابوس پسا آخرالزمانی لست آو آس، ناتی داگ قطعا با امتیازات بالا غریبه نیست. با این حال بازی Uncharted 2: Among Thieves با امتیاز ۹۶ از ۱۰۵ منتقد، بهترین بازی این استودیو در لیست ۲۰۰ بازی برتر است. از طرفی در حال حاضر نسخه‌ی دوم لست آو آس با امتیاز ۹۳ از ۱۲۰ منتقد، دومین بازی برتر از سال ۲۰۲۰ در متاکریتیک تاکنون است. گفتنی است که آنچارتد ۴، نسخه‌ی بازسازی شده‌ی لست آو آس ۱ و آنچارد ۳ نیز از دیگر بازی‌های این استودیو در لیست بازی‌های برتر متاکریتیک هستند.

۶. بایووِر (BioWare)



کمپانی بایوور با ترکیب دنیا‌های فانتزی با المان‌های گسترده‌ی نقش‌آفرینی، تعدادی بازی تحسین شده در متاکریتیک را توسعه داده است. مس افکت ۲ با امتیاز ۹۶ از ۹۸ منتقد، بهترین بازی این شرکت محسوب می‌شود که در واقع ۳ بار در لیست ۲۰۰ بازی برتر ظاهر شده است. در این میان هر یک از بازی‌های Star Wars: Knights of the Old Republic و مس افکت ۳ نیز دو بار در لیست حضور پیدا کرده‌اند. بازی Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn نیز با امتیاز ۹۵ از ۳۰ منتقد در جایگاهی نزدیک به مس افکت ۲ قرار دارد.

۵. ولو ( Valve )



در طول سال‌ها، کمپانی ولو به طور مداوم بازی‌های شگفت‌انگیزی را برای بازیکنان به ارمغان آورده است و در مجموع بازی‌های این شرکت ۸ بار در بین ۲۰۰ بازی برتر متاکریتیک قرار گرفته‌اند. در این میان Half-Life 2 با کسب امتیاز ۹۶ از ۸۱ منتقد، بهترین دستاورد آن‌ها در این وبسایت محسوب می‌شود. از طرفی بسته‌ی The Orange Box که Half-Life 2 را در کنار تیم فورترس ۲ و پورتال ارائه می‌دهد، دو بار در لیست ظاهر می‌شود. همچنین نسخه‌ی اول Half-Life و Half-Life: Alyx هر دو در ۲۰۰ بازی برتر قرار می‌گیرند و پورتال ۲ نیز ۳ بار در لیست حضور پیدا کرده است.

۴. کپ‌کام (Capcom)



با عرضه‌ی چندین مجموعه‌ی موفق، کپ‌کام ثابت کرده که یکی از خلاق‌ترین و با استعدادترین توسعه‌دهندگان بازی است. بازی کلاسیک ترسناک رزیدنت اویل ۴ برای کنسول گیم‌کیوب بیشترین تحسین را در میان آثار این شرکت در متاکریتیک بدست آورده و امتیاز ۹۶ را از ۸۲ منتقد به خود اختصاص داده است. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ این بازی نیز در این لیست حضور دارد. از طرفی استریت فایتر ۴ دو بار و بازی‌های استریت فایتر آلفا ۳ و Viewtiful Joe هر کدام یک بار در لیست ظاهر شده‌اند. بازسازی رزیدنت اویل ۲ در سال ۲۰۱۹ نیز به طور عجیبی در بین ۲۰۰ بازی برتر قرار گرفته است. این در حالی است که نسخه‌ی اصلی این بازی که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده در لیست جایی ندارد.

۳. کونامی (Konami)



کونامی باید تا حد زیادی از هیدئو کوجیما به خاطر موفقیت فراوانش در نزد منتقدین تشکر کند، اما بازی‌های دیگری را نیز برای افتخار کردن به آ‌ن‌ها دارد. بازی Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty با امتیاز ۹۶ از ۴۲ منتقد، بالاترین رتبه‌ را در بین بازی‌های این کمپانی بدست آورده است. از طرفی دیگر بازی‌های این مجموعه‌ی مخفی‌کاری نظیر نسخه‌ی اول، سوم، چهارم و پنجم نیز در لیست ۲۰۰ بازی برتر قرار دارند. در این میان بازی ترسناک Castlevania: Symphony of the Night و بازی‌های ورزشی World Soccer Winning Eleven 6 International و دنباله‌ی آن نیز در فهرست متاکریتیک حضور پیدا کرده‌اند.

۲. راکستار ( Rockstar )



در مجموع ۹ بازی مختلف از کمپانی راکستار در بین ۲۰۰ بازی برتر متاکریتیک قرار می‌گیرند. البته اگر بخواهید نسخه‌های مختلف هر بازی را نیز لحاظ کنید، ۲۱ بازی محسوب می‌شود. در متاکریتیک، Grand Theft Auto IV همچنان سومین بازی ویدیویی برتر در تمام دوران است و امتیاز ۹۸ از ۶۴ منتقد را به خود اختصاص داده است. این بازی دو بار در کنار نسخه‌های سوم و وایس سیتی از این مجموعه و رد دد ریدمپشن ظاهر شده است. از طرفی نسخه‌ی سن آندرس و رد دد ریدمپشن ۲ نیز هر کدام ۳ بار در لیست حضور پیدا کرده‌اند. جالب است بدانید که GTA 5 نیز در مجموع ۵ بار در لیست قرار گرفته است. در نهایت بازی‌های Grand Theft Auto Double Pack و Grand Theft Auto: Chinatown Wars نیز در بین ۲۰۰ بازی برتر هستند.

۱. نینتندو (Nintendo)



جای تعجب نیست که توسعه‌دهنده‌ای که صاحب دو مجموعه‌ی نمادین در بازی‌های ویدیویی است، خود را به صدر لیست رسانده است. ۲۰ بازی نینتندو در لیست ۲۰۰ بازی برتر جای دارند که با در نظر گرفتن نسخه‌های مختلف آن‌ها، این تعداد به ۲۲ می‌رسد. The Legend of Zelda: Ocarina of Time تا به امروز بهترین‌ بازی ویدیویی در تمام دوران محسوب می‌شود و امتیاز ۹۹ از ۲۲ منتقد بدست آورده است. این اثر دو بار در کنار The Legend of Zelda: Twilight Princess در لیست ۲۰۰ بازی برتر حضور پیدا کرده است. از دیگر بازی‌هایی که در لیست حضور دارند می‌توان به سوپر ماریو گلکسی ۱ و ۲، Super Smash Bros. Ultimate و The Legend of Zelda: The Wind Waker اشاره کرد. به طور کلی بیشتر بازی‌های مجموعه‌های ماریو و زلدا در لیست ۲۰۰ بازی برتر مشاهده می‌شوند.

منبع: GameRant



