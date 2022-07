بازیکنانی که سیزن پس Stranger of Paradise را با قیمت ۳۰ دلار خریداری کرده‌اند، این بسته‌ی الحاقی و همچنین دو بسته‌ی آینده یعنی Wanderer of the Rift و Different Future را بدون پرداخت هیچ‌ گونه هزینه‌ی اضافی دریافت خواهند کرد. تاکنون جزئیات خاصی از Trials of the Dragon King منتشر نشده اما به طور کلی شامل ماموریت‌های جدید، سلاح‌ها، لوازم جانبی و دسته‌ی جدیدی از تجهیزات و همچنین مناطق، داستان‌ها و چالش‌های جدید است. گفتنی است که هیچ راهی برای خرید جداگانه‌ی این بسته وجود ندارد.

اسکوئر انیکس همزمان با مشخص کردن تاریخ انتشار این بسته، تریلر مختصری را از آن به اشتراک گذاشت. تریلر ظاهرا بر دو رویارویی تمرکز دارد که یکی از آن‌ها با مبارز روشنایی (Warrior of Light) و دیگری با پادشاه اژدهایان یعنی باهاموت (Bahamut) است. این تریلر حتی نگاهی کوتاه به گیم‌پلی سریع بازی دارد که در آن شخصیت‌های اصلی در مقابل هر دو حریف قرار می‌گیرند.

گفتنی است که اولین بسته‌ی الحاقی بازی، همچنین اشاره‌ی مستقیمی به نخستین بازی مجموعه‌ی نقش‌آفرینی فاینال فانتزی دارد. در واقع این همان چیزی است که Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin بر اساس آن ساخته شده است. در نسخه‌ی اول فاینال فانتزی، بازیکنان باید شجاعت خود را با بازیابی دم موش از قلعه‌ی Ordeal ثابت کنند. این عنصر داستانی به طور قابل توجهی در Stranger of Paradise وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که بسته‌ی الحاقی ذکر شده قرار است نیم نگاهی به آن داشته باشد.



بازی Stranger of Paradise هم اکنون برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی ایکس‌باکس، پلی‌استیشن و رایانه‌های شخصی در دسترس است و در آن شخصیت اصلی یعنی جک باید به همراه دوستان خود بر چالش‌های متعددی غلبه کند تا نور کریستال‌ها را به کرنلیا بازگرداند؛ سرزمینی که توسط تاریکی تسخیر شده است. بسته‌ی الحاقی Trials of the Dragon King در تاریخ ۲۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۲ (۲۹ تیر ۱۴۰۱) عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

