اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne – بخش سی و یکم

Bloodborne یک شاهکار در در تمام زمینه ها بود. بازی که یکی از بی‎نقص ترین عناوینی است که در نسل هشتم منتشر شده است و در تک تک بخش های خود از گرافیک و گیم‌پلی گرفته تا صداگذاری و … کیفیت فوق العاده بالایی دارد و شهر Yharnam یکی از مخوف‌ترین شهرها و محیط‌هایی است که تا به حال بازی‎های رایانه‎ای به خود دیده‌اند. ارزش تکرار این شاهکار بسیار بسیار بالاست و حتی با وجود بارها بازی کردن Bloodborne، به هیج وجه این عنوان برای ما خسته کننده نمی‌شود و باز هم دوست داریم تا آن را تجربه کنیم. بر طبق قولی که داده بودم بعد از راهنمای عنوان دارک سولز ۳، نوبت به راهنمای قدم به قدم بازی Bloodborne می رسد که تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که از این عنوان دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه شود. لازم به ذکر است که این مطالب از ان جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آنها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Bloodborne برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را به صورت قسمت های مفصل تر از قبل برای شما قرار دهیم تا اگر دوباره قصد دارید این بازی را انجام دهید به برخی نکاتی که شاید در دفعات قبلی متوجهشان نبوده اید دست پیدا کنید و تمام موارد مخفی و آیتم های مهم و پنهان در بازی را کاملا بشناسید. اگر هم که می خواهید بازی را از ابتدا برای اولین بار اغاز کنید و تا به حال به خاطر سختی بازی و… می ترسیده اید، اکنون با این راهنمای فارسی و قدم به قدم، احساس بهتری برای شروع بازی داشته باشید افراد و بازیبازان بیشتری بتوانند پای به این دنیای شاهکار بگذارند و قطعا بعد از این بازی است که تازه عاشق دارک سولز هم خواهند شد. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای شخصیت های دارک سولز ۳ مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. لازم به ذکر است قبل از آن که وارد راهنمای قدم به قدم از شروع بازی شویم و پیشروی در مراحل را آغاز کنیم طی دو قسمت برای شما عزیزان برخی موارد مهم در بازی را شرح دادیم تا بعد از آن وارد راهنمای اصلی بازی شویم. مواردی مانند کاوننت ها و نحوه چگونگی کسب و استفاده از ایتم Insight. امروز با قسمت سی و یکم از سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Bloodborne در خدمت شما خواهیم بود. با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

از پله های روبرو بالا بروید و باید با تعدادی Squid Lizard دیگر مبارزه کنید که دوتای آنها در بالا هستند و یک گروه چندتایی از آنها در سمت راست قرار دارند و نزدیک آنها Great Lake Rune را بردارید. در سمت دیگر این مسیر چندین عدد دیگر از همین دشمنان را بکشید و یک Frenzied Coldblood را بردارید. حالا مسیر اصلی را ادامه دهید. به سمت چپ پله ها بروید و چند Crazed Crow را بکشید. حالا از پله ها بالا بروید تا در بالای آن ها با یک Gravekeeper مبارزه نمایید. در اتاق بعدی یک Infected وجود دارد. حواستان باشد که این دشمنان بسیار خطرناک هستند و با دقت وی را شکست دهید. بعد از شکست وی می توانید ست لباس Choir Garb را بردارید. وارد دربی که می بینید شده و به سمت پایین سالن بروید و سمت راست Madman’s Knowledge را بردارید. در اینجا وقتی برمی گردید که بروید، یک Netherbeast به شما حمله می کند. او را کشته و به انتهای دیگر سالن بروید و از درب وارد شوید.

در اتاق بعدی باز هم یک Infected لعنتی وجود دارد. او را کشته و درب بزرگ سمت راست را باز کنید. مجسمه ای که اینجا می بینید به شما یک حالت و استایل جدید به نام Make Contact را می دهد. برگردید و به انتهای راهرو بروید و از سمت دیگر اتاق بزرگ عبور کنید و درب سمت راست را باز نمایید. از پله ها پایین رفته و اینجا ۴ عدد Netherbeast ظاهر می شوند که در تاریکی هستند و اینجا Shining Coins و Torch و Hand Lantern به دردتان می خورند. وقتی همه آنها را کشتید به انتهای این سالن رفته و Ritual Blood را دقیقا کنار دربی که می بینید بردارید. فعلا از این درب بزرگ وارد نشوید. به سمت راست پله هایی که از آن پایین آمدیم نگاه کنید و یک درب دیگر می بینید. خیلی سریع وارد آن شوید و بدوید تا Imp را قبل از این که فرار کند بکشید. در اتاق بعدی یک Infected نیز وجود دارد. بعد از کشتن آن، از نردبان بالا بروید و وارد درب سمت راست شوید (نه درب گوشه ای) و یک Infected دیگر را بکشید. اینجا می توانید Blue Elixir, Blindfold Cap, دو عدد Madman’s Knowledge و دو عدد Pearl Slug را بردارید و یک درب را باز کنید تا میانبری ایجاد شود. برگردید به اتاق دارای نردبان و حالا به درب گوشه ای بروید.

اینجا دو عدد دیگر Infected را به درک واصل کنید (کار سختی است) و کلید Orphanage Key را بردارید. حالا برگردید به اتاق اصلی و وارد درب سمت راست شوید تا خود را درون یک راهروی دیگر بیابید. یک Infected دیگر را بکشید و Cosmic Eye Watcher Badge را بردارید که آیتم های جدید را در فروشگاه باز می کند. حالا یادتان است که کمی قبل گفتیم فعلا وارد درب بزرگ نشوید (چون کلیدش را نداشتید). حالا به آنجا بروید و با کلید Orphanage Key که دارید می توانید آن را باز نمایید. در اینجا Frenzied Coldblood را بردارید و یک دستگیره را می بینید که با کشیدن آن یک میانبر عالی دیگر باز می شود. پشت سرتان پله هایی می بینید که به سمت راست و بالا می روند. از آنها بالا رفته و باز هم مسیر را ادامه دهید و یک Cranium Creature را شکست دهید. اگر وارد اتاق یا محوطه روبرو شوید یک باس فایت به نام Celestial Emissary را پیش رو خواهید داشت.

باس فایت Celestial Emissary

کشتن این باس پاداش خوبی به نام Communion Rune را به شما می دهد پس انگیزه داشته باشید! پیچیدگی این باس فایت به خاطر کلی Cranium Creature است که کنار باس هستند (یاد Rom افتادید، نه؟) و باس بین آتها قایم می شود. شروع به حمله به آنها کنید تا سرانجام ببینید که خط سلامتی باس دارد کم می شود و اینجا باس را پیدا کرده اید. بعد از این که مقداری باس را زدید وی تغییر شکل می دهد و وقتی که دارد این اتفاق می افتد از پله ها بالا بروید و به سمت بالکن بروید و از انتهای بالکن به روی لبه پایینی بپرید. این کار موجودات دور باس را گیج می کند و به این سمت می آیند و شما سریعا به سمت باس رفته و او را تنها گیر بیاورید و به آن ضربه بزنید. می توانید هر چند بار این تاکتیک را استفاده کنید تا سرانجام Celestial Emissary را شکست دهید.

حالا موضوع جدی تر می شود. تنها یک باس انتخابی دیگر بین شما و پایان بازی و این راهنما وجود دارد که Ebrietas نام دارد. بعد از شکست Celestial Emissary در همان منطقه دنبال یک پنجره شیشه ای خیلی بزرگ در بالای این منطقه بگردید و آن را بشکنید. وارد منطقه جدید شوید و در مسیر Squid Lizard را بکشید. مسیر را تا انتهای سمت راست دنبال کنید تا جادوی A Call Beyond را بردارید. در آخر این بخش دو عدد Cranium Creature وجود دارند که آن ها را بکشید و سوار آسانسور شده و پایین بروید. ۳ عدد دیگر Squid Lizard را شکست دهید. وقتی آماده بودید Altar of Despair را فعال کنید تا وارد باس فایت هیجان انگیزی شوید.

باس فایت Ebrietas, Daughter of the Cosmos

Ebrietas, Daughter of the Cosmos معنای واقعی تاکتیک “پشت سر باس بایست” می باشد! یعنی در حقیقت اگر پشت او نایستید خیلی راحت کارتان تمام می شود. این باس فایت اصلا آسان نیست. Ebrietas ضربات مرگباری می زند و خیلی هم سریع حرکت می کند و جابجا می شود بنابراین پشت سر وی ایستادن کار سختی است. همیشه باید مقداری قدرت بدنی را در این مبارزه نگاه دارید تا بتوانید واکنش سریعی نشان دهید. این باس یک حمله خیلی مرگبار جادویی دارد که باید خیلی مراقب آن باشید زیرا با یک ضرب می توان کارتان را بسازد. اگر دیدید که وی دستش را بالا برد خیلی سریع چندین بار پشت سر هم غلت بزنید و دور شوید تا به شما ضربه نزند. سعی کنید همیشه پشت سر او باشید و به وی ضربه بزنید و وقتی وی جایش را عوض کرد سریعا با غلت زدن از حملات وی جاخالی دهید و با همان غلت زدن ها به مسیر رسیدن مجدد به پشت وی بروید. بعد از شکست دادن این باس Great Isz Chalice را دریافت می کنید و به Altar of Despair نیز دسترسی می یابید که می توانید در آن Annalise, Queen of the Vilebloods را در صورتی که کشته شده است زنده کنید. حالا تنها و تنها یک بخش انتخابی دیگر باقی مانده است که البته باس فایت ندارد ولی بسیار مهم و البته چالش برانگیز است.

اگر می خواهید این بخش را نیز اکتشاف کرده باشید و هیچ چیزی در بازی باقی نگذاشته باشید، به فانوس Mergo’s Loft: Middle Lantern سفر کنید. از اتاق بیرون بیایید و از پله ها بالا بروید. سمتر است در گوشه این بخش یک آسانسور قفسی می بینید! سوار آن شوید که به پایین می رود ولی در بین راه یک بخش باز می بینید که می توانید از آسانسور روی آن بپرید. این کار را انجام دهید تا به بخشی جدید برسید. مسیر را ادامه دهید تا نهایتا به یک صندوق دارای یک Infected Organ برسید. وقتی از تنها مسیری که می بینید بیرون بروید باید بدانید که اینجا یک Brain Trust لعنتی انتظارتان را می کشد. وی را با دقت بکشید و متاسفانه باید بگویم دو عدد Brain Trust دیگر نیز وجود دارند که بهتر است سعی کنید مخفیانه و از پشت ایتم های بزرگی که در این بخش هستند از کنارشان عبور کرده و وارد اتاق ساختمان روبرو شوید. اینجا یک حفره وسط اتاق می بینید و آن سمتش یک Brain Trust دیگر وجود دارد. اینجا ناچارا باید حتما Sedative بخورید تا اسیر جنون این دشمن لعنتی نشوید. از دربی که وارد شدید فاصله بگیرید و به سمت چپ بروید تا لااقل از دید دشمنان بیرون که مخفیانه ردشان کردید خارج شوید. در اینجا باید عنکبوت هایی که صورت انسان دارند را بکشید. بعد از کشتن آنها از روی تخته باریک به آن سمت اتاق بروید (Brain Trust را بی خیال شوید) و سریعا از درب وارد شوید و مسیر را ادامه دهید تا به یک اتاق برسید که می بینید یک گودال در آن وجود دارد. مراقب باشید هنوز در گودال نیافتید.

جلو بروید و یک دستگیره را فعال نمایید تا Mother (Frenzy) Brain پایین بیافتد (بعدا به سراغش خواهیم رفت). حالا برگردید و به داخل گودال بپرید. مسیر را به سمت بازگشت به فانوس Mergo’s Loft: Middle Lantern ادامه دهید و از روی پلی که به سمت محل باس فایت Micolash می رود عبور کرده و از پله هایی که سمت چپ می بینید پایین رفته و از پله های بعدی که به آنها می رسید نیز پایین بروید و به سمت جلو پیشروی کنید و از مه خارج شوید. از پله های پیچ خورده پایین رفته تا به یک تقاطع برسید. ابتدا مسیر ادامه پله ها را پایین بروید و چند Tiny Gent و یک Lady Gent را بکشید و Moon Rune و تعدادی Sedative را بردارید. به تقاطع برگردید و حالا به سمت چپ بروید. این مسیر را ادامه دهید تا دوباره وارد مه شوید. دقیقا مسیر مستقیم را ادامه دهید و بعد از دو سری پله ها که از آنها پایین رفتید به سمت راست بپیچید. حالا بچسبید به دیوار سمت چپتان و آن را دنبال کنید تا بتوانید در مه متوجه یک راه کوچک باریک که در دیوار وجود دارد شوید و در این راه مقداری جلوتر یک دروازه را با کلیدی که قبلا از شکست Micolash به دست آورده بودید باز کنید.مسیر را بعد از دروازه دنبال کنید و مقداری جلوتر Madman’s Knowledge و یک Damp Bloodtinge Gem را بردارید. از پله ها بالا رفته و آنجا ۴ عدد Great One’s Wisdom و یک Arcane Damp Blood Gem را خواهید یافت. به طور نرمال شما در اینجا باید اکنون توسط یک Brain Trust دیوانه شده بودید ولی دستگیریه ای که قبل تر کشیدید شما را از دید او خارج کرده است.

از لبه اینجا پایین بپرید و اینجا یکی از با ارزش ترین آیتم های کل بازی را خواهید یافت که تنها همین یک عدد در هر بار بازی در خط داستانی وجود دارد. این آیتم Blood Rock نام دارد و برای ارتقای سلاح به درجه +۱۰ آن را نیاز دارید. از قسمتی که باز است به روی پل زیرین پریده و می بینید که دوباره به قصر بازگشته اید. از پله های روبرو بالا بروید تا به یک اتاق بزرگ برسید. سمت چپ دو عدد عنکبوت را بکشید. همچنین جلوتر را با دقت نگاه کنید و یک Brain Trust و یک صندوق می بینید. با آرامی Brain Trust لعنتی را دور بزنید و از صندوق Choir Bell را بردارید و سپس مجددا آرام از این جا خارج شوید. برگردید به فانوس Mergo’s Loft: Base Lantern و داخل قصر جلوتر بروید. با آسانسور بالا بروید و سپس از پله هایی که میبینید پایین رفته تا به اتاقی که حفره در وسط آن بود برسید. حالا در تاریکی یک اسانسور قفسی می بینید که شما را به پایین می برد و انگار که در یک سیاهچال هستید که اصلا زمین ندارد ولی پیاده شوید و می بینید که می توانید راه بروید. جلوتر Mother (Frenzy) Brain را که قبلا با کشیدن دستگیره به پایین افتاده بود پیدا می کنید.

یکی از نکات مخفی بسیار جالب بازی در اینجاست که باعث می شود یکی از مهم ترین آیتم های بازی را بگیرید. قبل از این که هر ضربه ای به Mother (Frenzy) Brain بزنید حالت یا همان Gesture با نام Make Contact را جلوی او اجرا کنید و بگذارید تا شخصیتتان ۴۰ تا ۵۰ ثانیه در این حالت بماند و می بینید که یک ایتم ارزشمند یعنی درجه آخر و قوی ترین Rune گرفتن blood echo های بیشتر با نام moon که با فعال کردن آن +۳۰% blood echo می گیرید (از نظر بنده مهم ترین آیتم کل بازی است زیرا بلاد اکوها در این بازی همه چیز هستند و این که از یک دشمن یک سوم بیشتر بلاد اکو بگیرید خیلی ارزشمند است) به شما داده می شود. سپس به Mother (Frenzy) Brain ضربه بزنید تا کشته شود. او مبارزه نمی کند و نهایتا با کشتن آن، Living String را دریافت می کنید.

دیگر همه چیز تمام است (نه این که بین من و شما، بلکه در بازی!) و کوچکترین کاری در بازی باقی نمانده است (اگر طبق راهنما آمده باشید). حالا باید به هانترز دریم برگردید تا یکی از ۳ پایان بازی را رقم بزنید. در قسمت بعدی که آخرین بخش این راهنما خواهد بود نحوه رسیدن به هر ۳ پایان را توضیح خواهیم داد و و السلام!

