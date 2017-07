به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، روز جاری EA تریلر جدیدی را از بازی رانندگی آینده خود یعنی Need for Speed Payback منتشر کرد. این ویدیو بهترین موقعیت را برای ما فراهم می‌کند تا نگاهی به شخصی‌سازی و ماشین‌ها بیندازیم که شما می‌توانید یک ماشین سطح پایین را در طول بازی به سطح بالاتری برسانید.

در ادامه می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

این تریلر همچنین مزایای پیش‌خرید بازی را هم نشان می‌دهد. همان‌طور که قبلا هم اعلام شده بود، شما می‌توانید به بسته Platinum Car دسترسی پیدا کنید که این ماشین‌‌ها را به سرعت برای شما فراهم خواهد کرد:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Need for Speed Payback در 10 نوامبر (جمعه 19 آبان) برای پلتفرم‌های PC ،Xbox One و PS4 منتشر می‌شود. همچنین آزمایش 10 ساعته رایگان آن برای مشترکین EA/Origin Access از 2 نوامبر (پنج‌شنبه 11 نوامبر) آغاز خواهد شد.

منبع متن: pardisgame