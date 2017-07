نینتندو هنوز آماده انتشار اطلاعات بازی نقش‌آفرینی پوکمون برای سوییچ نیست اما آن‌ها، به تازگی، در گزارش مالی خود، اطلاعاتی در خصوص این بازی منتشر کردند. در این گزارش نینتندو تعدادی از عنواین مورد انتظار فرست پارتی را، به همراه پنجره زمانی احتمالی عرضه، لیست کرده است. در این لیست نام‌هایی همچون Xenoblade Chronicles 2 […]

نینتندو هنوز آماده انتشار اطلاعات بازی نقش‌آفرینی پوکمون برای سوییچ نیست اما آن‌ها، به تازگی، در گزارش مالی خود، اطلاعاتی در خصوص این بازی منتشر کردند. در این گزارش نینتندو تعدادی از عنواین مورد انتظار فرست پارتی را، به همراه پنجره زمانی احتمالی عرضه، لیست کرده است.

در این لیست نام‌هایی همچون Xenoblade Chronicles 2 دیده می‌شود که تاریخ عرضه آن در فصل تعطیلات ۲۰۱۷ مشخص شده. همچنین نام بازی Metroid Prime 4 در این لیست وجود دارد اما تاریخ عرضه آن هنوز مشخص نشده است. اما نکته قابل توجه این لیست، حضور عنوان نقش‌آفرینی پوکمون است که تاریخ عرضه آن در سال ۲۰۱۸ و یا بعد از آن مشخص شده.

در سال آینده بازیکنان نینتندو سوییچ می‌توانند منتظر عناوینی همچون بازی‌های جدیدی از سری‌های Fire Embel، Kirby، Yoshi و به احتمال زیاد، عنوان نقش‌آفرینی جدید پوکمون باشند.

بازی جدید سری پوکمون که در E3 ماه گذشته معرفی شد، به گفته نینتندو، یک بازی متمرکز بر روی عناصر بازی‌های نقش‌آفرینی است و خیلی از طرفداران نینتندو امیدوارند که یک‌ بازی بزرگتر از Sun & Moon در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

نینتندو به تازگی اعلام کرده است که در چهار ماه اول فروش، سوییچ به مرز ۴٫۷ میلیون نسخه رسیده است و به لطف بازی‌هایی همچون Legend of Zelda: Breath of the Wild و Mario Kart 8 Deluxe، انتظار می‌رود که آن‌ها بتوانند این ارقام را بهبود ببخشند.

